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https://sputniknews.com.tr/20230816/bir-ulke-daha-barbie-filmini-yasaklandi-1074698785.html
Bir ülke daha Barbie filmini yasaklandı
Bir ülke daha Barbie filmini yasaklandı
Cezayir, toplumun ahlaki değerleriyle uyuşmadığı gerekçesiyle Barbie filminin gösterimini yasakladı. 16.08.2023, Sputnik Türkiye
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lübnan
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Cezayir'de Barbie filminin 'Cezayir toplumunun ahlaki değerlerine ters olduğu, eşcinselliği öne çıkardığı' için yasaklandığı belirtildi.Yerel medyada yer alan haberlere göre Cezayir Kültür Bakanlığı, ülkede geçen haftalarda gösterime giren ve tartışma yaratan Barbie filminin gösterim iznini geri çekti.Daha önce Lübnan ve Kuveyt de ABD yapımı filmi, dini ve ahlaki değerlerle örtüşmediği, çocuklar ve gençler üzerinde olumsuz etkilere yol açabileceği gerekçeleriyle yasaklamıştı.
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barbie filmini yasaklayan ülkeler hangisi, barbie filmini yasaklandı mı, barbie filmi hasılat nedir, barbie filmini yasaklayan ülkeler hangileri
barbie filmini yasaklayan ülkeler hangisi, barbie filmini yasaklandı mı, barbie filmi hasılat nedir, barbie filmini yasaklayan ülkeler hangileri

Bir ülke daha Barbie filmini yasaklandı

17:30 16.08.2023
© AFP 2023 / GIUSEPPE CACACEBarbie Dubai
Barbie Dubai - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2023
© AFP 2023 / GIUSEPPE CACACE
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Cezayir, toplumun ahlaki değerleriyle uyuşmadığı gerekçesiyle Barbie filminin gösterimini yasakladı.
Cezayir'de Barbie filminin 'Cezayir toplumunun ahlaki değerlerine ters olduğu, eşcinselliği öne çıkardığı' için yasaklandığı belirtildi.
Yerel medyada yer alan haberlere göre Cezayir Kültür Bakanlığı, ülkede geçen haftalarda gösterime giren ve tartışma yaratan Barbie filminin gösterim iznini geri çekti.
Daha önce Lübnan ve Kuveyt de ABD yapımı filmi, dini ve ahlaki değerlerle örtüşmediği, çocuklar ve gençler üzerinde olumsuz etkilere yol açabileceği gerekçeleriyle yasaklamıştı.
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