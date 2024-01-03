https://sputniknews.com.tr/20240103/putinden-iran-yonetimine-taziye-mesaji-1079301433.html
Putin’den İran yönetimine taziye mesajı
Putin’den İran yönetimine taziye mesajı
Rusya lideri Vladimir Putin, İran’ın Kirman kentinde meydana gelen terör saldırısının ardından İran yönetimine başsağlığı dileklerini ilettiği bir telgraf... 03.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-03T19:02+0300
2024-01-03T19:02+0300
2024-01-03T19:28+0300
vladimir putin
dünya
iran
taziye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/11/1078542618_0:77:1470:904_1920x0_80_0_0_42e859674c84ac6d4e07fe1bb95f7eaf.jpg
Rusya Devlet Başkanı Putin, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye gönderdiği taziye mesajında İran’ın Kirman kentinde yaşanan terör saldırısının yol açtığı trajik sonuçlar ile ilgili başsağlığı dileklerini dile getirdi.Kremlin’in web sitesinde yayınlanan telgraf metninde, “Saygıdeğer Bay Hamaney, Saygıdeğer Bay Reisi, Kirman kentindeki terör saldırısının trajik sonuçlarıyla ilgili derin taziyelerimi kabul etmenizi rica ederim. Mezarlığı ziyaret etmekte olan sivillere yönelik bu katliam, acımasızlığı ve alaycılığıyla derinden sarsıyor. Hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına taziye ve destek dileklerimi, tüm yaralılara ise acil şifalar dileklerimi iletmenizi rica ederim” ifadelerine yer verildi.Putin ayrıca Rusya'nın terörün her türlüsünü kınadığını vurgulayarak, ‘bu kötülüğe karşı amansız mücadeleye olan bağlılığını’ da bir kez daha teyit etti.
https://sputniknews.com.tr/20240103/irandan-saldiriya-iliskin-ilk-aciklama-en-kisa-zamanda-ezici-ve-kararli-cevap-verilecek-1079300974.html
iran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/11/1078542618_82:0:1389:980_1920x0_80_0_0_3781e963766e911e1ba33cb45f3e191d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
vladimir putin, iran, taziye
vladimir putin, iran, taziye
Putin’den İran yönetimine taziye mesajı
19:02 03.01.2024 (güncellendi: 19:28 03.01.2024)
Rusya lideri Vladimir Putin, İran’ın Kirman kentinde meydana gelen terör saldırısının ardından İran yönetimine başsağlığı dileklerini ilettiği bir telgraf yolladı.
Rusya Devlet Başkanı Putin, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye gönderdiği taziye mesajında İran’ın Kirman kentinde yaşanan terör saldırısının yol açtığı trajik sonuçlar ile ilgili başsağlığı dileklerini dile getirdi.
Kremlin’in web sitesinde yayınlanan telgraf metninde, “Saygıdeğer Bay Hamaney, Saygıdeğer Bay Reisi, Kirman kentindeki terör saldırısının trajik sonuçlarıyla ilgili derin taziyelerimi kabul etmenizi rica ederim. Mezarlığı ziyaret etmekte olan sivillere yönelik bu katliam, acımasızlığı ve alaycılığıyla derinden sarsıyor. Hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına taziye ve destek dileklerimi, tüm yaralılara ise acil şifalar dileklerimi iletmenizi rica ederim” ifadelerine yer verildi.
Putin ayrıca Rusya'nın terörün her türlüsünü kınadığını vurgulayarak, ‘bu kötülüğe karşı amansız mücadeleye olan bağlılığını’ da bir kez daha teyit etti.