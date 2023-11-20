https://sputniknews.com.tr/20231120/ayasofyada-kedi-sevdigi-goruntu-ile-taninmisti-kediye-canim-kaynadi-filme-almislar-1077586098.html

Ayasofya'da kedi sevdiği görüntü ile tanınmıştı: 'Kediye canım kaynadı, filme almışlar'

Ayasofya'da kedi sevdiği görüntü ile tanınmıştı: 'Kediye canım kaynadı, filme almışlar'

Ayasofya’da sevdiği kedi görüntüsüyle viral olan Ahmet amca ortaya çıktı. Yaşadığı olayı anlatan yaşlı adam, “Kediye canım kaynadı sevdim. Beni filme almışlar”... 20.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-20T15:51+0300

2023-11-20T15:51+0300

2023-11-20T15:51+0300

yaşam

ayasofya

kedi

sosyal medya

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Ayasofya’da sevdiği kedi videosu binlerce kez izlenen Ahmet Amca, ortaya çıktı. Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde yaşadığı öğrenilen ve bir vatandaş tarafından videosu çekilen Ahmet Amca, yaşadığı anı anlattı.'Filme almışlar'“Bu sene beni maskara ettiler” diyen Ahmet amca, “Bu sene beni maskara ettiler. Ayasofya’da bir kedi sevdi diye filme aldılar. “Kurban olayım seni yaratana, nereden geldin” dedim. Baktım, tam merkezde Cuma mübarek gündü. Güzel bir kedi sevdim. Yabancı turistler var, yerliler var. Ayasofya’nın filmini çekiyorlardı. Bende canım kaynadı, kediyi sevdim. Ne zaman filme aldılarsa almışlar” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231102/arastirma-kedilerin-276-farkli-yuz-ifadesi-var-1076996722.html

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