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İran, saldırının ardından BM aracılığıyla acil hukuki ve uluslararası girişimler başlattı
İran, saldırının ardından BM aracılığıyla acil hukuki ve uluslararası girişimler başlattı
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Kirman eyaletinde Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında meydana gelen saldırıların ardından Birleşmiş Milletler (BM)... 03.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-03T23:51+0300
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hüseyin emir abdullahiyan
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İran’ın Kirman kentinde düzenlenen saldırıların ardından İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan açıklamalarda bulundu. Bakan Abdullahiyan, “Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümü merasiminde Kirman'da düzenlenen terör saldırısında onlarca değerli vatandaşımızın hayatını kaybetmesi acı ve üzüntüye neden oldu” dedi. Abdullahiyan, “Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler aracılığıyla acil hukuki ve uluslararası girişimler başlattı. Bu vesileyle hayatını kaybedenlerin ailelerine ve tüm İran milletine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı. Abdullahiyan, İran’ın başlattığı girişimler hakkında ayrıntı vermedi. ABD’nin 3 Ocak 2020'de Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlediği suikast sonucu hayatını kaybeden Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 4. ölüm yıl dönümünde Kirman kentindeki mezarı yakınında düzenlenen saldırıda 95 kişi hayatını kaybetti, 141 kişi de yaralandı.
https://sputniknews.com.tr/20240103/iran-ruhani-lideri-hamaneyden-kirmandaki-saldirinin-organizatorlerine-sert-karsilik-sozu-1079305426.html
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iran, kirman, ortadoğu, hüseyin emir abdullahiyan, hüseyin emir abdullahiyan
iran, kirman, ortadoğu, hüseyin emir abdullahiyan, hüseyin emir abdullahiyan

İran, saldırının ardından BM aracılığıyla acil hukuki ve uluslararası girişimler başlattı

23:51 03.01.2024
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İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2024
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İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Kirman eyaletinde Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında meydana gelen saldırıların ardından Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla acil hukuki ve uluslararası girişimler başlattıklarını duyurdu.
İran’ın Kirman kentinde düzenlenen saldırıların ardından İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan açıklamalarda bulundu.
Bakan Abdullahiyan, “Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümü merasiminde Kirman'da düzenlenen terör saldırısında onlarca değerli vatandaşımızın hayatını kaybetmesi acı ve üzüntüye neden oldu” dedi.
Abdullahiyan, “Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler aracılığıyla acil hukuki ve uluslararası girişimler başlattı. Bu vesileyle hayatını kaybedenlerin ailelerine ve tüm İran milletine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.
Abdullahiyan, İran’ın başlattığı girişimler hakkında ayrıntı vermedi.
ABD’nin 3 Ocak 2020'de Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlediği suikast sonucu hayatını kaybeden Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 4. ölüm yıl dönümünde Kirman kentindeki mezarı yakınında düzenlenen saldırıda 95 kişi hayatını kaybetti, 141 kişi de yaralandı.
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