https://sputniknews.com.tr/20230927/istanbulda-6-milyon-liralik-kacak-botoks-ilaci-operasyonu-1075804068.html

İstanbul'da 6 milyon liralık kaçak botoks ilacı operasyonu

İstanbul'da 6 milyon liralık kaçak botoks ilacı operasyonu

İstanbul'da piyasaya sürülmeye hazırlanan kaçak ilaçlara yönelik 3 ilçede 5 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 milyon lira değerinde 3 bin 481 kutu... 27.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-27T14:15+0300

2023-09-27T14:15+0300

2023-09-27T14:15+0300

türkiye

botoks

kaçak

operasyon

istanbul

emniyet

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yasadışı ilaçlardan meydana gelen kamu zararının engellenmesine yönelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalar yürütüldü. Çalışmalar kapsamında, halk sağlığını tehlikeye düşüren ve yasadışı yollarla ülkeye sokulan ilaçların, 3 şüpheli şahıs tarafından piyasaya sürüleceği ve haksız kazanç elde ederek kamuyu zarara uğratacakları tespit edildi.İstanbul’un Şişli, Bağcılar ve Sarıyer ilçelerinde 5 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Güney Kore üzerinden ilaçları ülkeye soktuğu öğrenilirken ilaçların Çin, Pakistan ve Hindistan menşeli olduğu anlaşıldı.Adreslerde yapılan aramalarda ise, 6 milyon lira değerinde 3 bin 481 kutu yasadışı botoks, dermal dolgu ilaçları ve bu işlemlerin komplikasyonlarına karşı tıbbi müdahalelerde kullanılan çeşitli medikal malzemeler ele geçirildi. Yurt dışından kaçak olarak getirilen ürünlerin soğuk zincirinin kırılarak, normal bir depoda tutulduğu görüldü. Yakalanan şüpheliler hakkında sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandı.

https://sputniknews.com.tr/20230620/botoks-sonrasi-olume-iliskin-davada-istenen-ceza-belli-oldu-1072650693.html

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