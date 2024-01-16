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Uzmanı 'Tekrar fırsat vermeyecek' diyerek tarih verdi: Altın alınır mı, satılır mı?
Uzmanı 'Tekrar fırsat vermeyecek' diyerek tarih verdi: Altın alınır mı, satılır mı?
Yatırımcılar, "Gram altın ne kadar olacak? Altın alınır mı satılır mı" sorularına yanıt arıyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın... 16.01.2024, Sputnik Türkiye
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Ortadoğu'daki gelişmeler ve ABD'den gelen ekonomik verilerin ardından ons altın fiyatlarında dalgalanmalar yaşandı. Altın yatırımcıları altında alım mı satım mı yapılması gerektiğini sorgularken altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş alım yapılabilecek zamana dikkati çekti.Memiş şu değerlendirmeleri yaptı:
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Uzmanı 'Tekrar fırsat vermeyecek' diyerek tarih verdi: Altın alınır mı, satılır mı?

11:20 16.01.2024
© AAAltın
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2024
© AA
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Yatırımcılar, "Gram altın ne kadar olacak? Altın alınır mı satılır mı" sorularına yanıt arıyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın yatırımcılarına alım fırsatı veren tarihi açıkladı. Yatırımcılara Davos Zirvesi'ni takip etmelerini önerdi.
Ortadoğu'daki gelişmeler ve ABD'den gelen ekonomik verilerin ardından ons altın fiyatlarında dalgalanmalar yaşandı. Altın yatırımcıları altında alım mı satım mı yapılması gerektiğini sorgularken altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş alım yapılabilecek zamana dikkati çekti.
Memiş şu değerlendirmeleri yaptı:

"Ons altın 2051 dolar seviyesinde bugün gün içerisinde 2045 - 2058 dolar aralığında işlemler gerçekleştirdi. Ons altın tarafında tekrar 2038 dolar destek seviyesi var. Bu hafta 2038 dolar seviyesini destek seviyesi olarak takip edeceğim. Tekrar hızlıca bir dönüş olacak. Yukarıda 2070 direncini takip ediyor olacağım. Yani bu hafta için ons altın tarafında takip ettiğim bant aralığı 2038-2070 dolar aralığı. Yılın ilk çeyreği ile alakalı 2150 dolar seviyesiyle alakalı öngörüm hala devam etmekte. Özellikle ons altın tarafında yükseliş trendi fırsat vermeden bu yükselişlerini devam ettireceğini söyleyebilirim. Gram altın / TL fiyatı serbest fiyatlarda 2050-2060 lira aralığında. Serbest piyasalarda 2076 lira seviyesine kadar yükseldi. Tekrar burada ons altın gerilemesiyle gram altında da 15 liralık bir gerileme gördük. Gram altın / TL tarafında 2040- 2070 lira aralığını bu hafta için tekrar takip ediyor olacağım. Bu haftaki gerileme yeniden fırsat sunuyor. Tekrar fırsat sunmadan yükselişine devam edecek bir gram altın var karşımızda. Tekrar ons altın 2038 dolar seviyesine çekilince karşısındaki gram altın kaça tekabül ediyorsa oradan tekrar alımları bitirmek lazım."

Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2024
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