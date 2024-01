Altın ve borsa yatırımcılarını ‘Bu seviye sürpriz olmaz’ diyerek uyardı: En cazip araç hangisi?

Aslında beklentilere bakarsak zaten açıklama beklentiler dahilinde olduğu için pek de sürpriz değil. Görünümün pozitife dönmesini bir kenara bırakalım not artırımında bile geç kaldılar. Ancak beklentisi not artırımı olanların satışları gelebilir, fakat bunun çok güçlü olabileceğini sanmıyoruz. Teknik analize göre işlem yapanlar gelen satışları alabilirler gibi görünüyor. Yabancı girişi için Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in de ifade ettiği gibi yerel seçimlerin geçmesi gerekecek. Gri liste ve not artırımları özellikle yatırım yapılabilir seviyeye gelince ciddi etkide bulunabilir. Türkiye’ye mevzuat sınırlaması nedeniyle gelemeyen fonların önü açılır.