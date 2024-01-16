https://sputniknews.com.tr/20240116/rt-genel-yayin-yonetmeni-simonyan-3-dunya-savasinin-neye-bagli-oldugunu-anlatti-1079722475.html

RT Genel Yayın Yönetmeni Simonyan 3. Dünya Savaşı'nın neye bağlı olduğunu anlattı

RT Genel Yayın Yönetmeni Simonyan 3. Dünya Savaşı'nın neye bağlı olduğunu anlattı

Rossiya Segodnya ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, 3. Dünya Savaşı'nın ABD'deki seçimlerden önce mi, yoksa sonra mı başlayacağının... 16.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-16T20:55+0300

2024-01-16T20:55+0300

2024-01-16T20:55+0300

margarita simonyan

dünya

savaş

rusya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/09/1c/1049334633_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_12b58782d6db7901bf1b6734e40292db.jpg

Simonyan, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Irak'ın Erbil kentindeki hedefleri vurması sonrası ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu ve Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarında bulunan ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon üssü olmak üzere birçok bölgede patlama sesleri duyulmasını değerlendirdi.Simonyan, "3. Dünya Savaşı olasılığı artık Washington'a, seçimlerden önce bir savaşı gerekli görüp görmemesine bağlı" ifadelerini kullandı.Dünya savaşının şimdi mi yoksa daha sonra mı çıkacağının, Washington'un bunun seçimlerden önce mi, yoksa sonra mı faydalı olacağına ilişkin görüşüne göre şekilleneceğini kaydeden Simonyan, ABD medyasının koro halindeki sessizliğine bakıldığında, Washington'un henüz düşünme aşamasında olduğunun anlaşıldığını vurguladı.3. Dünya Savaşı'nın kesinlikle çıkacağını ve bunun Ortadoğu'da gerçekleşmesinin neredeyse kesin olduğunu da belirten Simonyan, "Bu arada biz iki dünya savaşında da yer aldık. Birini kaybettik, diğerinde Berlin'i aldık. Bunda ise sadece izleyeceğiz. Tanrı'ya şükür" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240116/abdden-yemene-yeni-saldiri-1079720660.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

margarita simonyan, savaş, rusya