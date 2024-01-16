https://sputniknews.com.tr/20240116/suudi-arabistan-filistin-sorunu-cozulurse-israili-taniyabiliriz-1079715683.html
Suudi Arabistan: Filistin sorunu çözülürse İsrail'i tanıyabiliriz
Suudi Arabistan: Filistin sorunu çözülürse İsrail'i tanıyabiliriz
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Ferhan yaptığı açıklamada Filistin sorununun çözülmesi halinde İsrail'i tanıyabileceklerini dile getirdi. 16.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-16T17:25+0300
2024-01-16T17:25+0300
2024-01-16T17:25+0300
israil- filistin çatışması
faysal bin ferhan
suudi arabistan
israil
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
hamas
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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan yaptığı açıklamada, Filistinliler için bir devlet kurulmasını da içeren kapsamlı bir anlaşmaya varılması halinde Arabistan'ın İsrail'i tanıyabileceğini söyledi.Faysal bin Ferhan Davos'ta Dünya Ekonomik Forumu'nda düzenlenen bir panelde yaptığı konuşmada, "Bölgesel barışın İsrail için barışı da içerdiği konusunda hemfikiriz ancak bu ancak Filistinliler için bir Filistin devleti yoluyla barış yoluyla gerçekleşebilir" dedi.Suudi Arabistan'ın İsrail'i daha geniş bir siyasi anlaşmanın parçası olarak tanıyıp tanımayacağı sorusuna "Kesinlikle" yanıtını veren Ferhan, bir Filistin devletinin kurulması yoluyla bölgesel barışın güvence altına alınmasının "ABD yönetimiyle birlikte üzerinde çalıştığımız bir konu olduğunu ve Gazze bağlamında daha anlamlı olduğunu" da sözlerine ekledi.Ekim ayında iki kaynak, İsrail ile Hamas arasında savaşın patlak vermesinin ardından Suudi Arabistan'ın İsrail ile ilişkileri normalleştirme planlarını rafa kaldırdığını ve diplomatik önceliklerini hızlı bir şekilde yeniden sıraladığını söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20240104/suudi-arabistan-irandaki-teror-saldirilarini-kinadi-1079308417.html
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faysal bin ferhan, suudi arabistan, israil, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, hamas, davos
faysal bin ferhan, suudi arabistan, israil, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, hamas, davos
Suudi Arabistan: Filistin sorunu çözülürse İsrail'i tanıyabiliriz
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Ferhan yaptığı açıklamada Filistin sorununun çözülmesi halinde İsrail'i tanıyabileceklerini dile getirdi.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan yaptığı açıklamada, Filistinliler için bir devlet kurulmasını da içeren kapsamlı bir anlaşmaya varılması halinde Arabistan'ın İsrail'i tanıyabileceğini söyledi.
Faysal bin Ferhan Davos'ta Dünya Ekonomik Forumu'nda düzenlenen bir panelde yaptığı konuşmada, "Bölgesel barışın İsrail için barışı da içerdiği konusunda hemfikiriz ancak bu ancak Filistinliler için bir Filistin devleti yoluyla barış yoluyla gerçekleşebilir" dedi.
Suudi Arabistan'ın İsrail'i daha geniş bir siyasi anlaşmanın parçası olarak tanıyıp tanımayacağı sorusuna "Kesinlikle" yanıtını veren Ferhan, bir Filistin devletinin kurulması yoluyla bölgesel barışın güvence altına alınmasının "ABD yönetimiyle birlikte üzerinde çalıştığımız bir konu olduğunu ve Gazze bağlamında daha anlamlı olduğunu" da sözlerine ekledi.
Ekim ayında iki kaynak, İsrail ile Hamas arasında savaşın patlak vermesinin ardından Suudi Arabistan'ın İsrail ile ilişkileri normalleştirme planlarını rafa kaldırdığını ve diplomatik önceliklerini hızlı bir şekilde yeniden sıraladığını söylemişti.