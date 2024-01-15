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Altın ve borsa yatırımcılarını ‘Bu seviye sürpriz olmaz’ diyerek uyardı: En cazip araç hangisi?
Altın ve borsa yatırımcılarını ‘Bu seviye sürpriz olmaz’ diyerek uyardı: En cazip araç hangisi?
Borsada son dönemde gerçekleşen sert düşüşün ardından piyasada rüzgar adeta tersine döndü. Altın fiyatlarında ise dikkat çeken hareketler görülüyor. Peki altın... 15.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-15T08:49+0300
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Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi cuma günü 8081 puan seviyesinin üzerine çıkarak uzun bir aranın ardından ilk kez 8 bin puan seviyesini aştı. Öte yandan yurt içinde ise gram altın fiyatı cuma günü 1995 lira seviyesine kadar yükseldi. Özellikle yılın ilk haftalarında aşağı yönlü bir seyir izleyen altın fiyatlarında rüzgar tersine döndü. Peki altın ve borsada yükselişin nedeni ne?Borsa İstanbul’da son dönemde 1 milyondan fazla yatırımcı çıkış yapmıştı. Yeni yükseliş yatırımcıları tekrardan piyasaya çeker mi, şu anda en cazip yatırım aracı hangisi?Ekonomist Hikmet Baydar, konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklarken, borsa ve gram altına ilişkin yeni hedef seviyeleri de paylaştı.“Borsada haftalık kapanış her ne kadar 8000 psikolojik seviyesinin üzerinde olmasa da pozitif yönde olması yukarı yönlü gelen teknik sinyallerin çalışmakta olduğunu gösteriyor” diyen Baydar, borsada 8234 seviyesi ile ilgili, ‘Önümüzdeki günlerde bu seviyenin test edilmesi sürpriz olmayacaktır’ dedi.'Piyasa büyük yatırımcılara kaldı'Ekonomist Hikmet Baydar’ın açıklamaları şu şekilde:Borsa yeniden düşer mi?Altın nasıl seyredecek?
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altın, yarım gram altın, gram altın, külçe altın, borsa, borsa istanbul
altın, yarım gram altın, gram altın, külçe altın, borsa, borsa istanbul

Altın ve borsa yatırımcılarını ‘Bu seviye sürpriz olmaz’ diyerek uyardı: En cazip araç hangisi?

08:49 15.01.2024
© AAAltın
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2024
© AA
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Borsada son dönemde gerçekleşen sert düşüşün ardından piyasada rüzgar adeta tersine döndü. Altın fiyatlarında ise dikkat çeken hareketler görülüyor. Peki altın ve borsa için yeni tahminler neler? Ekonomist Hikmet Baydar ‘Bu seviye sürpriz olmaz’ diyerek yatırımcıları uyardı.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi cuma günü 8081 puan seviyesinin üzerine çıkarak uzun bir aranın ardından ilk kez 8 bin puan seviyesini aştı. Öte yandan yurt içinde ise gram altın fiyatı cuma günü 1995 lira seviyesine kadar yükseldi. Özellikle yılın ilk haftalarında aşağı yönlü bir seyir izleyen altın fiyatlarında rüzgar tersine döndü. Peki altın ve borsada yükselişin nedeni ne?
Borsa İstanbul’da son dönemde 1 milyondan fazla yatırımcı çıkış yapmıştı. Yeni yükseliş yatırımcıları tekrardan piyasaya çeker mi, şu anda en cazip yatırım aracı hangisi?
Ekonomist Hikmet Baydar, konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklarken, borsa ve gram altına ilişkin yeni hedef seviyeleri de paylaştı.
“Borsada haftalık kapanış her ne kadar 8000 psikolojik seviyesinin üzerinde olmasa da pozitif yönde olması yukarı yönlü gelen teknik sinyallerin çalışmakta olduğunu gösteriyor” diyen Baydar, borsada 8234 seviyesi ile ilgili, ‘Önümüzdeki günlerde bu seviyenin test edilmesi sürpriz olmayacaktır’ dedi.

'Piyasa büyük yatırımcılara kaldı'

Ekonomist Hikmet Baydar’ın açıklamaları şu şekilde:
“Burada Moody’s ile ilgili beklentiler ön plandaydı. Ağırlıklı olarak görünüm düzeltmesi beklenirken, notun yükselebileceği haberleri bile dolaşıyordu. Bu olumlu havanın etkisiyle yükseliş yaşamış olabiliriz. Teknik olarak 5 iş günüdür yukarı sinyalleri geliyor. İşlem hacminin yatırımcı adedindeki ilginç azalmaya rağmen artması ve alım gelmesi az bakiyeli küçük yatırımcının yerini daha büyük yatırımcılara bıraktığını göstermektedir."

Borsa yeniden düşer mi?

İşlem hacmi artışıyla beraber borsanın yükselerek kapanması gelecekte yükseliş konusunda daha iyimser olmamıza yol açmaktadır. Aşağı sinyallerinin gelmesi için 7300 seviyelerinde satıcılı olması gerekiyor. Şimdilik yükselen faizlerle beraber mevduata yönelimi daha fazla ihtimal olarak görüyoruz. Ancak güçlü alımların gelmesiyle birkaç gün prim yapan bir borsa görebilirsek o zaman daha pahalı da olsa küçük yatırımcı yükselişin devam edeceği beklentisiyle tekrar dönebilir.
Aslında beklentilere bakarsak zaten açıklama beklentiler dahilinde olduğu için pek de sürpriz değil. Görünümün pozitife dönmesini bir kenara bırakalım not artırımında bile geç kaldılar. Ancak beklentisi not artırımı olanların satışları gelebilir, fakat bunun çok güçlü olabileceğini sanmıyoruz. Teknik analize göre işlem yapanlar gelen satışları alabilirler gibi görünüyor. Yabancı girişi için Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in de ifade ettiği gibi yerel seçimlerin geçmesi gerekecek. Gri liste ve not artırımları özellikle yatırım yapılabilir seviyeye gelince ciddi etkide bulunabilir. Türkiye’ye mevzuat sınırlaması nedeniyle gelemeyen fonların önü açılır.

Altın nasıl seyredecek?

Ons altın cuma günü 2062 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Aşağı sinyallerine rağmen düşüşe direnen bir yapı görüyoruz. Körfez’de gerginliğin artması altına eğilimi artıran bir unsur ve aynı zamanda dolardan kaçışı da simgeliyor.

Ons altın 2079 fibonacci direncini kırabilirse yukarı yönde hareketini güçlendirecektir. İşte bu noktadan baktığımızda gram altın da bu hareketlerin etkisinde kalacak diye düşünüyoruz. İçeride yükselen faizler ciddi bir alternatif olsa da altın fiyatlarının düşmesini sağlayacak kadar büyük boyutta olmasını beklemiyoruz. Gram altının 2000 seviyesini test etmesi son derece önemli. Bunu başarabilirse yukarı yönde hareket etme olasılığı da artacaktır.
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