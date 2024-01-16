https://sputniknews.com.tr/20240116/rus-uzman-karadenizde-nato-deniz-gucu-ihtimali-bolgesel-guvenlige-tehdit-olusturuyor-1079699911.html

Rus uzman: Karadeniz'de NATO deniz gücü ihtimali bölgesel güvenliğe tehdit oluşturuyor

Rus uzman: Karadeniz'de NATO deniz gücü ihtimali bölgesel güvenliğe tehdit oluşturuyor

Kiev'in, Karadeniz'deki ticari gemilere eşlik edebilecek ve seyrüsefer güvenliğini koruyabilecek bir deniz gücüne NATO savaş gemilerinin de dahil edilmesi... 16.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-16T13:49+0300

2024-01-16T13:49+0300

2024-01-16T13:49+0300

görüş

ukrayna

ukrayna krizi

karadeniz

türkiye

rusya

nato

montrö boğazlar sözleşmesi

montrö anlaşması

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Peki bu fikir Montrö Sözleşmesi hükümleri dikkate alındığında uygulanabilir mi?Sputnik’e verdiği demecinde bu soruya yanıt arayan Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Türkiye Bölümü’nün kıdemli araştırma görevlisi, Rus tarihçi Doç. Dr. Andrey Boldırev, boğazlardan geçen ticari gemilere eşlik edilebilmesinin mümkün olduğuna inanırken, ancak bu girişimin uygulanmasının bazı koşullar nedeniyle karmaşıklaştığının da altını çiziyor.1936 yılında imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi metninin boğazlardan geçen ticari gemilere askeri eşlik imkanı sağladığına değinen Boldırev, “Aynı zamanda bu sözleşme, eşlik edecek askeri gemilerle ilgili belirli sınırlar koyuyor” diye konuştu.Sözleşmede yer alan ve boğazlardan geçecek yabancı savaş gemilerine dair miktar ve tonajın kısıtlandığı 14’üncü madde ile savaş gemilerinin kalış sürelerini sınırlayan 16’ıncı maddesine atıfta bulunan Rus uzman, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:Boldırev, Kiev'in geçici deniz koridorları fikrinin Ankara için son derece dezavantajlı olabileceğine de dikkat çekerek, ‘tahıl anlaşmasının’ yeniden başlamasıyla durumu daha da kötüleştirebileceği konusunda uyardı.“Kiev, Karadeniz'deki deniz koridorlarını tahıl anlaşmasına bir tür alternatif olarak düşünüyor” diye konuşan Rus uzman, askeri gemilerin eşlik etmesini içerecek bir mekanizmanın başlatılmasının geçici deniz koridorları fikrini pekiştirebileceğini, bu durumda büyük olasılıkla herkesin Karadeniz Tahıl Girişimi'ne veda etmek zorunda kalacağını belirtti.Boldırev, mekanizmanın başlamasının Ankara için son derece istenmeyen bir duruma dönüşebileceğini vurgularken, değerlendirmesini, “Bana öyle geliyor ki Türkiye, durumu sadece kendi çıkarlarını dikkate alarak değil, aynı zamanda bölgesel güvenlik açısından olası sonuçlar açısından da değerlendiriyor. Bu açıdan bakıldığında Karadeniz'de bir NATO deniz gücünün ortaya çıkması bölgesel güvenliğe yönelik açık bir tehdittir” sözleriyle sonlandırdı.

https://sputniknews.com.tr/20240116/davosta-karadenizdeki-gemilere-eslik-edecek-deniz-gorev-gucu-olusturma-cagrisi-1079696797.html

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Amur Gadjiev https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg

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ukrayna, ukrayna krizi, karadeniz, türkiye, rusya, nato, montrö boğazlar sözleşmesi, montrö anlaşması