https://sputniknews.com.tr/20240116/slovakya-basbakani-fico-macaristanin-abde-oy-hakkinin-elinden-alinmasina-asla-izin-vermeyiz-1079721750.html
Slovakya Başbakanı Fico: Macaristan’ın AB’de oy hakkının elinden alınmasına asla izin vermeyiz
Slovakya Başbakanı Fico: Macaristan’ın AB’de oy hakkının elinden alınmasına asla izin vermeyiz
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Macaristan’ın Avrupa Birliği’nde (AB) oy hakkının elinden alınması için tüm üye ülkelerin onayına ihtiyaç olduğunu, mevcut... 16.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-16T20:15+0300
2024-01-16T20:15+0300
2024-01-16T20:15+0300
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slovakya
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Slovakya Başbakanı Robert Fico, Macar mevkidaşı Viktor Orban ile ortak basın toplantısında, Brüksel’de, Macaristan’ı oy ve diğer haklarını elinden alma konusunun değerlendirildiğini belirterek, “Burada durup, açık ve net şekilde konuşuyorum. Slovakya hükümetinin başında olduğum sürece, AB içinde bile olsa egemenliği ve bağımsızlığı için mücadele eden bir ülkeye karşı saldırıları asla kabul etmeyeceğim” dedi.Fico, “Bir kez daha tekrarlıyorum. Macaristan’ın herhangi bir hakkının elinden alınması için tüm AB üyesi ülkelerin onayı lazım. Ben, Slovakya Başbakanı Robert Fico beyan ediyorum ki, Macaristan’a karşı bu saldırıya asla onay vermeyeceğim, çünkü bu, AB’de egemenliğin ve ulusal çıkarların korunmasına ilişkin benim fikirlerimle çelişiyor” diye ekledi.Daha önce Financial Times, bazı AB yetkililerinin, Macaristan’ı, Ukrayna’ya finansmanın ayrılması konusundaki duruşunu etkileme amacıyla hukukun üstünlüğü ilkesinin ihlaliyle ilgili 7. maddesinde öngörülen ve oy hakkını askıya alabilecek cezalandırma prosedürünün yeniden başlatılması fırsatını değerlendirdiklerini öne sürmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20240110/slovakya-rusyanin-kuzey-koreden-fuze-aldigina-dair-hicbir-delil-yok-1079513086.html
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slovakya, robert fico, macaristan, avrupa birliği, avrupa birliği, viktor orban
Slovakya Başbakanı Fico: Macaristan’ın AB’de oy hakkının elinden alınmasına asla izin vermeyiz
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Macaristan’ın Avrupa Birliği’nde (AB) oy hakkının elinden alınması için tüm üye ülkelerin onayına ihtiyaç olduğunu, mevcut Slovakya hükümetinin buna asla izin vermeyeceğini belirtti.
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Macar mevkidaşı Viktor Orban ile ortak basın toplantısında, Brüksel’de, Macaristan’ı oy ve diğer haklarını elinden alma konusunun değerlendirildiğini belirterek, “Burada durup, açık ve net şekilde konuşuyorum. Slovakya hükümetinin başında olduğum sürece, AB içinde bile olsa egemenliği ve bağımsızlığı için mücadele eden bir ülkeye karşı saldırıları asla kabul etmeyeceğim” dedi.
Fico, “Bir kez daha tekrarlıyorum. Macaristan’ın herhangi bir hakkının elinden alınması için tüm AB üyesi ülkelerin onayı lazım. Ben, Slovakya Başbakanı Robert Fico beyan ediyorum ki, Macaristan’a karşı bu saldırıya asla onay vermeyeceğim, çünkü bu, AB’de egemenliğin ve ulusal çıkarların korunmasına ilişkin benim fikirlerimle çelişiyor” diye ekledi.
Daha önce Financial Times, bazı AB yetkililerinin, Macaristan’ı, Ukrayna’ya finansmanın ayrılması konusundaki duruşunu etkileme amacıyla hukukun üstünlüğü ilkesinin ihlaliyle ilgili 7. maddesinde öngörülen ve oy hakkını askıya alabilecek cezalandırma prosedürünün yeniden başlatılması fırsatını değerlendirdiklerini öne sürmüştü.