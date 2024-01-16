https://sputniknews.com.tr/20240116/rt-genel-yayin-yonetmeni-simonyan-3-dunya-savasinin-neye-bagli-oldugunu-anlatti-1079722475.html
RT Genel Yayın Yönetmeni Simonyan 3. Dünya Savaşı'nın neye bağlı olduğunu anlattı
RT Genel Yayın Yönetmeni Simonyan 3. Dünya Savaşı'nın neye bağlı olduğunu anlattı
Rossiya Segodnya ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, 3. Dünya Savaşı'nın ABD'deki seçimlerden önce mi, yoksa sonra mı başlayacağının... 16.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-16T20:55+0300
2024-01-16T20:55+0300
2024-01-16T20:55+0300
margarita simonyan
dünya
savaş
rusya
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Simonyan, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Irak'ın Erbil kentindeki hedefleri vurması sonrası ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu ve Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarında bulunan ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon üssü olmak üzere birçok bölgede patlama sesleri duyulmasını değerlendirdi.Simonyan, "3. Dünya Savaşı olasılığı artık Washington'a, seçimlerden önce bir savaşı gerekli görüp görmemesine bağlı" ifadelerini kullandı.Dünya savaşının şimdi mi yoksa daha sonra mı çıkacağının, Washington'un bunun seçimlerden önce mi, yoksa sonra mı faydalı olacağına ilişkin görüşüne göre şekilleneceğini kaydeden Simonyan, ABD medyasının koro halindeki sessizliğine bakıldığında, Washington'un henüz düşünme aşamasında olduğunun anlaşıldığını vurguladı.3. Dünya Savaşı'nın kesinlikle çıkacağını ve bunun Ortadoğu'da gerçekleşmesinin neredeyse kesin olduğunu da belirten Simonyan, "Bu arada biz iki dünya savaşında da yer aldık. Birini kaybettik, diğerinde Berlin'i aldık. Bunda ise sadece izleyeceğiz. Tanrı'ya şükür" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240116/abdden-yemene-yeni-saldiri-1079720660.html
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margarita simonyan, savaş, rusya
margarita simonyan, savaş, rusya
RT Genel Yayın Yönetmeni Simonyan 3. Dünya Savaşı'nın neye bağlı olduğunu anlattı
Rossiya Segodnya ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, 3. Dünya Savaşı'nın ABD'deki seçimlerden önce mi, yoksa sonra mı başlayacağının Washington'un arzusuna bağlı olduğunu söyledi.
Simonyan, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Irak'ın Erbil kentindeki hedefleri vurması sonrası ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu ve Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarında bulunan ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon üssü olmak üzere birçok bölgede patlama sesleri duyulmasını değerlendirdi.
Simonyan, "3. Dünya Savaşı olasılığı artık Washington'a, seçimlerden önce bir savaşı gerekli görüp görmemesine bağlı" ifadelerini kullandı.
Dünya savaşının şimdi mi yoksa daha sonra mı çıkacağının, Washington'un bunun seçimlerden önce mi, yoksa sonra mı faydalı olacağına ilişkin görüşüne göre şekilleneceğini kaydeden Simonyan, ABD medyasının koro halindeki sessizliğine bakıldığında, Washington'un henüz düşünme aşamasında olduğunun anlaşıldığını vurguladı.
3. Dünya Savaşı'nın kesinlikle çıkacağını ve bunun Ortadoğu'da gerçekleşmesinin neredeyse kesin olduğunu da belirten Simonyan, "Bu arada biz iki dünya savaşında da yer aldık. Birini kaybettik, diğerinde Berlin'i aldık. Bunda ise sadece izleyeceğiz. Tanrı'ya şükür" dedi.