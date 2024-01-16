https://sputniknews.com.tr/20240116/erdogan-aciklayacak-emekliye-ek-zam-icin-gozler-kabinede-hangi-oran-konusuluyor-1079683385.html
Erdoğan açıklayacak: Emekliye ek zam için gözler Kabine Toplantısı'nda, hangi oran konuşuluyor?
Erdoğan açıklayacak: Emekliye ek zam için gözler Kabine Toplantısı'nda, hangi oran konuşuluyor?
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren 'emekliye ek zam' düzenlemesinde gözler Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısına çevrildi. Cumhurbaşkanı... 16.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-16T08:06+0300
2024-01-16T08:06+0300
2024-01-16T08:07+0300
ekonomi
recep tayyip erdoğan
emekli
emekli ikramiyesi
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kabine toplantısı
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Son toplantısını 6 Aralık’ta yapan Kabine, bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yoğun bir gündemle toplanıyor. Beştepe’de yeni yılın ilk Kabine toplantısının en önemli başlığı ise emekliye ek zam düzenlemesi olacak.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuya ilişkin açıklamasında, “Daha düşük gelirli olanları destekleme politikası söz konusu. Bu yaklaşımımız devam ediyor, en düşük emekli alanlara dönük olarak da ne yapabiliriz diye çalışıyoruz. Bunları hükümetimiz Kabine’de tartışacaktır” görüşünü ifade etmişti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de dün istihdam paketi kanun teklifiyle ilgili açıklama yaparken emekli zammına ilişkin düzenlemenin de daha sonra bu metne eklenebileceğini şöyle ifade etti:Erdoğan’ın talimatıyla aylardır ek zam düzenlemesi üzerinde çalışan Hazine ve Maliye ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanları, Kabine’ye emekliye ek zam formüllerine ilişkin sunum yapacak. Refah payı ve kademeli zam formüllerinin değerlendirileceği toplantıda, son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleyecek ve en düşük emekli maaşı (halen 7 bin 500 lira) tutarıyla birlikte ek zam oranları da netleşecek. Asgari ücrete gelen yüzde 49 zammın ardından, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 49.25 oranında zam yapılmıştı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de 6 aylık enflasyon farkı hesabıyla yüzde 37.5 oranında zam almaya hak kazanmıştı. Ek zam düzenlemesiyle emekli maaşlarına zam oranlarının eşitlenmesi bekleniyor.Şubatta maaşlara yansıyacakEmekliye ilave zam için yasal düzenleme gerekiyor. İlave zam düzenlemesinin, pazartesi günü Meclis’e sunulan torba kanun teklifine Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri esnasında eklenmesi bekleniyor. Teklifin Meclis’teki komisyon ve Genel Kurul süreçleri ile Cumhurbaşkanı’nın onay süreci dikkate alındığında emekli aylıklarına zammın yansıtılması için şubat ayı ağırlık kazanıyor. Bu durumda, ocak aylıklarını yüzde 37.5 zamlı olacak olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, şubat ayında da aylıkları ile birlikte ocak farkları ödenecek.Kök maaş nedir?Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, emekli kök maaşlarına dair önemli açıklamalarda bulundu:En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Seyyanen zam oranı nasıl belirlenecek?SGK uzmanı Özgür Erdursun en düşük emekli maaşının 11 bin TL bandında olmasının beklendiğini söyledi. Yılmaz "SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız. Bunun için kanuni düzenleme ihtiyacı var. En düşük emekli maaşı olan 7 bin 500 lira için ne yapabileceğimizi çalışıyoruz. Kabine'de ele alınacak. Emeklilerin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.SGK uzmanı Erdursun ek zamla emeklilerin maaşlarının ne kadar olacağını hesapladı. Erdursun, yerel seçim öncesi emeklilerin için ek zammın yanında seyyanen artışın da gündeme gelebileceğini söyledi. En düşük emekli maaşı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı işaret eden Erdursun:
https://sputniknews.com.tr/20240116/sgk-prim-gun-sayisi-ne-kadar-olacak-asgari-prim-odeme-gun-sayisi-dustu-mu--1079681584.html
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Erdoğan açıklayacak: Emekliye ek zam için gözler Kabine Toplantısı'nda, hangi oran konuşuluyor?
