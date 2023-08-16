https://sputniknews.com.tr/20230816/bir-ulke-daha-barbie-filmini-yasaklandi-1074698785.html
Bir ülke daha Barbie filmini yasaklandı
Bir ülke daha Barbie filmini yasaklandı
Cezayir, toplumun ahlaki değerleriyle uyuşmadığı gerekçesiyle Barbie filminin gösterimini yasakladı. 16.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-16T17:30+0300
2023-08-16T17:30+0300
2023-08-16T17:30+0300
barbie
yaşam
kuveyt
lübnan
cezayir
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/10/1074698866_0:0:2817:1586_1920x0_80_0_0_289d8fcdbb56052cfbf6f7422fc0c1f1.jpg
Cezayir'de Barbie filminin 'Cezayir toplumunun ahlaki değerlerine ters olduğu, eşcinselliği öne çıkardığı' için yasaklandığı belirtildi.Yerel medyada yer alan haberlere göre Cezayir Kültür Bakanlığı, ülkede geçen haftalarda gösterime giren ve tartışma yaratan Barbie filminin gösterim iznini geri çekti.Daha önce Lübnan ve Kuveyt de ABD yapımı filmi, dini ve ahlaki değerlerle örtüşmediği, çocuklar ve gençler üzerinde olumsuz etkilere yol açabileceği gerekçeleriyle yasaklamıştı.
kuveyt
lübnan
cezayir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/10/1074698866_313:0:2817:1878_1920x0_80_0_0_0c91d7ec7bcce765669f47cbcd4ecd08.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
barbie filmini yasaklayan ülkeler hangisi, barbie filmini yasaklandı mı, barbie filmi hasılat nedir, barbie filmini yasaklayan ülkeler hangileri
barbie filmini yasaklayan ülkeler hangisi, barbie filmini yasaklandı mı, barbie filmi hasılat nedir, barbie filmini yasaklayan ülkeler hangileri
Bir ülke daha Barbie filmini yasaklandı
Abone ol
Cezayir, toplumun ahlaki değerleriyle uyuşmadığı gerekçesiyle Barbie filminin gösterimini yasakladı.
Cezayir'de Barbie filminin 'Cezayir toplumunun ahlaki değerlerine ters olduğu, eşcinselliği öne çıkardığı' için yasaklandığı belirtildi.
Yerel medyada yer alan haberlere göre Cezayir Kültür Bakanlığı, ülkede geçen haftalarda gösterime giren ve tartışma yaratan Barbie filminin gösterim iznini geri çekti.
Daha önce Lübnan ve Kuveyt de ABD yapımı filmi, dini ve ahlaki değerlerle örtüşmediği, çocuklar ve gençler üzerinde olumsuz etkilere yol açabileceği gerekçeleriyle yasaklamıştı.