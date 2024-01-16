https://sputniknews.com.tr/20240116/rafet-el-romanin-estetik-pismanligi-yakisikliligim-resmen-mahvoldu-1079696207.html
Rafet El Roman'ın estetik pişmanlığı: 'Yakışıklılığım resmen mahvoldu'
Rafet El Roman'ın estetik pişmanlığı: 'Yakışıklılığım resmen mahvoldu'
Sosyal medyada Rafet El Roman'ın yüzündeki değişim çok konuşulan konular arasına girdi. Botoks yaptırdığını açıklayan şarkıcı, pişmanlığını dile getirdi. 16.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-16T12:07+0300
2024-01-16T12:07+0300
2024-01-16T12:07+0300
yaşam
botoks
şarkıcı
rafet el roman
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Son olarak yüzündeki değişimle dikkat çeken şarkıcı Rafet El Roman'ın şiş görünen yüzüyle ilgili eleştiri oklarının hedefi oldu.Bu yorumların ardından sessizliğini bozan Rafet El Roman, yüzünün son haliyle ilgili açıklama yaptı.'Botoks yaptırdım yaptırmaz olaydım'55 yaşındaki ünlü şarkıcı, "Arkadaşlar botoks yaptırdım, yaptırmaz olaydım. Bazı insanların kesinlikle botoks yaptırmaması lazım. Ben de onlardan biriyim. Karizmam mı, yakışıklılığım mı desem resmen mahvoldu" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230927/istanbulda-6-milyon-liralik-kacak-botoks-ilaci-operasyonu-1075804068.html
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botoks, şarkıcı, rafet el roman
botoks, şarkıcı, rafet el roman
Rafet El Roman'ın estetik pişmanlığı: 'Yakışıklılığım resmen mahvoldu'
Sosyal medyada Rafet El Roman'ın yüzündeki değişim çok konuşulan konular arasına girdi. Botoks yaptırdığını açıklayan şarkıcı, pişmanlığını dile getirdi.
Son olarak yüzündeki değişimle dikkat çeken şarkıcı Rafet El Roman'ın şiş görünen yüzüyle ilgili eleştiri oklarının hedefi oldu.
Bu yorumların ardından sessizliğini bozan Rafet El Roman, yüzünün son haliyle ilgili açıklama yaptı.
'Botoks yaptırdım yaptırmaz olaydım'
55 yaşındaki ünlü şarkıcı, "Arkadaşlar botoks yaptırdım, yaptırmaz olaydım. Bazı insanların kesinlikle botoks yaptırmaması lazım. Ben de onlardan biriyim. Karizmam mı, yakışıklılığım mı desem resmen mahvoldu" ifadelerini kullandı.