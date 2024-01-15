https://sputniknews.com.tr/20240115/altin-ve-borsa-yatirimcilarini-bu-seviye-surpriz-olmaz-diyerek-uyardi-en-cazip-arac-hangisi-1079649184.html

Altın ve borsa yatırımcılarını ‘Bu seviye sürpriz olmaz’ diyerek uyardı: En cazip araç hangisi?

Altın ve borsa yatırımcılarını ‘Bu seviye sürpriz olmaz’ diyerek uyardı: En cazip araç hangisi?

Borsada son dönemde gerçekleşen sert düşüşün ardından piyasada rüzgar adeta tersine döndü. Altın fiyatlarında ise dikkat çeken hareketler görülüyor. Peki altın... 15.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-15T08:49+0300

2024-01-15T08:49+0300

2024-01-15T08:49+0300

ekonomi

altın

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gram altın

külçe altın

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borsa istanbul

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Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi cuma günü 8081 puan seviyesinin üzerine çıkarak uzun bir aranın ardından ilk kez 8 bin puan seviyesini aştı. Öte yandan yurt içinde ise gram altın fiyatı cuma günü 1995 lira seviyesine kadar yükseldi. Özellikle yılın ilk haftalarında aşağı yönlü bir seyir izleyen altın fiyatlarında rüzgar tersine döndü. Peki altın ve borsada yükselişin nedeni ne?Borsa İstanbul’da son dönemde 1 milyondan fazla yatırımcı çıkış yapmıştı. Yeni yükseliş yatırımcıları tekrardan piyasaya çeker mi, şu anda en cazip yatırım aracı hangisi?Ekonomist Hikmet Baydar, konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklarken, borsa ve gram altına ilişkin yeni hedef seviyeleri de paylaştı.“Borsada haftalık kapanış her ne kadar 8000 psikolojik seviyesinin üzerinde olmasa da pozitif yönde olması yukarı yönlü gelen teknik sinyallerin çalışmakta olduğunu gösteriyor” diyen Baydar, borsada 8234 seviyesi ile ilgili, ‘Önümüzdeki günlerde bu seviyenin test edilmesi sürpriz olmayacaktır’ dedi.'Piyasa büyük yatırımcılara kaldı'Ekonomist Hikmet Baydar’ın açıklamaları şu şekilde:Borsa yeniden düşer mi?Altın nasıl seyredecek?

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