https://sputniknews.com.tr/20240116/sokaktan-kedileri-toplayip-evinde-oldurup-bahceye-atti-1079693774.html
Sokaktan kedileri toplayıp, evinde öldürüp bahçeye attı
Sokaktan kedileri toplayıp, evinde öldürüp bahçeye attı
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, sokaktan topladığı kedileri eve götürüp öldüren, sonra da apartmanın bahçesine atan kişi, polis ekipleri tarafından... 16.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-16T11:47+0300
2024-01-16T11:47+0300
2024-01-16T11:47+0300
türkiye
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hayvan
hayvan hakları
sokak kedisi
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Karşıyaka ilçesinde bulunan bir apartmanın altında bahçede kedi cesetleriyle karşılaşan çevre sakinleri güvenlik kameralarını izledi. Kamera görüntülerinde kedileri döverek ve boyunlarından tutarak eve sokan kişinin K.K. olduğunu gören komşular, durumu polis ekiplerine bildirerek K.K.'den şikayetçi oldu.Kapıyı açmadı, direndiİhbar üzerine adrese gelen polis ekiplerine kapıyı açmayan K.K., emniyet güçlerine zorluk çıkarttı. Savcılıktan alınan arama kararıyla adreste arama yapmak isteyen polis, kapıyı çilingir vasıtasıyla açtırdı. K.K., polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis ekibi otosuna bindirildiği esnada ise şüpheli, öfkeli bir vatandaş tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Apartman bahçesinde onlarca ölü kedi bulunduVatandaşlar tarafından bulunan ölü kediler, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından delil torbasına alınarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.
https://sputniknews.com.tr/20231120/ayasofyada-kedi-sevdigi-goruntu-ile-taninmisti-kediye-canim-kaynadi-filme-almislar-1077586098.html
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kedi, hayvan, hayvan hakları, sokak kedisi, izmir
kedi, hayvan, hayvan hakları, sokak kedisi, izmir
Sokaktan kedileri toplayıp, evinde öldürüp bahçeye attı
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, sokaktan topladığı kedileri eve götürüp öldüren, sonra da apartmanın bahçesine atan kişi, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.
Karşıyaka ilçesinde bulunan bir apartmanın altında bahçede kedi cesetleriyle karşılaşan çevre sakinleri güvenlik kameralarını izledi. Kamera görüntülerinde kedileri döverek ve boyunlarından tutarak eve sokan kişinin K.K. olduğunu gören komşular, durumu polis ekiplerine bildirerek K.K.'den şikayetçi oldu.
İhbar üzerine adrese gelen polis ekiplerine kapıyı açmayan K.K., emniyet güçlerine zorluk çıkarttı. Savcılıktan alınan arama kararıyla adreste arama yapmak isteyen polis, kapıyı çilingir vasıtasıyla açtırdı. K.K., polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis ekibi otosuna bindirildiği esnada ise şüpheli, öfkeli bir vatandaş tarafından yumruklu saldırıya uğradı.
Apartman bahçesinde onlarca ölü kedi bulundu
Vatandaşlar tarafından bulunan ölü kediler, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından delil torbasına alınarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.