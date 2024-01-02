https://sputniknews.com.tr/20240102/faturali-hatlar-icin-karar-yeni-vergi-duzenlemesi-geliyor-1079253193.html
Tokyo'da içinde 300'den fazla insanın bulunduğu yolcu uçağı yanıyor: 'Herkes tahliye edildi'
Tokyo'da içinde 300'den fazla insanın bulunduğu yolcu uçağı yanıyor: 'Herkes tahliye edildi'
Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Uluslararası Havalimanı'nın pistinde bir uçağın yanmakta olduğu belirtildi. 02.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-02T12:17+0300
2024-01-02T12:17+0300
2024-01-02T12:36+0300
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tokyo
yangın
uçak
son dakika
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Japon devlet ajansı NHK, haberi son dakika olarak duyurdu. Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda pistteki bir uçakta yangın çıktığı bildirildi. Japonya Havayolları'ndan yapılan açıklamada, uçağın içerisinde 300'den fazla yolcu bulunduğu ama bu yolcuların hepsinin tahliye edildiği aktarıldı.Uçağın iniş sırasında hareket halindeyken sahil güvenlik uçağı ile çarpışma yaşandı. Patlama anı da kayıt altına alındı.
https://sputniknews.com.tr/20240102/japonyada-gerceklesen-depremde-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-yukseliyor-1079246366.html
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tokyo, yangın, uçak, son dakika
tokyo, yangın, uçak, son dakika
Tokyo'da içinde 300'den fazla insanın bulunduğu yolcu uçağı yanıyor: 'Herkes tahliye edildi'
12:17 02.01.2024 (güncellendi: 12:36 02.01.2024)
Ayrıntılar geliyor
Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Uluslararası Havalimanı'nın pistinde bir uçağın yanmakta olduğu belirtildi.
Japon devlet ajansı NHK, haberi son dakika olarak duyurdu. Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda pistteki bir uçakta yangın çıktığı bildirildi. Japonya Havayolları'ndan yapılan açıklamada, uçağın içerisinde 300'den fazla yolcu bulunduğu ama bu yolcuların hepsinin tahliye edildiği aktarıldı.
Uçağın iniş sırasında hareket halindeyken sahil güvenlik uçağı ile çarpışma yaşandı. Patlama anı da kayıt altına alındı.
Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Havalimanında pistteki bir uçakta yangın çıktığı bildirildi