Sinema dünyasının en sevilen yıldızlarından Ryan Gosling'in İstanbul'da balmumu heykeli yapıldı

"Önce kendisinden onay aldık. Konuya sıcak yaklaşıyor mu onu öğrendik. Çünkü gönüllülük esasına dayalı tüm bu yaptığımız işler. Akabinde Londra'daki stüdyomuzda sanatçılarımız uzun saatler sonucunda milimetrik fotoğraflarını çıkardıktan sonra, önce bir kil heykel ve en sonunda bir balmumu heykel yapıyor. Bu aşamalarda figürün sahibinin mutlaka iznini, yönlendirmelerini alıyoruz ve en son saçları, kirpikleri, kaşları da işlendikten sonra makyaj yapılınca nihai haline geliyor. Adeta canlanıyor.

Madame Tussaud'ların en önemli özelliklerinden biri figürlerimizin, misafirlerin fiziksel olarak dokunmalarına açık olması. Yani siz hayatınızda belki ilk ve tek defa görebileceğiniz, hayran olduğunuz bir kişiye sarılabilirsiniz, fotoğraf çektirebilirsiniz. Bütün bunları yapmak serbest. Hollywood yıldızlarıyla tarihin, siyasetin, sporun, bugün ve geçmişte kalan hatıralarıyla hep beraber dünyanın en eğlenceli müzelerinden birinde şahane vakit geçirebilirsiniz."