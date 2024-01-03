https://sputniknews.com.tr/20240103/irandan-saldiriya-iliskin-ilk-aciklama-en-kisa-zamanda-ezici-ve-kararli-cevap-verilecek-1079300974.html
İran'dan saldırıya ilişkin ilk açıklama: "En kısa zamanda ezici ve kararlı cevap verilecek"
İran'dan saldırıya ilişkin ilk açıklama: "En kısa zamanda ezici ve kararlı cevap verilecek"
İran İçişleeri Bakanı Vahidi, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin... 03.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-03T18:41+0300
2024-01-03T18:41+0300
2024-01-03T18:41+0300
dünya
iran
kasım süleymani
kirman
patlama
saldırı
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İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, Kirman'da düzenlenen bombalı saldırılara ilişkin, İran güvenlik güçlerinin, bu suçu işleyenlere en kısa zamanda ezici ve kararlı bir cevap vereceğini belirtti.Saldırıyı, daha önce yapılan komploların devamı olarak değerlendiren Vahidi, Kirman’da şu an durumun güvenlik güçlerinin kontrolü altında olduğunu belirtti.Vahidi, güvenlik güçlerinin patlamanın sorumlularına en kısa sürede "ezici ve kararlı bir cevap" vereceğini ifade etti.Olaya ilişkin araştırmaların devam ettiğini söyleyen Vahidi, sosyal medyada paylaşılan bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini, gerekli bilgilerin kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.İranlı Bakan ayrıca, bölgedeki iletişim ağında herhangi bir sorun bulunmadığını kaydetti.Kirman eyaletinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana gelmiştiSüleymani'nin mezarının bulunduğu kabristanın yakınındaki patlamalarda son açıklanan verilere göre 103 kişi hayatını kaybetmiş 141 kişi de yaralanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240103/iranda-patlama-1079292328.html
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iran, kasım süleymani, kirman, patlama, saldırı
iran, kasım süleymani, kirman, patlama, saldırı
İran'dan saldırıya ilişkin ilk açıklama: "En kısa zamanda ezici ve kararlı cevap verilecek"
İran İçişleeri Bakanı Vahidi, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninde meydana gelen iki patlamayı değerlendirdi.
İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, Kirman'da düzenlenen bombalı saldırılara ilişkin, İran güvenlik güçlerinin, bu suçu işleyenlere en kısa zamanda ezici ve kararlı bir cevap vereceğini belirtti.
Saldırıyı, daha önce yapılan komploların devamı olarak değerlendiren Vahidi, Kirman’da şu an durumun güvenlik güçlerinin kontrolü altında olduğunu belirtti.
Vahidi, güvenlik güçlerinin patlamanın sorumlularına en kısa sürede "ezici ve kararlı bir cevap" vereceğini ifade etti.
Olaya ilişkin araştırmaların devam ettiğini söyleyen Vahidi, sosyal medyada paylaşılan bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini, gerekli bilgilerin kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.
İranlı Bakan ayrıca, bölgedeki iletişim ağında herhangi bir sorun bulunmadığını kaydetti.
Kirman eyaletinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana gelmişti
Süleymani'nin mezarının bulunduğu kabristanın yakınındaki patlamalarda son açıklanan verilere göre 103 kişi hayatını kaybetmiş 141 kişi de yaralanmıştı.