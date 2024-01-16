https://sputniknews.com.tr/20240116/rafet-el-romanin-estetik-pismanligi-yakisikliligim-resmen-mahvoldu-1079696207.html

Rafet El Roman'ın estetik pişmanlığı: 'Yakışıklılığım resmen mahvoldu'

Rafet El Roman'ın estetik pişmanlığı: 'Yakışıklılığım resmen mahvoldu'

Sosyal medyada Rafet El Roman'ın yüzündeki değişim çok konuşulan konular arasına girdi. Botoks yaptırdığını açıklayan şarkıcı, pişmanlığını dile getirdi. 16.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-16T12:07+0300

2024-01-16T12:07+0300

2024-01-16T12:07+0300

yaşam

botoks

şarkıcı

rafet el roman

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/10/1079696043_0:20:680:403_1920x0_80_0_0_1d8bf328363f2ce0a27531beef2ec886.jpg

Son olarak yüzündeki değişimle dikkat çeken şarkıcı Rafet El Roman'ın şiş görünen yüzüyle ilgili eleştiri oklarının hedefi oldu.Bu yorumların ardından sessizliğini bozan Rafet El Roman, yüzünün son haliyle ilgili açıklama yaptı.'Botoks yaptırdım yaptırmaz olaydım'55 yaşındaki ünlü şarkıcı, "Arkadaşlar botoks yaptırdım, yaptırmaz olaydım. Bazı insanların kesinlikle botoks yaptırmaması lazım. Ben de onlardan biriyim. Karizmam mı, yakışıklılığım mı desem resmen mahvoldu" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230927/istanbulda-6-milyon-liralik-kacak-botoks-ilaci-operasyonu-1075804068.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

botoks, şarkıcı, rafet el roman