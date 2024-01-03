https://sputniknews.com.tr/20240103/iranda-patlama-1079292328.html

İran'da art arda patlamalar: Onlarca kişi hayatını kaybetti

İran'da art arda patlamalar: Onlarca kişi hayatını kaybetti

Kasım Süleymani'nin mezarının yakınlarında bir patlama gerçekleşti. Yerel kaynaklar en az 50 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 03.01.2024, Sputnik Türkiye

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dünya

iran

patlama

bomba

kirman

kudüs

iran devrim muhafızları kudüs gücü

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İran’ın Kirman eyaletinde, Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin kabrinin bulunduğu mezarlığın yakınlarında art arda 2 patlama meydana geldi.Kasım Süleymani’nin 3 Ocak 2020’de ABD’nin Bağdat’taki saldırısında öldürülmesinin 4. yıl dönümü anmalarının yapıldığı yerde patlama geldiği açıklandı. İran devlet televizyonu olayda en az 50 kişinin öldüğü, onlarca kişinin de yaralandığını duyurdu.Kasım Süleymani kimdir?ABD'nin Bağdat Havalimanı'nda helikopterle düzenlediği saldırıda öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani, Afganistan'dan Irak'a, Suriye'den Lübnan'a İran'ın bölgedeki politikalarını belirleyen en önemli isimlerden biri olarak biliniyordu.Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile Bağdat Havalimanına düzenlenen saldırıda Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis ile birlikte hayatını kaybeden Süleymani, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney tarafından "yaşayan şehit" olarak adlandırılıyordu.

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