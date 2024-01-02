https://sputniknews.com.tr/20240102/faturali-hatlar-icin-karar-yeni-vergi-duzenlemesi-geliyor-1079253193.html

Tokyo'da içinde 300'den fazla insanın bulunduğu yolcu uçağı yanıyor: 'Herkes tahliye edildi'

Tokyo'da içinde 300'den fazla insanın bulunduğu yolcu uçağı yanıyor: 'Herkes tahliye edildi'

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Uluslararası Havalimanı'nın pistinde bir uçağın yanmakta olduğu belirtildi. 02.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-02T12:17+0300

2024-01-02T12:17+0300

2024-01-02T12:36+0300

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Japon devlet ajansı NHK, haberi son dakika olarak duyurdu. Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda pistteki bir uçakta yangın çıktığı bildirildi. Japonya Havayolları'ndan yapılan açıklamada, uçağın içerisinde 300'den fazla yolcu bulunduğu ama bu yolcuların hepsinin tahliye edildiği aktarıldı.Uçağın iniş sırasında hareket halindeyken sahil güvenlik uçağı ile çarpışma yaşandı. Patlama anı da kayıt altına alındı.

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