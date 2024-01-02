https://sputniknews.com.tr/20240102/new-yorkta-patlama-itfaiye-olay-yerinde-1079259278.html
New York'ta patlama: Peş peşe sesler yükseldi
New York'ta patlama: Peş peşe sesler yükseldi
ABD'nin New York şehrindeki bir dizi patlamanın meydana geldiği bildirildi. New York İtfaiye Teşkilatı duruma müdahale ediyor. 02.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-02T16:44+0300
2024-01-02T16:44+0300
2024-01-02T18:00+0300
dünya
patlama
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son dakika
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ABD'nin New York şehrindeki Roosevelt Adası'nda peş peşe duyulan patlama seslerinin ardından New York itfaiyesi harekete geçti. CBS New York'un haberine göre, patlamalar yerel saatle sabah saat 06.00 civarında yaşandı. İtfaiyecilerin acil koduyla duruma müdahale ettiği bildirildi.New York polisi Sputnik'e verdiği röportajda patlamalarla ilgili gelen telefon ihbarlarında herhangi bir terör tehdidi olmadığını belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20240102/faturali-hatlar-icin-karar-yeni-vergi-duzenlemesi-geliyor-1079253193.html
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patlama, new york, son dakika
patlama, new york, son dakika
New York'ta patlama: Peş peşe sesler yükseldi
16:44 02.01.2024 (güncellendi: 18:00 02.01.2024)
ABD'nin New York şehrindeki bir dizi patlamanın meydana geldiği bildirildi. New York İtfaiye Teşkilatı duruma müdahale ediyor.
ABD'nin New York şehrindeki Roosevelt Adası'nda peş peşe duyulan patlama seslerinin ardından New York itfaiyesi harekete geçti.
CBS New York'un haberine göre, patlamalar yerel saatle sabah saat 06.00 civarında yaşandı. İtfaiyecilerin acil koduyla duruma müdahale ettiği bildirildi.
New York polisi Sputnik'e verdiği röportajda patlamalarla ilgili gelen telefon ihbarlarında herhangi bir terör tehdidi olmadığını belirtti.