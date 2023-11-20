https://sputniknews.com.tr/20231120/ayasofyada-kedi-sevdigi-goruntu-ile-taninmisti-kediye-canim-kaynadi-filme-almislar-1077586098.html
Ayasofya'da kedi sevdiği görüntü ile tanınmıştı: 'Kediye canım kaynadı, filme almışlar'
Ayasofya'da kedi sevdiği görüntü ile tanınmıştı: 'Kediye canım kaynadı, filme almışlar'
Ayasofya’da sevdiği kedi görüntüsüyle viral olan Ahmet amca ortaya çıktı. Yaşadığı olayı anlatan yaşlı adam, “Kediye canım kaynadı sevdim. Beni filme almışlar”... 20.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-20T15:51+0300
2023-11-20T15:51+0300
2023-11-20T15:51+0300
yaşam
ayasofya
kedi
sosyal medya
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Ayasofya’da sevdiği kedi videosu binlerce kez izlenen Ahmet Amca, ortaya çıktı. Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde yaşadığı öğrenilen ve bir vatandaş tarafından videosu çekilen Ahmet Amca, yaşadığı anı anlattı.'Filme almışlar'“Bu sene beni maskara ettiler” diyen Ahmet amca, “Bu sene beni maskara ettiler. Ayasofya’da bir kedi sevdi diye filme aldılar. “Kurban olayım seni yaratana, nereden geldin” dedim. Baktım, tam merkezde Cuma mübarek gündü. Güzel bir kedi sevdim. Yabancı turistler var, yerliler var. Ayasofya’nın filmini çekiyorlardı. Bende canım kaynadı, kediyi sevdim. Ne zaman filme aldılarsa almışlar” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231102/arastirma-kedilerin-276-farkli-yuz-ifadesi-var-1076996722.html
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ayasofya kedi amca,kedi seven amca,ayasofya kedi
ayasofya kedi amca,kedi seven amca,ayasofya kedi
Ayasofya'da kedi sevdiği görüntü ile tanınmıştı: 'Kediye canım kaynadı, filme almışlar'
Ayasofya’da sevdiği kedi görüntüsüyle viral olan Ahmet amca ortaya çıktı. Yaşadığı olayı anlatan yaşlı adam, “Kediye canım kaynadı sevdim. Beni filme almışlar” dedi.
Ayasofya’da sevdiği kedi videosu binlerce kez izlenen Ahmet Amca, ortaya çıktı. Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde yaşadığı öğrenilen ve bir vatandaş tarafından videosu çekilen Ahmet Amca, yaşadığı anı anlattı.
“Bu sene beni maskara ettiler” diyen Ahmet amca, “Bu sene beni maskara ettiler. Ayasofya’da bir kedi sevdi diye filme aldılar. “Kurban olayım seni yaratana, nereden geldin” dedim. Baktım, tam merkezde Cuma mübarek gündü. Güzel bir kedi sevdim. Yabancı turistler var, yerliler var. Ayasofya’nın filmini çekiyorlardı. Bende canım kaynadı, kediyi sevdim. Ne zaman filme aldılarsa almışlar” ifadelerini kullandı.