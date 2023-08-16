https://sputniknews.com.tr/20230816/bir-ulke-daha-barbie-filmini-yasaklandi-1074698785.html

Bir ülke daha Barbie filmini yasaklandı

Bir ülke daha Barbie filmini yasaklandı

Cezayir, toplumun ahlaki değerleriyle uyuşmadığı gerekçesiyle Barbie filminin gösterimini yasakladı. 16.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-16T17:30+0300

2023-08-16T17:30+0300

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barbie

yaşam

kuveyt

lübnan

cezayir

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Cezayir'de Barbie filminin 'Cezayir toplumunun ahlaki değerlerine ters olduğu, eşcinselliği öne çıkardığı' için yasaklandığı belirtildi.Yerel medyada yer alan haberlere göre Cezayir Kültür Bakanlığı, ülkede geçen haftalarda gösterime giren ve tartışma yaratan Barbie filminin gösterim iznini geri çekti.Daha önce Lübnan ve Kuveyt de ABD yapımı filmi, dini ve ahlaki değerlerle örtüşmediği, çocuklar ve gençler üzerinde olumsuz etkilere yol açabileceği gerekçeleriyle yasaklamıştı.

kuveyt

lübnan

cezayir

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