https://sputniknews.com.tr/20240103/iran-ruhani-lideri-hamaneyden-kirmandaki-saldirinin-organizatorlerine-sert-karsilik-sozu-1079305426.html
İran ruhani lideri Hamaney’den Kirman’daki saldırının organizatörlerine sert karşılık sözü
İran ruhani lideri Hamaney’den Kirman’daki saldırının organizatörlerine sert karşılık sözü
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Kirman’da yüzlerce can alan saldırının doğrudan faillerine ve organizatörlerine sert tepki ve adil ceza sözünü verdi. 03.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-03T21:59+0300
2024-01-03T21:59+0300
2024-01-03T21:59+0300
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ayetullah ali hamaney
kirman
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İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Kirman eyaletinde Kasım Süleymani'nin mezarının yakınlarında düzenlenen bombalı saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.Hamaney’in resmi internet sitesindeki yazılı açıklamada, “Ellerini masumların kanına bulanmış kişiler ve onları bu hataya iten kışkırtıcı, fesat tohumları eken zihinler, bundan böyle baskı ve adil ceza için mutlak hedef haline gelecek. Bu felaketi sert tepkinin takip edeceğini bilmeleri gerekiyor” ifadesi kullanıldı.İran Hükümeti, Kirman’daki saldırı nedeniyle Perşembe günü için yas ilan etti. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de saldırının organizatörleri ve faillerinin tespit edilerek gereken cezayı alacaklarını dile getirdi.
https://sputniknews.com.tr/20240103/iran-cumhurbaskani-reisinin-turkiye-ziyareti-ertelendi-1079304511.html
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iran, ayetullah ali hamaney, kirman, ortadoğu
iran, ayetullah ali hamaney, kirman, ortadoğu
İran ruhani lideri Hamaney’den Kirman’daki saldırının organizatörlerine sert karşılık sözü
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Kirman’da yüzlerce can alan saldırının doğrudan faillerine ve organizatörlerine sert tepki ve adil ceza sözünü verdi.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Kirman eyaletinde Kasım Süleymani'nin mezarının yakınlarında düzenlenen bombalı saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.
Hamaney’in resmi internet sitesindeki yazılı açıklamada, “Ellerini masumların kanına bulanmış kişiler ve onları bu hataya iten kışkırtıcı, fesat tohumları eken zihinler, bundan böyle baskı ve adil ceza için mutlak hedef haline gelecek. Bu felaketi sert tepkinin takip edeceğini bilmeleri gerekiyor” ifadesi kullanıldı.
İran Hükümeti, Kirman’daki saldırı nedeniyle Perşembe günü için yas ilan etti. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de saldırının organizatörleri ve faillerinin tespit edilerek gereken cezayı alacaklarını dile getirdi.