08:06 16.01.2024 (güncellendi: 08:07 16.01.2024)
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren 'emekliye ek zam' düzenlemesinde gözler Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısına çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün gerçekleştirilecek toplantının ardından ek zam oranını açıklaması bekleniyor. Peki masada hangi formüller var? Sosyal güvenlik uzmanı Bal, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Son toplantısını 6 Aralık’ta yapan Kabine, bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yoğun bir gündemle toplanıyor. Beştepe’de yeni yılın ilk Kabine toplantısının en önemli başlığı ise emekliye ek zam düzenlemesi olacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuya ilişkin açıklamasında, “Daha düşük gelirli olanları destekleme politikası söz konusu. Bu yaklaşımımız devam ediyor, en düşük emekli alanlara dönük olarak da ne yapabiliriz diye çalışıyoruz. Bunları hükümetimiz Kabine’de tartışacaktır” görüşünü ifade etmişti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de dün istihdam paketi kanun teklifiyle ilgili açıklama yaparken emekli zammına ilişkin düzenlemenin de daha sonra bu metne eklenebileceğini şöyle ifade etti:
“Bütçe imkânları ve sürdürülebilirlik önemli. Etki analizleri ve bütçe imkânlarını değerlendirmek suretiyle ortaya bir rakam çıktığında, Kabine toplantısında netleştiğinde komisyon veya Genel Kurul aşamasında bu kanunun metnine eklenmesini değerlendireceğiz.”
Erdoğan’ın talimatıyla aylardır ek zam düzenlemesi üzerinde çalışan Hazine ve Maliye ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanları, Kabine’ye emekliye ek zam formüllerine ilişkin sunum yapacak. Refah payı ve kademeli zam formüllerinin değerlendirileceği toplantıda, son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleyecek ve en düşük emekli maaşı (halen 7 bin 500 lira) tutarıyla birlikte ek zam oranları da netleşecek. Asgari ücrete gelen yüzde 49 zammın ardından, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 49.25 oranında zam yapılmıştı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de 6 aylık enflasyon farkı hesabıyla yüzde 37.5 oranında zam almaya hak kazanmıştı. Ek zam düzenlemesiyle emekli maaşlarına zam oranlarının eşitlenmesi bekleniyor.
Şubatta maaşlara yansıyacak
Emekliye ilave zam için yasal düzenleme gerekiyor. İlave zam düzenlemesinin, pazartesi günü Meclis’e sunulan torba kanun teklifine Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri esnasında eklenmesi bekleniyor. Teklifin Meclis’teki komisyon ve Genel Kurul süreçleri ile Cumhurbaşkanı’nın onay süreci dikkate alındığında emekli aylıklarına zammın yansıtılması için şubat ayı ağırlık kazanıyor. Bu durumda, ocak aylıklarını yüzde 37.5 zamlı olacak olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, şubat ayında da aylıkları ile birlikte ocak farkları ödenecek.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, emekli kök maaşlarına dair önemli açıklamalarda bulundu:
"Kök maaş vatandaşlarımızın sosyal güvenlik sistemi içerisinde ödedikleri primlerden daha sonra hesaplanarak bulunan maaş kök maaş. Bugün hiç kimsenin emekli maaşı 7.500 TL'nin üstünde değil. Ama geri planda kök maaşları 7.500 TL'nin altında olan rakamlarla da karşılaşıyoruz."
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Seyyanen zam oranı nasıl belirlenecek?
SGK uzmanı Özgür Erdursun en düşük emekli maaşının 11 bin TL bandında olmasının beklendiğini söyledi. Yılmaz "SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız. Bunun için kanuni düzenleme ihtiyacı var. En düşük emekli maaşı olan 7 bin 500 lira için ne yapabileceğimizi çalışıyoruz. Kabine'de ele alınacak. Emeklilerin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.
SGK uzmanı Erdursun ek zamla emeklilerin maaşlarının ne kadar olacağını hesapladı. Erdursun, yerel seçim öncesi emeklilerin için ek zammın yanında seyyanen artışın da gündeme gelebileceğini söyledi. En düşük emekli maaşı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı işaret eden Erdursun:
"En düşük emekli maaşını 11 bin bandına getireceklerini düşünüyoruz. Bu durumda yine büyük haksızlık yine büyük adaletsizlik olacak. Mesela kök aylığı 4500 TL olan bir kişinin aylığı 11 bin TL'ye tamamlanırsa yüzde 145'lik bir artış olacak. 5000 TL olan birisinin aylığının 11 bin TL'ye ulaşması için yüzde 120'lik bir artış, 5500 TL'nin 11 bin TL'ye ulaşması için yüzde 100'lük artış. 6 bin TL kök aylığı olana yüzde 84'lük artış. 6 bin 500 TL olana yüzde 70'lik bir artış. 7 bin lira olana yüzde 58'lik bir artış. 7 bin 500 lira olan birisine yüzde 47'lik bir artış, 8 bin lira olana yüzde 37,57... Böyle devam edecek. En alttaki birinin aylığı yüzde 50'lik fark verilse bile 4500 liradan 6 bin 750 liraya çıkar. 11 bin liraya tamamlanması için 4 bin 250 lira ayrıca bu kişiye fark verilmesi gerekiyor. 7500 lira alan bir kişinin aylığını 11 bin liraya tamamlanması için 3 bin 500 lira fark veriyorsanız tüm emekli aylıklarına da bu farkı vermeniz lazım. Seyyanen artış konusu daha fazla dillendirilmeli. Türkiye'de emeklilik kavramı değişti. Seyyanen bir artışla emekli aylıklarını belli bir rakama çıkarmak gerekiyor."