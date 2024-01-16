https://sputniknews.com.tr/20240116/thynin-frankfurt-ve-munih-seferleri-iptal-edildi-1079723945.html
THY'nin Frankfurt ve Münih seferleri iptal edildi
THY'nin Frankfurt ve Münih seferleri iptal edildi
Türk Hava Yolları'nın (THY), Almanya'nın Frankfurt ve Münih kentlerine yarın yapılacak bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle karşılıklı iptal... 16.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-16T22:29+0300
2024-01-16T22:29+0300
2024-01-16T22:33+0300
türkiye
thy
türk hava yolları (thy)
iptal
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THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, TK 1629-1630 İstanbul-Münih-İstanbul, TK 1593-1594 sefer sayılı İstanbul-Frankfurt-İstanbul seferleri ile Anadolujet'in TK 7734-7735 Sabiha Gökçen-Frankfurt-Sabiha Gökçen, TK 5568-5569 sayılı Ankara-Frankfurt-Ankara uçuşları, Almanya'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.Açıklamada, vatandaşlara uçuşlarıyla ilgili güncel durumu, THY'nin internet sitesinden kontrol etmeleri uyarısında bulunuldu.
https://sputniknews.com.tr/20240107/thy-boeing-737-max-9-tipi-ucaklari-operasyondan-cekti-1079391015.html
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thy, türk hava yolları (thy), iptal
thy, türk hava yolları (thy), iptal
THY'nin Frankfurt ve Münih seferleri iptal edildi
22:29 16.01.2024 (güncellendi: 22:33 16.01.2024)
Türk Hava Yolları'nın (THY), Almanya'nın Frankfurt ve Münih kentlerine yarın yapılacak bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle karşılıklı iptal edildi.
THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, TK 1629-1630 İstanbul-Münih-İstanbul, TK 1593-1594 sefer sayılı İstanbul-Frankfurt-İstanbul seferleri ile Anadolujet'in TK 7734-7735 Sabiha Gökçen-Frankfurt-Sabiha Gökçen, TK 5568-5569 sayılı Ankara-Frankfurt-Ankara uçuşları, Almanya'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Açıklamada, vatandaşlara uçuşlarıyla ilgili güncel durumu, THY'nin internet sitesinden kontrol etmeleri uyarısında bulunuldu.