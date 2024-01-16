https://sputniknews.com.tr/20240116/rus-uzman-fenenko-davos-forumu-arkadaslar-arasi-parti-haline-geldi-1079717909.html
Rus uzman Fenenko: Dünya Ekonomik Forumu ‘arkadaşlar arası parti’ haline geldi
Rus uzman Fenenko: Dünya Ekonomik Forumu ‘arkadaşlar arası parti’ haline geldi
Moskova Devlet Üniversitesi Dünya Politikası Fakültesi’nin Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Aleksey Fenenko, Sputnik’e açıklamasında, Davos Forumu’nun artık neden... 16.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-16T18:13+0300
2024-01-16T18:13+0300
2024-01-16T18:18+0300
dünya
aleksey fenenko
doç. aleksey fenenko
moskova devlet üniversitesi
davos
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülke yetkililerine Davos’a gitmeme talebini değerlendiren Rus siyaset uzmanı Fenenko, bunda şaşılacak hiçbir şeyin olmadığını belirterek, “Davos artık illüzyonların görüşüldüğü arkadaşlar arası küçük bir parti haline geldi” dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu yıl Davos’u tamamen göz ardı etmesinde şaşılacak hiçbir şeyin olmadığını söyleyen Uzman, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:Türkiye’nin Davos Forumu'na gelmemek, Batı’nın Gazze’deki trajediye göz yumması gibi ağır argümanı kullanma hakkına sahip olduğunu kaydeden Fenenko, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://sputniknews.com.tr/20240115/ukraynada-baris-konulu-davos-muzakerelerindeki-en-onemli-basari-aciklandi-1079667698.html
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Tatiana Şuvalova
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101325/71/1013257172_293:0:856:562_100x100_80_0_0_9b47dcc56a60a7db689cd1e5ec6e3681.png
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feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
Tatiana Şuvalova
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101325/71/1013257172_293:0:856:562_100x100_80_0_0_9b47dcc56a60a7db689cd1e5ec6e3681.png
aleksey fenenko, doç. aleksey fenenko, moskova devlet üniversitesi, davos, recep tayyip erdoğan
aleksey fenenko, doç. aleksey fenenko, moskova devlet üniversitesi, davos, recep tayyip erdoğan
Rus uzman Fenenko: Dünya Ekonomik Forumu ‘arkadaşlar arası parti’ haline geldi
18:13 16.01.2024 (güncellendi: 18:18 16.01.2024)
Moskova Devlet Üniversitesi Dünya Politikası Fakültesi’nin Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Aleksey Fenenko, Sputnik’e açıklamasında, Davos Forumu’nun artık neden Türkiye’yi çekmediğini değerlendirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülke yetkililerine Davos’a gitmeme talebini değerlendiren Rus siyaset uzmanı Fenenko, bunda şaşılacak hiçbir şeyin olmadığını belirterek, “Davos artık illüzyonların görüşüldüğü arkadaşlar arası küçük bir parti haline geldi” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu yıl Davos’u tamamen göz ardı etmesinde şaşılacak hiçbir şeyin olmadığını söyleyen Uzman, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:
Öncelikle Ankara diplomatik dili her zaman başarıyla kullanıyor ve süreçlere karşı tavrını sadece lafta değil somut adımlarla da gösteriyor. İkincisi, şunu anlamak gerekiyor ki, Davos Forumu’nun etkisi yıldan yıla hızla düşüyor. Orada hiçbir önemli karar alınmıyor, forum hiçbir şey değiştirmiyor. Bu sadece illüzyonların müzakere edildiği bir tartışma platformu, hatta arkadaşlar arasındaki küçük bir parti diyebilirim.
Türkiye’nin Davos Forumu'na gelmemek, Batı’nın Gazze’deki trajediye göz yumması gibi ağır argümanı kullanma hakkına sahip olduğunu kaydeden Fenenko, sözlerini şöyle sürdürdü:
ABD ve Avrupa doğrudan İsrail’e destek verirken Batı’nın barışla ilgili sözleri kulağa çok iki yüzlü geliyor. Erdoğan, Amerikalıların Filistin-İsrail ihtilafına yönelik tutumunun değişmeyeceğini anlıyor. Tüm Amerikan elitleri İsrail’i destekliyor. Dolayısıyla ABD ile çelişkileri olan Türkiye’nin onların etkinliklerini ihmal etme hakkı var.