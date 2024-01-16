Uzmanı 'Tekrar fırsat vermeyecek' diyerek tarih verdi: Altın alınır mı, satılır mı?

"Ons altın 2051 dolar seviyesinde bugün gün içerisinde 2045 - 2058 dolar aralığında işlemler gerçekleştirdi. Ons altın tarafında tekrar 2038 dolar destek seviyesi var. Bu hafta 2038 dolar seviyesini destek seviyesi olarak takip edeceğim. Tekrar hızlıca bir dönüş olacak. Yukarıda 2070 direncini takip ediyor olacağım. Yani bu hafta için ons altın tarafında takip ettiğim bant aralığı 2038-2070 dolar aralığı. Yılın ilk çeyreği ile alakalı 2150 dolar seviyesiyle alakalı öngörüm hala devam etmekte. Özellikle ons altın tarafında yükseliş trendi fırsat vermeden bu yükselişlerini devam ettireceğini söyleyebilirim. Gram altın / TL fiyatı serbest fiyatlarda 2050-2060 lira aralığında. Serbest piyasalarda 2076 lira seviyesine kadar yükseldi. Tekrar burada ons altın gerilemesiyle gram altında da 15 liralık bir gerileme gördük. Gram altın / TL tarafında 2040- 2070 lira aralığını bu hafta için tekrar takip ediyor olacağım. Bu haftaki gerileme yeniden fırsat sunuyor. Tekrar fırsat sunmadan yükselişine devam edecek bir gram altın var karşımızda. Tekrar ons altın 2038 dolar seviyesine çekilince karşısındaki gram altın kaça tekabül ediyorsa oradan tekrar alımları bitirmek lazım."