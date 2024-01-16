https://sputniknews.com.tr/20240116/sgk-prim-gun-sayisi-ne-kadar-olacak-asgari-prim-odeme-gun-sayisi-dustu-mu--1079681584.html

'Kısa çalışma ödeneğini' Bakan açıkladı: Asgari prim ödeme gün sayısında yeni dönem nasıl işleyecek?

'Kısa çalışma ödeneğini' Bakan açıkladı: Asgari prim ödeme gün sayısında yeni dönem nasıl işleyecek?

Milyonlarca çalışanı çok yakından ilgilendiren bir değişiklik oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sigortalı vatandaşların kısa çalışma... 16.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-16T07:07+0300

2024-01-16T07:07+0300

2024-01-16T07:07+0300

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sigortalı çalışanların kısa çalışma ödeneğinden daha fazla yararlanabilmesi için önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Vedat Işıkhan, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Başkanlığın sunulduğunu duyurdu.Asgari prim ödeme gün sayısı indirildiŞu anda sigortalı bir çalışanın işsizlik maaşı alabilmesi için son 3 yıl içerisinde 600 günlük prim ödemesi şartı aranan uygulamanın Meclis’e sunulacak yeni düzenlemeyle birlikte 450 güne kadar düşürülmesi planlanıyor.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığımıza sunuldu. İşsizlik Sigortası Fonu kullanılarak uygulanan pasif işgücü piyasası programlarının etkinliğini artırmak için vatandaşlarımızın faydasına olacak adımlar atmaya devam ediyoruz. Sigortalı vatandaşlarımızın kısa çalışma ödeneğinden daha fazla yararlanabilmesi için son 3 senesinde gereken asgari prim ödeme gün sayısını 600 günden 450 güne indiriyoruz" dedi.Teşvik başvuru süreleri uzayacakTeşvik başvuru sürelerinin uzatılacağını aktaran Işıkhan, şunları kaydetti:Işıkhan, işçi ve işverenlerin yanında olduklarını ifade ederek, "Kayıtlı istihdamın korunması ve istihdamın artırılması için işverenlerimize destek oluyoruz. Asgari Ücret Desteğini bu sene itibarıyla 700 Türk lirasına çıkarıyoruz" açıklamasında bulundu.Asgari ücret desteği ne kadar oldu?Bakan Işıkhan ayrıca, Asgari Ücret Desteği'nin bu sene itibarıyla 700 liraya çıkarıldığını kaydetti.İşsizlik maaşı ne kadar oldu?Yeni düzenleme esas alınması durumunda işsizlik maaşı, son 4 aylık ücret ortalamasının yüzde 40'ı oranında yeniden hesaplanacak. Bu maaşın yeni asgari ücretle kademeli olarak yansıtılması beklenirken işsizlik maaşı en düşük 7 bin 940 TL, en yüksek ise 15 bin 880 TL olacak.Kısa çalışma ödeneği nedir?İşyerindeki çalışma sürelerinin geçici olarak azaltılması veya durdurulması hallerinde, üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.Kısa çalışma ödeneğine kimler başvurabilir?Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde azaltılması veya işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen geçici olarak durduran her bir işveren kısa çalışma başvurusunda bulunabilir.

https://sputniknews.com.tr/20240115/milyonlarca-calisan-ve-isvereni-ilgilendiriyor-kanun-teklifi-meclise-sunuldu-1079665801.html

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