https://sputniknews.com.tr/20240102/japonyada-gerceklesen-depremde-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-yukseliyor-1079246366.html
Japonya'da gerçekleşen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 24 'e yükseldi
Japonya'da gerçekleşen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 24 'e yükseldi
Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaletinde ve bu bölgedeki Noto Yarımadası kıyısında meydana gelen depremlerde 24 kişi hayatını kaybetti. 02.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-02T08:21+0300
2024-01-02T08:21+0300
2024-01-02T08:21+0300
dünya
deprem
japonya
ölüm
ölü
ölü sayısı
yardım
sarsıntı
hasar
yıkım
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Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, dün batıdaki İşikawa'nın Noto Yarımadası ve açıklarında büyüklükleri 5 ila 7 arasında değişen çok sayıda deprem meydana geldi.200'ye yakın bina hasar gördüDepremler sonrası kara yollarında çökme yaşandığı, Noto Yarımadası'ndaki Wajima kentinde çıkan yangında yakın çevredeki 200'e yakın yapının hasar gördüğü bildirildi.Devlet televizyonu NHK'ya ait görüntüde, Wajima'da 7 katlı bir binanın yan yattığı görüldü.İşikawa Eyalet Valiliği, bölgedeki depremler sonrası 24 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
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deprem, japonya, ölüm, ölü, ölü sayısı, yardım, sarsıntı, hasar, yıkım
deprem, japonya, ölüm, ölü, ölü sayısı, yardım, sarsıntı, hasar, yıkım
Japonya'da gerçekleşen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 24 'e yükseldi
Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaletinde ve bu bölgedeki Noto Yarımadası kıyısında meydana gelen depremlerde 24 kişi hayatını kaybetti.
Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, dün batıdaki İşikawa'nın Noto Yarımadası ve açıklarında büyüklükleri 5 ila 7 arasında değişen çok sayıda deprem meydana geldi.
200'ye yakın bina hasar gördü
Depremler sonrası kara yollarında çökme yaşandığı, Noto Yarımadası'ndaki Wajima kentinde çıkan yangında yakın çevredeki 200'e yakın yapının hasar gördüğü bildirildi.
Devlet televizyonu NHK'ya ait görüntüde, Wajima'da 7 katlı bir binanın yan yattığı görüldü.
İşikawa Eyalet Valiliği, bölgedeki depremler sonrası 24 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.