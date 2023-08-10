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https://sputniknews.com.tr/20230810/lubanin-ardindan-kuveytte-barbie-filmini-yasakladi-1074522780.html
Lübnan ve Kuveyt 'Barbie' filmini yasakladı
Lübnan ve Kuveyt 'Barbie' filmini yasakladı
Kuveyt makamlarının, toplum ahlakını ve sosyal gelenekleri korumak için "Barbie" ve "Talk to Me" adlı filmleri yasakladığı bildirildi. 10.08.2023, Sputnik Türkiye
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Ülkenin resmi haber ajansı KUNA'da yer alan habere göre, Enformasyon Bakanlığı Basın Yayın Müsteşar Yardımcısı ve Sinema Filmlerini Denetleme Komitesi Başkanı Lafi es-Sabii, Barbie ve Talk to Me filmlerinin gösterime girmeyeceğini söyledi.Komitenin toplum ahlakını ve sosyal gelenekleri koruma çabaları çerçevesinde söz konusu filmlerin vizyona girmesini yasaklandığını işaret eden Sabii sözlerini şöyle sürdürdü:"Komite filmin vizyona girmesine izin vermeden önce, rahatsız edici sahnelerin silinmesini istiyor. Film, toplumun değerleriyle uyuşmayan bir mesaj içerdiğinde ise vizyona girmesine yasak getirilir. Bu, halkımızın değerleri ve geleneklerimizle bağdaşmayan içeriklere sahip her film için geçerlidir."Lübnan da vizyone girmeyeceğini açıklamıştıLübnan da Barbie filminin "ahlaki ve dini" değerlere aykırı olduğu ve eş cinselliği öne çıkardığı gerekçesiyle vizyona girmeyeceğini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230809/lubnan-barbie-filmini-sosyal-ve-dini-degerlere-aykiri-oldugu-gerekcesiyle-yasakladi-1074511359.html
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barbie, lübnan, kuveyt
barbie, lübnan, kuveyt

Lübnan ve Kuveyt 'Barbie' filmini yasakladı

05:52 10.08.2023 (güncellendi: 05:56 10.08.2023)
© İHABarbie
Barbie - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2023
© İHA
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Kuveyt makamlarının, toplum ahlakını ve sosyal gelenekleri korumak için "Barbie" ve "Talk to Me" adlı filmleri yasakladığı bildirildi.
Ülkenin resmi haber ajansı KUNA'da yer alan habere göre, Enformasyon Bakanlığı Basın Yayın Müsteşar Yardımcısı ve Sinema Filmlerini Denetleme Komitesi Başkanı Lafi es-Sabii, Barbie ve Talk to Me filmlerinin gösterime girmeyeceğini söyledi.
Komitenin toplum ahlakını ve sosyal gelenekleri koruma çabaları çerçevesinde söz konusu filmlerin vizyona girmesini yasaklandığını işaret eden Sabii sözlerini şöyle sürdürdü:
"Komite filmin vizyona girmesine izin vermeden önce, rahatsız edici sahnelerin silinmesini istiyor. Film, toplumun değerleriyle uyuşmayan bir mesaj içerdiğinde ise vizyona girmesine yasak getirilir. Bu, halkımızın değerleri ve geleneklerimizle bağdaşmayan içeriklere sahip her film için geçerlidir."

Lübnan da vizyone girmeyeceğini açıklamıştı

Lübnan da Barbie filminin "ahlaki ve dini" değerlere aykırı olduğu ve eş cinselliği öne çıkardığı gerekçesiyle vizyona girmeyeceğini açıklamıştı.
Barbie ve Oppenheimer filmlerinin afişleri - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2023
DÜNYA
Lübnan, Barbie filmini sosyal ve dini değerlere aykırı olduğu gerekçesiyle yasakladı
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