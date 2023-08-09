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https://sputniknews.com.tr/20230809/lubnan-barbie-filmini-sosyal-ve-dini-degerlere-aykiri-oldugu-gerekcesiyle-yasakladi-1074511359.html
Lübnan, Barbie filmini sosyal ve dini değerlere aykırı olduğu gerekçesiyle yasakladı
Lübnan, Barbie filmini sosyal ve dini değerlere aykırı olduğu gerekçesiyle yasakladı
Lübnan Kültür Bakanı Muhammed Murtaza, ABD yapımı Barbie filminin 'ahlaki ve dini' değerlere aykırı olduğu ve eşcinselliği öne çıkardığı gerekçesiyle vizyona... 09.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-09T18:28+0300
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Lübnan Kültür Bakanı Murtaza, Lübnan'da yakın zamanda gösterime girmesi planlanan Barbie filmi hakkında yazılı açıklama yaptı.Lübnan resmi ajansı NNA'da yayımlanan açıklamaya göre Murtaza, ABD yapımı filmin Lübnan'daki dini ve ahlaki değerlerle örtüşmediğini, eşcinselliği öne çıkardığını, aile ve evlilik değerlerinin altını oyduğunu vurguladı.Filmin özellikle çocuklar ve gençler üzerinde olumsuz etkilere yol açabileceği kanaatine varıldığını belirten Murtaza, filmin gösterime girmemesi için Lübnan İçişleri Bakanlığı'na ilgili kararın gönderildiğini kaydetti.
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lübnan, barbie, yasak, ortadoğu
lübnan, barbie, yasak, ortadoğu

Lübnan, Barbie filmini sosyal ve dini değerlere aykırı olduğu gerekçesiyle yasakladı

18:28 09.08.2023 (güncellendi: 18:29 09.08.2023)
© Fotoğraf : https://www.instagram.com/barbiethemovie/Hollywood yapımı Barbie filmi resmi tanıtımı
Hollywood yapımı Barbie filmi resmi tanıtımı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2023
© Fotoğraf : https://www.instagram.com/barbiethemovie/
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Lübnan Kültür Bakanı Muhammed Murtaza, ABD yapımı Barbie filminin 'ahlaki ve dini' değerlere aykırı olduğu ve eşcinselliği öne çıkardığı gerekçesiyle vizyona girmeyeceğini belirtti.
Lübnan Kültür Bakanı Murtaza, Lübnan'da yakın zamanda gösterime girmesi planlanan Barbie filmi hakkında yazılı açıklama yaptı.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yayımlanan açıklamaya göre Murtaza, ABD yapımı filmin Lübnan'daki dini ve ahlaki değerlerle örtüşmediğini, eşcinselliği öne çıkardığını, aile ve evlilik değerlerinin altını oyduğunu vurguladı.
Filmin özellikle çocuklar ve gençler üzerinde olumsuz etkilere yol açabileceği kanaatine varıldığını belirten Murtaza, filmin gösterime girmemesi için Lübnan İçişleri Bakanlığı'na ilgili kararın gönderildiğini kaydetti.
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