https://sputniknews.com.tr/20240116/erdogan-aciklayacak-emekliye-ek-zam-icin-gozler-kabinede-hangi-oran-konusuluyor-1079683385.html

Erdoğan açıklayacak: Emekliye ek zam için gözler Kabine Toplantısı'nda, hangi oran konuşuluyor?

Erdoğan açıklayacak: Emekliye ek zam için gözler Kabine Toplantısı'nda, hangi oran konuşuluyor?

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren 'emekliye ek zam' düzenlemesinde gözler Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısına çevrildi. Cumhurbaşkanı... 16.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-16T08:06+0300

2024-01-16T08:06+0300

2024-01-16T08:07+0300

ekonomi

recep tayyip erdoğan

emekli

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emekli maaşı

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kabine

kabine toplantısı

ssk

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Son toplantısını 6 Aralık’ta yapan Kabine, bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yoğun bir gündemle toplanıyor. Beştepe’de yeni yılın ilk Kabine toplantısının en önemli başlığı ise emekliye ek zam düzenlemesi olacak.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuya ilişkin açıklamasında, “Daha düşük gelirli olanları destekleme politikası söz konusu. Bu yaklaşımımız devam ediyor, en düşük emekli alanlara dönük olarak da ne yapabiliriz diye çalışıyoruz. Bunları hükümetimiz Kabine’de tartışacaktır” görüşünü ifade etmişti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de dün istihdam paketi kanun teklifiyle ilgili açıklama yaparken emekli zammına ilişkin düzenlemenin de daha sonra bu metne eklenebileceğini şöyle ifade etti:Erdoğan’ın talimatıyla aylardır ek zam düzenlemesi üzerinde çalışan Hazine ve Maliye ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanları, Kabine’ye emekliye ek zam formüllerine ilişkin sunum yapacak. Refah payı ve kademeli zam formüllerinin değerlendirileceği toplantıda, son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleyecek ve en düşük emekli maaşı (halen 7 bin 500 lira) tutarıyla birlikte ek zam oranları da netleşecek. Asgari ücrete gelen yüzde 49 zammın ardından, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 49.25 oranında zam yapılmıştı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de 6 aylık enflasyon farkı hesabıyla yüzde 37.5 oranında zam almaya hak kazanmıştı. Ek zam düzenlemesiyle emekli maaşlarına zam oranlarının eşitlenmesi bekleniyor.Şubatta maaşlara yansıyacakEmekliye ilave zam için yasal düzenleme gerekiyor. İlave zam düzenlemesinin, pazartesi günü Meclis’e sunulan torba kanun teklifine Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri esnasında eklenmesi bekleniyor. Teklifin Meclis’teki komisyon ve Genel Kurul süreçleri ile Cumhurbaşkanı’nın onay süreci dikkate alındığında emekli aylıklarına zammın yansıtılması için şubat ayı ağırlık kazanıyor. Bu durumda, ocak aylıklarını yüzde 37.5 zamlı olacak olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, şubat ayında da aylıkları ile birlikte ocak farkları ödenecek.Kök maaş nedir?Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, emekli kök maaşlarına dair önemli açıklamalarda bulundu:En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Seyyanen zam oranı nasıl belirlenecek?SGK uzmanı Özgür Erdursun en düşük emekli maaşının 11 bin TL bandında olmasının beklendiğini söyledi. Yılmaz "SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız. Bunun için kanuni düzenleme ihtiyacı var. En düşük emekli maaşı olan 7 bin 500 lira için ne yapabileceğimizi çalışıyoruz. Kabine'de ele alınacak. Emeklilerin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.SGK uzmanı Erdursun ek zamla emeklilerin maaşlarının ne kadar olacağını hesapladı. Erdursun, yerel seçim öncesi emeklilerin için ek zammın yanında seyyanen artışın da gündeme gelebileceğini söyledi. En düşük emekli maaşı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı işaret eden Erdursun:

https://sputniknews.com.tr/20240116/sgk-prim-gun-sayisi-ne-kadar-olacak-asgari-prim-odeme-gun-sayisi-dustu-mu--1079681584.html

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