https://sputniknews.com.tr/20240116/thynin-frankfurt-ve-munih-seferleri-iptal-edildi-1079723945.html

THY'nin Frankfurt ve Münih seferleri iptal edildi

THY'nin Frankfurt ve Münih seferleri iptal edildi

Türk Hava Yolları'nın (THY), Almanya'nın Frankfurt ve Münih kentlerine yarın yapılacak bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle karşılıklı iptal... 16.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-16T22:29+0300

2024-01-16T22:29+0300

2024-01-16T22:33+0300

türkiye

thy

türk hava yolları (thy)

iptal

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THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, TK 1629-1630 İstanbul-Münih-İstanbul, TK 1593-1594 sefer sayılı İstanbul-Frankfurt-İstanbul seferleri ile Anadolujet'in TK 7734-7735 Sabiha Gökçen-Frankfurt-Sabiha Gökçen, TK 5568-5569 sayılı Ankara-Frankfurt-Ankara uçuşları, Almanya'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.Açıklamada, vatandaşlara uçuşlarıyla ilgili güncel durumu, THY'nin internet sitesinden kontrol etmeleri uyarısında bulunuldu.

https://sputniknews.com.tr/20240107/thy-boeing-737-max-9-tipi-ucaklari-operasyondan-cekti-1079391015.html

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