https://sputniknews.com.tr/20240112/ssk-ve-bagkur-emeklilerine-ek-zam-calismasi-tamamlandi-tarih-belli-oldu-1079569942.html
SSK ve Bağkur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı: Tarih belli oldu
SSK ve Bağkur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı: Tarih belli oldu
SSK ve Bağkur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı. Ek zam gelecek hafta Kabine Toplantısı'na sunulacak. 12.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-12T11:38+0300
2024-01-12T11:38+0300
2024-01-12T11:59+0300
ekonomi
ssk
recep tayyip erdoğan
ruhullah zam
bağkur
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Hükümet, SSK ve Bağkur emekli zamlarında iyileştirme yapılmasına yönelik çalışmada sona yaklaştı. En düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik farklı senaryoların yer aldığı çalışma, Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.Mevcutta 7 bin 500 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik farklı senaryoların yer aldığı çalışma, gelecek hafta yapılacak Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.Kabinedeki değerlendirmelerin ardından neticelendirilecek çalışma, kamuoyuyla paylaşılacak ve yasalaşması için Meclis'e sevk edilecek.Zam farkı neden oluştu?Memur ve memur emeklileri sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkına hak kazanıyor. Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklileri yüzde 15 zam alacak. Buna ek olarak önceki 6 aydan yüzde 29,78'lik enflasyon farkına hak kazandılar. Bu da kümülatif olarak yüzde 49,25 zam anlamına geliyor.SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 ayda bir oluşan enflasyon kadar zam alıyor. Son 6 aydaki enflasyon yüzde 37,57 olduğu için işçi ve esnaf emeklilerinin zam oranı bu seviyede kaldı.
https://sputniknews.com.tr/20240106/emekli-zamminda-herkesin-atladigi-yuzde-4-detayi-ssk-bagkur-refah-zammi-ne-kadar-olur-1079378000.html
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ssk, recep tayyip erdoğan, ruhullah zam, bağkur
ssk, recep tayyip erdoğan, ruhullah zam, bağkur
SSK ve Bağkur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı: Tarih belli oldu
11:38 12.01.2024 (güncellendi: 11:59 12.01.2024)
SSK ve Bağkur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı. Ek zam gelecek hafta Kabine Toplantısı'na sunulacak.
Hükümet, SSK ve Bağkur emekli zamlarında iyileştirme yapılmasına yönelik çalışmada sona yaklaştı.
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik farklı senaryoların yer aldığı çalışma, Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.
Mevcutta 7 bin 500 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik farklı senaryoların yer aldığı çalışma, gelecek hafta yapılacak Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.
Kabinedeki değerlendirmelerin ardından neticelendirilecek çalışma, kamuoyuyla paylaşılacak ve yasalaşması için Meclis'e sevk edilecek.
Memur ve memur emeklileri sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkına hak kazanıyor. Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklileri yüzde 15 zam alacak. Buna ek olarak önceki 6 aydan yüzde 29,78'lik enflasyon farkına hak kazandılar. Bu da kümülatif olarak yüzde 49,25 zam anlamına geliyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 ayda bir oluşan enflasyon kadar zam alıyor. Son 6 aydaki enflasyon yüzde 37,57 olduğu için işçi ve esnaf emeklilerinin zam oranı bu seviyede kaldı.