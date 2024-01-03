https://sputniknews.com.tr/20240103/iran-cumhurbaskani-reisinin-turkiye-ziyareti-ertelendi-1079304511.html
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Türkiye ziyareti ertelendi
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Türkiye ziyareti ertelendi
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Türkiye'ye yapacağı ziyaret, ülkesinde yaşanan terör saldırıları nedeniyle ertelendi. 03.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-03T21:34+0300
2024-01-03T21:34+0300
2024-01-03T21:44+0300
iran
dünya
ortadoğu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede, Reisi’nin Türkiye ziyaretinin ileri bir tarihe ertelenmesi de görüşmede kararlaştırıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240103/putinden-iran-yonetimine-taziye-mesaji-1079301433.html
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iran, ortadoğu
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Türkiye ziyareti ertelendi
21:34 03.01.2024 (güncellendi: 21:44 03.01.2024)
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Türkiye'ye yapacağı ziyaret, ülkesinde yaşanan terör saldırıları nedeniyle ertelendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Reisi’nin Türkiye ziyaretinin ileri bir tarihe ertelenmesi de görüşmede kararlaştırıldı.