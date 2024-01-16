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Rus uzman Fenenko: Dünya Ekonomik Forumu ‘arkadaşlar arası parti’ haline geldi
Rus uzman Fenenko: Dünya Ekonomik Forumu ‘arkadaşlar arası parti’ haline geldi
Moskova Devlet Üniversitesi Dünya Politikası Fakültesi’nin Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Aleksey Fenenko, Sputnik’e açıklamasında, Davos Forumu’nun artık neden... 16.01.2024, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülke yetkililerine Davos’a gitmeme talebini değerlendiren Rus siyaset uzmanı Fenenko, bunda şaşılacak hiçbir şeyin olmadığını belirterek, “Davos artık illüzyonların görüşüldüğü arkadaşlar arası küçük bir parti haline geldi” dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu yıl Davos’u tamamen göz ardı etmesinde şaşılacak hiçbir şeyin olmadığını söyleyen Uzman, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:Türkiye’nin Davos Forumu'na gelmemek, Batı’nın Gazze’deki trajediye göz yumması gibi ağır argümanı kullanma hakkına sahip olduğunu kaydeden Fenenko, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://sputniknews.com.tr/20240115/ukraynada-baris-konulu-davos-muzakerelerindeki-en-onemli-basari-aciklandi-1079667698.html
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aleksey fenenko, doç. aleksey fenenko, moskova devlet üniversitesi, davos, recep tayyip erdoğan

Rus uzman Fenenko: Dünya Ekonomik Forumu ‘arkadaşlar arası parti’ haline geldi

18:13 16.01.2024 (güncellendi: 18:18 16.01.2024)
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINI Peres, 2009 yılında İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda, dönemin Başbakanı Erdoğan ile gerilim yaşamıştı.
Peres, 2009 yılında İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda, dönemin Başbakanı Erdoğan ile gerilim yaşamıştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2024
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINI
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Tatiana Şuvalova
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Moskova Devlet Üniversitesi Dünya Politikası Fakültesi’nin Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Aleksey Fenenko, Sputnik’e açıklamasında, Davos Forumu’nun artık neden Türkiye’yi çekmediğini değerlendirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülke yetkililerine Davos’a gitmeme talebini değerlendiren Rus siyaset uzmanı Fenenko, bunda şaşılacak hiçbir şeyin olmadığını belirterek, “Davos artık illüzyonların görüşüldüğü arkadaşlar arası küçük bir parti haline geldi” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu yıl Davos’u tamamen göz ardı etmesinde şaşılacak hiçbir şeyin olmadığını söyleyen Uzman, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:
Öncelikle Ankara diplomatik dili her zaman başarıyla kullanıyor ve süreçlere karşı tavrını sadece lafta değil somut adımlarla da gösteriyor. İkincisi, şunu anlamak gerekiyor ki, Davos Forumu’nun etkisi yıldan yıla hızla düşüyor. Orada hiçbir önemli karar alınmıyor, forum hiçbir şey değiştirmiyor. Bu sadece illüzyonların müzakere edildiği bir tartışma platformu, hatta arkadaşlar arasındaki küçük bir parti diyebilirim.
Türkiye’nin Davos Forumu'na gelmemek, Batı’nın Gazze’deki trajediye göz yumması gibi ağır argümanı kullanma hakkına sahip olduğunu kaydeden Fenenko, sözlerini şöyle sürdürdü:
ABD ve Avrupa doğrudan İsrail’e destek verirken Batı’nın barışla ilgili sözleri kulağa çok iki yüzlü geliyor. Erdoğan, Amerikalıların Filistin-İsrail ihtilafına yönelik tutumunun değişmeyeceğini anlıyor. Tüm Amerikan elitleri İsrail’i destekliyor. Dolayısıyla ABD ile çelişkileri olan Türkiye’nin onların etkinliklerini ihmal etme hakkı var.
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