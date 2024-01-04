https://sputniknews.com.tr/20240104/suudi-arabistan-irandaki-teror-saldirilarini-kinadi-1079308417.html

Suudi Arabistan, İran'daki saldırıları kınadı

Suudi Arabistan, İran'daki saldırıları kınadı

Suudi Arabistan, İran'ın Kirman şehrinde meydana gelen ve 95 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırılar kınadı. 04.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-04T01:30+0300

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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın İran'da sivilleri hedef alan terör saldırılarını reddettiği ve kınadığı belirtildi.Açıklamada, saldırılarda hayatını kaybedenlerden dolayı İran'a taziye mesajı verildi ve yaralıların bir an önce iyileşmesi temennisinde bulunuldu.Ne olmuştu?Kirman eyaletinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana gelmişti.Süleymani'nin mezarının bulunduğu kabristanın yakınındaki patlamalarda 103 kişinin öldüğü belirtilmiş daha sonra resmi makamlar bu sayıyı 95 kişi olarak güncellemişti. Söz konusu saldırıda 211 kişi de yaralanmıştı.İranlı yetkililer, patlamaların terör saldırısı olduğunu açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240103/iran-saldirinin-ardindan-bm-araciligiyla-acil-hukuki-ve-uluslararasi-girisimler-baslatti-1079307592.html

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