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https://sputniknews.com.tr/20240116/suudi-arabistan-karabagin-mayinlardan-arindirilmasi-icin-azerbaycana-yardim-edecek-1079700170.html
Suudi Arabistan Karabağ'ın mayınlardan arındırılması için Azerbaycan'a yardım edecek
Suudi Arabistan Karabağ'ın mayınlardan arındırılması için Azerbaycan'a yardım edecek
Azerbaycan Mayın Eylem Ajansı (ANAMA), Suudi Arabistan Karabağ'ın mayınlardan arındırılması için mali destek sağlayacağını açıkladı. 16.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-16T14:00+0300
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Azerbaycan Mayın Eylem Ajansı (ANAMA) Sputnik'e yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan hükümetinin Karabağ'ın temizlenmesi için mali destek sağlayacağını söyledi.Azerbaycanlı yetkililer Karabağ topraklarının tamamında kontrolü yeniden ele geçirmelerinin ardından bölgeyi mayınlardan arındırmayı planlıyor. Bölgede mayın tehlikesinin, 1994-2020 yılları arasında Azerbaycan birlikleri ile o dönemde eski Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi topraklarını ve bir dizi sınır bölgeyi kontrol eden Ermeni güçleri arasındaki temas hattının geçtiği yerler de dahil olmak üzere tüm bölgelerde mevcut olduğu dile getirildi.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev daha önce yaptığı açıklamada bölgenin tamamen mayınlardan arındırılmasının yaklaşık 30 yıl ve 25 milyar dolar alacağını söylemişti.Arabistan yönetimden yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan Hükümeti, Kral Selman İnsani Yardım Merkezi aracılığıyla Azerbaycan'daki insani mayın temizleme faaliyetlerini mali olarak destekleyecektir" cümlesine yer verildi. Bu bağlamda bir Mali Yardım Memorandumu imzalandığı belirtildi.Azerbaycan Savunma Bakanlığı'na göre, Suudi Arabistan Milli Savunma Üniversitesi ve Komuta ve Kurmay Koleji yöneticileri de Salı günü Bakü'ye bir ziyaret gerçekleştirdiler.Söz konusu görüşmede askeri eğitim alanında ikili işbirliğinin genişletilmesi konuları ele alınırken bu yönde yapılacak çalışmalar hakkında ayrıntılı görüş alışverişinde bulunulduğu ve iki tarafı da ilgilendiren bir dizi konu görüşüldüğü açıklandı.
https://sputniknews.com.tr/20231128/ermenistan-ulusal-meclisi-baskani-erivan-icin-daglik-karabag-diye-bir-sorun-yok-1077872949.html
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azerbaycan, suudi arabistan, mayın temizleme, azerbaycan ulusal mayın temizleme ajansı, ilham aliyev, bakü, dağlık karabağ krizi, karabağ, dağlık karabağ

Suudi Arabistan Karabağ'ın mayınlardan arındırılması için Azerbaycan'a yardım edecek

14:00 16.01.2024
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Dağlık Karabağ'da gerilim tırmanıyor infografik - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2024
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Azerbaycan Mayın Eylem Ajansı (ANAMA), Suudi Arabistan Karabağ'ın mayınlardan arındırılması için mali destek sağlayacağını açıkladı.
Azerbaycan Mayın Eylem Ajansı (ANAMA) Sputnik'e yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan hükümetinin Karabağ'ın temizlenmesi için mali destek sağlayacağını söyledi.
Azerbaycanlı yetkililer Karabağ topraklarının tamamında kontrolü yeniden ele geçirmelerinin ardından bölgeyi mayınlardan arındırmayı planlıyor. Bölgede mayın tehlikesinin, 1994-2020 yılları arasında Azerbaycan birlikleri ile o dönemde eski Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi topraklarını ve bir dizi sınır bölgeyi kontrol eden Ermeni güçleri arasındaki temas hattının geçtiği yerler de dahil olmak üzere tüm bölgelerde mevcut olduğu dile getirildi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev daha önce yaptığı açıklamada bölgenin tamamen mayınlardan arındırılmasının yaklaşık 30 yıl ve 25 milyar dolar alacağını söylemişti.
Arabistan yönetimden yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan Hükümeti, Kral Selman İnsani Yardım Merkezi aracılığıyla Azerbaycan'daki insani mayın temizleme faaliyetlerini mali olarak destekleyecektir" cümlesine yer verildi. Bu bağlamda bir Mali Yardım Memorandumu imzalandığı belirtildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'na göre, Suudi Arabistan Milli Savunma Üniversitesi ve Komuta ve Kurmay Koleji yöneticileri de Salı günü Bakü'ye bir ziyaret gerçekleştirdiler.
Söz konusu görüşmede askeri eğitim alanında ikili işbirliğinin genişletilmesi konuları ele alınırken bu yönde yapılacak çalışmalar hakkında ayrıntılı görüş alışverişinde bulunulduğu ve iki tarafı da ilgilendiren bir dizi konu görüşüldüğü açıklandı.
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