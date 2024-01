https://sputniknews.com.tr/20240102/new-yorkta-patlama-itfaiye-olay-yerinde-1079259278.html

New York'ta patlama: Peş peşe sesler yükseldi

ABD'nin New York şehrindeki bir dizi patlamanın meydana geldiği bildirildi. New York İtfaiye Teşkilatı duruma müdahale ediyor. 02.01.2024, Sputnik Türkiye

ABD'nin New York şehrindeki Roosevelt Adası'nda peş peşe duyulan patlama seslerinin ardından New York itfaiyesi harekete geçti. CBS New York'un haberine göre, patlamalar yerel saatle sabah saat 06.00 civarında yaşandı. İtfaiyecilerin acil koduyla duruma müdahale ettiği bildirildi.New York polisi Sputnik'e verdiği röportajda patlamalarla ilgili gelen telefon ihbarlarında herhangi bir terör tehdidi olmadığını belirtti.

