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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240115/ukraynada-baris-konulu-davos-muzakerelerindeki-en-onemli-basari-aciklandi-1079667698.html
Ukrayna’da barış konulu Davos müzakerelerindeki en önemli başarı açıklandı
Ukrayna’da barış konulu Davos müzakerelerindeki en önemli başarı açıklandı
Ukrayna lideri Zelenskiy’in sunduğu ısrarla Küresel Güney ülkelerine dayatmaya çalıştığı ‘Barış Formülü’ konulu uluslararası Davos Zirvesi'nde Rusyasız hiçbir... 15.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-15T16:17+0300
2024-01-15T16:17+0300
ukrayna krizi
davos
dünya ekonomik forumu davos zirvesi
ukrayna
ukrayna krizi
kiev
vladimir zelenskiy
moskova
dmitriy peskov
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Financial Times'ın Brüksel büro şefi Henry Foy, İsviçre'nin Davos kentinde dördüncüsü düzenlenen ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in sunduğu ‘Barış Formülü’ konulu uluslararası zirvede elde edilen en önemli sonucu duyurdu.İki gündür süren Ukrayna toplantısının en önemli başarısının, geçmişteki bu tür etkinliklere kıyasla daha fazla katılımcının yer aldığı ‘kalabalık’ ortak fotoğraf olduğunu vurgulayan Henry Foy, değerlendirmesinde, “Davos'ta Ukrayna konulu toplantıya katılan Batılı ulusal güvenlik danışmanları için ana kazanım çok basitti. En büyük başarı geçen seferkinden daha büyük ve daha geniş kapsamlı bir aile fotoğrafı” diye konuştu.Zirve, barıştan çok konuşma üzerine kurulmuşDaha önce Moskova'da büro şefliği yapmış olan Foy, Ukrayna'daki gerilimi çözüm müzakerelerinin neden barıştan çok konuşma üzerine kurulduğunu merak ettiğini sorduğu değerlendirmesinde, hiçbir sonuç alınamayan toplantıdaki tek farkın, ekim ayında Malta'da düzenlenen aynı etkinliğe göre daha fazla katılımcı çekmesi olduğunun altını çizdi.Kremlin: Ukrayna'nın barış planına yönelik görüşmeden Rusyasız sonuç alınamazKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın sunduğu ve Davos'ta görüşülen barış planının sonuç vermeyeceğini belirterek, "Bizim katılımımız olmadan elbette her türlü istişare yapılabilir ancak herhangi bir sonuç alınma ihtimali yoktur" dedi.Peskov, Ukrayna'nın Rusya ile savaşı sona erdirmek için Kiev'in şartlarını ortaya koyan 10 maddelik barış planının dün Davos'ta ele alınmasına yönelik gazetecilere açıklamalarda bulundu.Rusya'nın bu tür istişarelere yönelik yaklaşımını daha önce birçok defa dile getirdiklerine işaret eden Peskov, "Bu süreçlerin, herhangi belirli bir sonuca ulaşmayı hedefleyememesinin açık bir nedeni var; biz katılmıyoruz. Bizim (Rusya) katılımımız olmadan, herhangi bir müzakerenin herhangi bir sonuca ulaşma olasılığı yoktur" diye konuştu.İsviçre'nin Davos kasabasındaki 54. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) yıllık zirvesi öncesi, dün 83 ülkeden ulusal güvenlik danışmanının, Ukrayna'nın Rusya ile savaşı sona erdirmek için Kiev'in şartlarını ortaya koyan 10 maddelik barış planını ele aldığı bildirilmişti. Görüşmelere Rusya davet edilmemişti.
https://sputniknews.com.tr/20240115/davosta-zelenskiyin-rusyasiz-baris-formulu-muzakerelerinden-sonuc-cikmadi-1079657000.html
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Ukrayna’da barış konulu Davos müzakerelerindeki en önemli başarı açıklandı

16:17 15.01.2024
© AFP 2023 / GIAN EHRENZELLERUkrayna’da barış konulu Davos müzakereleri
Ukrayna’da barış konulu Davos müzakereleri - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2024
© AFP 2023 / GIAN EHRENZELLER
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Ukrayna lideri Zelenskiy’in sunduğu ısrarla Küresel Güney ülkelerine dayatmaya çalıştığı ‘Barış Formülü’ konulu uluslararası Davos Zirvesi'nde Rusyasız hiçbir sonucun alınamayacağı anlaşılırken, görüşmede elde edilen en önemli başarı açıklandı.
Financial Times'ın Brüksel büro şefi Henry Foy, İsviçre'nin Davos kentinde dördüncüsü düzenlenen ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in sunduğu ‘Barış Formülü’ konulu uluslararası zirvede elde edilen en önemli sonucu duyurdu.
İki gündür süren Ukrayna toplantısının en önemli başarısının, geçmişteki bu tür etkinliklere kıyasla daha fazla katılımcının yer aldığı ‘kalabalık’ ortak fotoğraf olduğunu vurgulayan Henry Foy, değerlendirmesinde, “Davos'ta Ukrayna konulu toplantıya katılan Batılı ulusal güvenlik danışmanları için ana kazanım çok basitti. En büyük başarı geçen seferkinden daha büyük ve daha geniş kapsamlı bir aile fotoğrafı” diye konuştu.

Zirve, barıştan çok konuşma üzerine kurulmuş

Daha önce Moskova'da büro şefliği yapmış olan Foy, Ukrayna'daki gerilimi çözüm müzakerelerinin neden barıştan çok konuşma üzerine kurulduğunu merak ettiğini sorduğu değerlendirmesinde, hiçbir sonuç alınamayan toplantıdaki tek farkın, ekim ayında Malta'da düzenlenen aynı etkinliğe göre daha fazla katılımcı çekmesi olduğunun altını çizdi.

Kremlin: Ukrayna'nın barış planına yönelik görüşmeden Rusyasız sonuç alınamaz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın sunduğu ve Davos'ta görüşülen barış planının sonuç vermeyeceğini belirterek, "Bizim katılımımız olmadan elbette her türlü istişare yapılabilir ancak herhangi bir sonuç alınma ihtimali yoktur" dedi.
Peskov, Ukrayna'nın Rusya ile savaşı sona erdirmek için Kiev'in şartlarını ortaya koyan 10 maddelik barış planının dün Davos'ta ele alınmasına yönelik gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Rusya'nın bu tür istişarelere yönelik yaklaşımını daha önce birçok defa dile getirdiklerine işaret eden Peskov, "Bu süreçlerin, herhangi belirli bir sonuca ulaşmayı hedefleyememesinin açık bir nedeni var; biz katılmıyoruz. Bizim (Rusya) katılımımız olmadan, herhangi bir müzakerenin herhangi bir sonuca ulaşma olasılığı yoktur" diye konuştu.
İsviçre'nin Davos kasabasındaki 54. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) yıllık zirvesi öncesi, dün 83 ülkeden ulusal güvenlik danışmanının, Ukrayna'nın Rusya ile savaşı sona erdirmek için Kiev'in şartlarını ortaya koyan 10 maddelik barış planını ele aldığı bildirilmişti. Görüşmelere Rusya davet edilmemişti.
Ukrayna’da Barış konulu Davos zirvesi Ocak 2024 - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2024
Ukrayna krizi
Davos’taki Rusyasız barış formülü müzakerelerinden sonuç çıkmadı
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