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Trafikte yol verme kavgası: Parke taşla saldırdı
Trafikte yol verme kavgası: Parke taşla saldırdı
Aksaray’da yol verme meselesi yüzünden 2 kargo çalışanı ile baba ve oğlu arasında taşlı yumruklu kavga çıktı. Olayda 3 kişi yaralanırken, kavga anı güvenlik... 16.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-16T23:42+0300
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Aksaray’ın Eskil ilçesi Şehit Recep Bozdağ Caddesi'ndeki trafikte yol verme meselesi yüzünden tartışan baba ve oğul, 2 kargo çalışanı ile tartıştı. Tartışmanın ardından baba-oğul, araçlarını park etti. Kargo çalışanları Oğuz G. ve Muhammet Ö. bir iş yerinden çıkarken kapının önüne gelen baba İsmail E. kargo çalışanı Oğuz G.’ye vurdu. Oğuz G. de adama yumruk atarken, bu sırada koşarak olay yerine gelen oğul Osman E. kargo çalışanlarına yumrukla saldırdı. Kargo çalışanı ve oğlunun birbirine girdiği esnada yerden parke taşı alan İsmail E. taşı kargo çalışanının üzerine attı. Çevredekilerin müdahalesiyle olay yatıştırılmaya çalışılırken, kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Olayda Oğuz G, Muhammet Ö. ve İsmail E. yaralanırken çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Olay yerine gelen ambulansla Eskil Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Birbirlerinden şikayetçi olan taraflar hakkında soruşturma başlatıldı.
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kavga, taş, trafik
kavga, taş, trafik

Trafikte yol verme kavgası: Parke taşla saldırdı

23:42 16.01.2024 (güncellendi: 23:47 16.01.2024)
© İHA / YASİN CAN-AW121453Trafikte yol verme kavgası: Parke taşla saldırdı
Trafikte yol verme kavgası: Parke taşla saldırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2024
© İHA / YASİN CAN-AW121453
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Aksaray’da yol verme meselesi yüzünden 2 kargo çalışanı ile baba ve oğlu arasında taşlı yumruklu kavga çıktı. Olayda 3 kişi yaralanırken, kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Aksaray’ın Eskil ilçesi Şehit Recep Bozdağ Caddesi'ndeki trafikte yol verme meselesi yüzünden tartışan baba ve oğul, 2 kargo çalışanı ile tartıştı. Tartışmanın ardından baba-oğul, araçlarını park etti. Kargo çalışanları Oğuz G. ve Muhammet Ö. bir iş yerinden çıkarken kapının önüne gelen baba İsmail E. kargo çalışanı Oğuz G.’ye vurdu.
Oğuz G. de adama yumruk atarken, bu sırada koşarak olay yerine gelen oğul Osman E. kargo çalışanlarına yumrukla saldırdı. Kargo çalışanı ve oğlunun birbirine girdiği esnada yerden parke taşı alan İsmail E. taşı kargo çalışanının üzerine attı.
Çevredekilerin müdahalesiyle olay yatıştırılmaya çalışılırken, kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Olayda Oğuz G, Muhammet Ö. ve İsmail E. yaralanırken çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.
Olay yerine gelen ambulansla Eskil Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Birbirlerinden şikayetçi olan taraflar hakkında soruşturma başlatıldı.
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