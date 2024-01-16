https://sputniknews.com.tr/20240116/suudi-arabistan-filistin-sorunu-cozulurse-israili-taniyabiliriz-1079715683.html

Suudi Arabistan: Filistin sorunu çözülürse İsrail'i tanıyabiliriz

Suudi Arabistan: Filistin sorunu çözülürse İsrail'i tanıyabiliriz

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Ferhan yaptığı açıklamada Filistin sorununun çözülmesi halinde İsrail'i tanıyabileceklerini dile getirdi. 16.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-16T17:25+0300

2024-01-16T17:25+0300

2024-01-16T17:25+0300

israil- filistin çatışması

faysal bin ferhan

suudi arabistan

israil

filistin

israil-filistin

israil-filistin sorunu

hamas

davos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104045/90/1040459026_0:225:2841:1823_1920x0_80_0_0_72424e31a8e7af073a285638bd44c0c4.jpg

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan yaptığı açıklamada, Filistinliler için bir devlet kurulmasını da içeren kapsamlı bir anlaşmaya varılması halinde Arabistan'ın İsrail'i tanıyabileceğini söyledi.Faysal bin Ferhan Davos'ta Dünya Ekonomik Forumu'nda düzenlenen bir panelde yaptığı konuşmada, "Bölgesel barışın İsrail için barışı da içerdiği konusunda hemfikiriz ancak bu ancak Filistinliler için bir Filistin devleti yoluyla barış yoluyla gerçekleşebilir" dedi.Suudi Arabistan'ın İsrail'i daha geniş bir siyasi anlaşmanın parçası olarak tanıyıp tanımayacağı sorusuna "Kesinlikle" yanıtını veren Ferhan, bir Filistin devletinin kurulması yoluyla bölgesel barışın güvence altına alınmasının "ABD yönetimiyle birlikte üzerinde çalıştığımız bir konu olduğunu ve Gazze bağlamında daha anlamlı olduğunu" da sözlerine ekledi.Ekim ayında iki kaynak, İsrail ile Hamas arasında savaşın patlak vermesinin ardından Suudi Arabistan'ın İsrail ile ilişkileri normalleştirme planlarını rafa kaldırdığını ve diplomatik önceliklerini hızlı bir şekilde yeniden sıraladığını söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20240104/suudi-arabistan-irandaki-teror-saldirilarini-kinadi-1079308417.html

suudi arabistan

israil

filistin

davos

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

faysal bin ferhan, suudi arabistan, israil, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, hamas, davos