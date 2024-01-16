Sinema dünyasının en sevilen yıldızlarından Ryan Gosling'in İstanbul'da balmumu heykeli yapıldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Çağatay, İYİ Parti'deki milletvekili kaybını değerlendirdi
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
SESLİ HABER
ABD'nin planına Rusya’dan cevap: Yasa dışı eylemlere sürükleniyor
13:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Hareket bozukluklarına beyin pili yöntemi: Prof. Dr. Fatih Bayraklı tek tek anlattı
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘ABD çok rahatlıkla Husilere yapılan hava harekatını bir NATO operasyonuna çevirebilir’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
ABD’li emekli Albay: ABD, Finlandiya'yı yeni bir çatışma için kışkırtıyor
17:38
1 dk
BİR ROCK MÜZİK EFSANESİ
The Cranberries'ten daha fazlası
17:42
8 dk
SESLİ HABER
Alman askeri uzman: Ukrayna tüm rezervleri tüketti
17:53
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
'Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi' nedir?
18:20
6 dk
SESLİ HABER
Ortadoğu uzmanı: Yemen’e saldırı ABD için beklenmedik sonuçlara yol açacak
18:33
2 dk
SESLİ HABER
Medvedev’den Batı füzeleri yanıtı: Nükleer yanıt veririz
18:43
2 dk
SESLİ HABER
ABD’de ilk kez uygulanacak idam yöntemi
18:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
ABD medyası: Blinken başarısız oldu
19:13
2 dk
SESLİ HABER
ABD Kongre Üyesi konuştu: Joe muhtemelen unutmuştur
19:21
2 dk
SESLİ HABER
Zelensky, ABD’ye kızdı: Emeklilerimizi parasız bıraktınız
19:31
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’den ateşkes itirafı: Karşıyım
19:40
2 dk
SESLİ HABER
Yemen saldırısını böyle değerlendirdi: Başkanlık seçimi için
19:48
2 dk
SESLİ HABER
Politico yazdı: Yeni tasarı büyük sorunlar yaratacak
20:00
3 dk
SESLİ HABER
Prof. Hongwei: Güç kullanılmazsa Tayvan yok olacak
20:11
3 dk
SESLİ HABER
ABD, Ukrayna’ya giden silahlardan rahatsız: Gerektiği şekilde denetlenmedi
20:22
2 dk
SESLİ HABER
Batı’dan Ukrayna’ya 40 yıllık silahlar
20:46
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Kötü bir ev alabileceğiniz paraya kaban alıyorsunuz'
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
9 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Emeklileri nasıl kandırdılar?
10:30
32 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:02
3 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Kabine toplantısında emekliye ne çıkacak?
12:05
84 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
FUTBOL SAATİ
Yarı otomatik ofsayt sistemi
14:06
53 dk
ANKARA FARKI
Son DSP bildirisi
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
79 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20240116/sinema-dunyasinin-en-sevilen-yildizlarindan-ryan-goslingin-istanbulda-balmumu-heykeli-yapildi-1079713041.html
Sinema dünyasının en sevilen yıldızlarından Ryan Gosling'in İstanbul'da balmumu heykeli yapıldı
Sinema dünyasının en sevilen yıldızlarından Ryan Gosling'in İstanbul'da balmumu heykeli yapıldı
Barbie filminde canlandırdığı 'Ken' karakterinin yanı sıra çok sayıda Hollywood filminde rol alan Kanadalı aktör Ryan Gosling'in balmumu heykeli, İstanbul'da... 16.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-16T16:15+0300
2024-01-16T16:15+0300
dünya
barbie
ken
ryan gosling
film
balmumu heykel
madame tussauds
madame tussauds müzesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/10/1079712434_0:0:1925:1083_1920x0_80_0_0_6438e40973a4d4829a4ecc0d7153bae4.jpg
Taksim'deki Madame Tussauds müzesinde gerçekleştirilen açılışta konuşan Merlin Türkiye Genel Müdürü Tankut Tonger, 250 yıllık tarihe sahip Madame Tussauds markasının İstanbul'da şubesinin açılmasıyla önemli bir turizm ve eğlence merkezi haline geldiğini söyledi.Tonger, Gosling'in balmumu figürünün yapılış sürecinin en az 2 yılı bulduğunu belirterek, "Bu yolculuğa 70'e yakın balmumu heykelle başladık. Şimdi 90'ın üzerinde heykelimiz var. Bir kısmı yerli, bir kısmı yabancı, bir kısmı geçmişte çok önemli işlere ve konulara imza atmış, bir kısmı bugünü ve geleceği temsil eden figürlerimiz var. Dolayısıyla mümkün mertebe hem yabancı misafirlerimizin hem de yerli misafirlerimizin yan yana durmaktan hoşlanacağı popüler figürleri tercih ediyoruz. En son bugün sizin de burada olmanıza vesile olan, dünyanın en beğenilen aktörlerinden biri, çok yönlü bir sanatçı olan Ryan Gosling ile beraberiz." dedi.Tonger, Gosling'in figürünün yapılış sürecine ilişkin ise şunları kaydetti:Dua Lipa ve Elon Musk figürleri de yapılacakBu yıl içinde yeni balmumu figürlerin de açılışını planladıklarını aktaran Tonger, "2024 yılı içerisinde 3 balmumu heykelimiz daha bizimle olacak. İlk gelecek heykelimiz Dua Lipa. Kendisi dünyanın en çok sevilen isimlerinden biri. Çok da enerjisi yüksek. Nisan ayında umarım misafirlerimizle buluşturacağız. Harry Styles'ın figürü de yaz aylarında bizimle olacak. Yılın sonuna doğru ise belki en popüler isimlerden biri olan, dünyanın birçok anlamda ilklerine imzasını atmış olan Elon Musk'ı burada canlandırmayı planlıyoruz." bilgisini paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20230816/bir-ulke-daha-barbie-filmini-yasaklandi-1074698785.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/10/1079712434_0:0:1925:1445_1920x0_80_0_0_5db0c463d4af5bf86ce65efdd984bafc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
barbie, ken, ryan gosling, film, balmumu heykel, madame tussauds, madame tussauds müzesi
barbie, ken, ryan gosling, film, balmumu heykel, madame tussauds, madame tussauds müzesi

