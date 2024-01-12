https://sputniknews.com.tr/20240112/ssk-ve-bagkur-emeklilerine-ek-zam-calismasi-tamamlandi-tarih-belli-oldu-1079569942.html

SSK ve Bağkur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı: Tarih belli oldu

SSK ve Bağkur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı: Tarih belli oldu

SSK ve Bağkur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı. Ek zam gelecek hafta Kabine Toplantısı'na sunulacak. 12.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-12T11:38+0300

2024-01-12T11:38+0300

2024-01-12T11:59+0300

ekonomi

ssk

recep tayyip erdoğan

ruhullah zam

bağkur

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/17/1072783388_0:0:629:354_1920x0_80_0_0_b4b14bcae063f8d432bb261f02ac39e2.jpg

Hükümet, SSK ve Bağkur emekli zamlarında iyileştirme yapılmasına yönelik çalışmada sona yaklaştı. En düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik farklı senaryoların yer aldığı çalışma, Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.Mevcutta 7 bin 500 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik farklı senaryoların yer aldığı çalışma, gelecek hafta yapılacak Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.Kabinedeki değerlendirmelerin ardından neticelendirilecek çalışma, kamuoyuyla paylaşılacak ve yasalaşması için Meclis'e sevk edilecek.Zam farkı neden oluştu?Memur ve memur emeklileri sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkına hak kazanıyor. Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklileri yüzde 15 zam alacak. Buna ek olarak önceki 6 aydan yüzde 29,78'lik enflasyon farkına hak kazandılar. Bu da kümülatif olarak yüzde 49,25 zam anlamına geliyor.SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 ayda bir oluşan enflasyon kadar zam alıyor. Son 6 aydaki enflasyon yüzde 37,57 olduğu için işçi ve esnaf emeklilerinin zam oranı bu seviyede kaldı.

https://sputniknews.com.tr/20240106/emekli-zamminda-herkesin-atladigi-yuzde-4-detayi-ssk-bagkur-refah-zammi-ne-kadar-olur-1079378000.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ssk, recep tayyip erdoğan, ruhullah zam, bağkur