https://sputniknews.com.tr/20240115/ukraynada-baris-konulu-davos-muzakerelerindeki-en-onemli-basari-aciklandi-1079667698.html

Ukrayna’da barış konulu Davos müzakerelerindeki en önemli başarı açıklandı

Ukrayna’da barış konulu Davos müzakerelerindeki en önemli başarı açıklandı

Ukrayna lideri Zelenskiy’in sunduğu ısrarla Küresel Güney ülkelerine dayatmaya çalıştığı ‘Barış Formülü’ konulu uluslararası Davos Zirvesi'nde Rusyasız hiçbir... 15.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-15T16:17+0300

2024-01-15T16:17+0300

2024-01-15T16:17+0300

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dmitriy peskov

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Financial Times'ın Brüksel büro şefi Henry Foy, İsviçre'nin Davos kentinde dördüncüsü düzenlenen ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in sunduğu ‘Barış Formülü’ konulu uluslararası zirvede elde edilen en önemli sonucu duyurdu.İki gündür süren Ukrayna toplantısının en önemli başarısının, geçmişteki bu tür etkinliklere kıyasla daha fazla katılımcının yer aldığı ‘kalabalık’ ortak fotoğraf olduğunu vurgulayan Henry Foy, değerlendirmesinde, “Davos'ta Ukrayna konulu toplantıya katılan Batılı ulusal güvenlik danışmanları için ana kazanım çok basitti. En büyük başarı geçen seferkinden daha büyük ve daha geniş kapsamlı bir aile fotoğrafı” diye konuştu.Zirve, barıştan çok konuşma üzerine kurulmuşDaha önce Moskova'da büro şefliği yapmış olan Foy, Ukrayna'daki gerilimi çözüm müzakerelerinin neden barıştan çok konuşma üzerine kurulduğunu merak ettiğini sorduğu değerlendirmesinde, hiçbir sonuç alınamayan toplantıdaki tek farkın, ekim ayında Malta'da düzenlenen aynı etkinliğe göre daha fazla katılımcı çekmesi olduğunun altını çizdi.Kremlin: Ukrayna'nın barış planına yönelik görüşmeden Rusyasız sonuç alınamazKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın sunduğu ve Davos'ta görüşülen barış planının sonuç vermeyeceğini belirterek, "Bizim katılımımız olmadan elbette her türlü istişare yapılabilir ancak herhangi bir sonuç alınma ihtimali yoktur" dedi.Peskov, Ukrayna'nın Rusya ile savaşı sona erdirmek için Kiev'in şartlarını ortaya koyan 10 maddelik barış planının dün Davos'ta ele alınmasına yönelik gazetecilere açıklamalarda bulundu.Rusya'nın bu tür istişarelere yönelik yaklaşımını daha önce birçok defa dile getirdiklerine işaret eden Peskov, "Bu süreçlerin, herhangi belirli bir sonuca ulaşmayı hedefleyememesinin açık bir nedeni var; biz katılmıyoruz. Bizim (Rusya) katılımımız olmadan, herhangi bir müzakerenin herhangi bir sonuca ulaşma olasılığı yoktur" diye konuştu.İsviçre'nin Davos kasabasındaki 54. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) yıllık zirvesi öncesi, dün 83 ülkeden ulusal güvenlik danışmanının, Ukrayna'nın Rusya ile savaşı sona erdirmek için Kiev'in şartlarını ortaya koyan 10 maddelik barış planını ele aldığı bildirilmişti. Görüşmelere Rusya davet edilmemişti.

https://sputniknews.com.tr/20240115/davosta-zelenskiyin-rusyasiz-baris-formulu-muzakerelerinden-sonuc-cikmadi-1079657000.html

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