Sinema dünyasının en sevilen yıldızlarından Ryan Gosling'in İstanbul'da balmumu heykeli yapıldı

16:15 16.01.2024
© Ömer Faruk YıldızRyan Gosling'in bal mumu heykeli
Ryan Gosling'in bal mumu heykeli - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2024
© Ömer Faruk Yıldız
Abone ol
Barbie filminde canlandırdığı 'Ken' karakterinin yanı sıra çok sayıda Hollywood filminde rol alan Kanadalı aktör Ryan Gosling'in balmumu heykeli, İstanbul'da sergilenmeye başladı.
Taksim'deki Madame Tussauds müzesinde gerçekleştirilen açılışta konuşan Merlin Türkiye Genel Müdürü Tankut Tonger, 250 yıllık tarihe sahip Madame Tussauds markasının İstanbul'da şubesinin açılmasıyla önemli bir turizm ve eğlence merkezi haline geldiğini söyledi.
Tonger, Gosling'in balmumu figürünün yapılış sürecinin en az 2 yılı bulduğunu belirterek, "Bu yolculuğa 70'e yakın balmumu heykelle başladık. Şimdi 90'ın üzerinde heykelimiz var. Bir kısmı yerli, bir kısmı yabancı, bir kısmı geçmişte çok önemli işlere ve konulara imza atmış, bir kısmı bugünü ve geleceği temsil eden figürlerimiz var. Dolayısıyla mümkün mertebe hem yabancı misafirlerimizin hem de yerli misafirlerimizin yan yana durmaktan hoşlanacağı popüler figürleri tercih ediyoruz. En son bugün sizin de burada olmanıza vesile olan, dünyanın en beğenilen aktörlerinden biri, çok yönlü bir sanatçı olan Ryan Gosling ile beraberiz." dedi.
Tonger, Gosling'in figürünün yapılış sürecine ilişkin ise şunları kaydetti:

"Önce kendisinden onay aldık. Konuya sıcak yaklaşıyor mu onu öğrendik. Çünkü gönüllülük esasına dayalı tüm bu yaptığımız işler. Akabinde Londra'daki stüdyomuzda sanatçılarımız uzun saatler sonucunda milimetrik fotoğraflarını çıkardıktan sonra, önce bir kil heykel ve en sonunda bir balmumu heykel yapıyor. Bu aşamalarda figürün sahibinin mutlaka iznini, yönlendirmelerini alıyoruz ve en son saçları, kirpikleri, kaşları da işlendikten sonra makyaj yapılınca nihai haline geliyor. Adeta canlanıyor.

Madame Tussaud'ların en önemli özelliklerinden biri figürlerimizin, misafirlerin fiziksel olarak dokunmalarına açık olması. Yani siz hayatınızda belki ilk ve tek defa görebileceğiniz, hayran olduğunuz bir kişiye sarılabilirsiniz, fotoğraf çektirebilirsiniz. Bütün bunları yapmak serbest. Hollywood yıldızlarıyla tarihin, siyasetin, sporun, bugün ve geçmişte kalan hatıralarıyla hep beraber dünyanın en eğlenceli müzelerinden birinde şahane vakit geçirebilirsiniz."

Dua Lipa ve Elon Musk figürleri de yapılacak

Bu yıl içinde yeni balmumu figürlerin de açılışını planladıklarını aktaran Tonger, "2024 yılı içerisinde 3 balmumu heykelimiz daha bizimle olacak. İlk gelecek heykelimiz Dua Lipa. Kendisi dünyanın en çok sevilen isimlerinden biri. Çok da enerjisi yüksek. Nisan ayında umarım misafirlerimizle buluşturacağız. Harry Styles'ın figürü de yaz aylarında bizimle olacak. Yılın sonuna doğru ise belki en popüler isimlerden biri olan, dünyanın birçok anlamda ilklerine imzasını atmış olan Elon Musk'ı burada canlandırmayı planlıyoruz." bilgisini paylaştı.
Barbie Dubai - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2023
YAŞAM
Bir ülke daha Barbie filmini yasakladı
16 Ağustos 2023, 17:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала