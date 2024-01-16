Rus uzman Fenenko: Dünya Ekonomik Forumu ‘arkadaşlar arası parti’ haline geldi

Öncelikle Ankara diplomatik dili her zaman başarıyla kullanıyor ve süreçlere karşı tavrını sadece lafta değil somut adımlarla da gösteriyor. İkincisi, şunu anlamak gerekiyor ki, Davos Forumu’nun etkisi yıldan yıla hızla düşüyor. Orada hiçbir önemli karar alınmıyor, forum hiçbir şey değiştirmiyor. Bu sadece illüzyonların müzakere edildiği bir tartışma platformu, hatta arkadaşlar arasındaki küçük bir parti diyebilirim.