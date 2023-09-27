https://sputniknews.com.tr/20230927/istanbulda-6-milyon-liralik-kacak-botoks-ilaci-operasyonu-1075804068.html
İstanbul'da 6 milyon liralık kaçak botoks ilacı operasyonu
İstanbul'da 6 milyon liralık kaçak botoks ilacı operasyonu
İstanbul'da piyasaya sürülmeye hazırlanan kaçak ilaçlara yönelik 3 ilçede 5 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 milyon lira değerinde 3 bin 481 kutu... 27.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-27T14:15+0300
2023-09-27T14:15+0300
2023-09-27T14:15+0300
türkiye
botoks
kaçak
operasyon
istanbul
emniyet
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yasadışı ilaçlardan meydana gelen kamu zararının engellenmesine yönelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalar yürütüldü. Çalışmalar kapsamında, halk sağlığını tehlikeye düşüren ve yasadışı yollarla ülkeye sokulan ilaçların, 3 şüpheli şahıs tarafından piyasaya sürüleceği ve haksız kazanç elde ederek kamuyu zarara uğratacakları tespit edildi.İstanbul’un Şişli, Bağcılar ve Sarıyer ilçelerinde 5 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Güney Kore üzerinden ilaçları ülkeye soktuğu öğrenilirken ilaçların Çin, Pakistan ve Hindistan menşeli olduğu anlaşıldı.Adreslerde yapılan aramalarda ise, 6 milyon lira değerinde 3 bin 481 kutu yasadışı botoks, dermal dolgu ilaçları ve bu işlemlerin komplikasyonlarına karşı tıbbi müdahalelerde kullanılan çeşitli medikal malzemeler ele geçirildi. Yurt dışından kaçak olarak getirilen ürünlerin soğuk zincirinin kırılarak, normal bir depoda tutulduğu görüldü. Yakalanan şüpheliler hakkında sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandı.
https://sputniknews.com.tr/20230620/botoks-sonrasi-olume-iliskin-davada-istenen-ceza-belli-oldu-1072650693.html
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botoks, kaçak, operasyon, istanbul, emniyet
botoks, kaçak, operasyon, istanbul, emniyet
İstanbul'da 6 milyon liralık kaçak botoks ilacı operasyonu
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İstanbul'da piyasaya sürülmeye hazırlanan kaçak ilaçlara yönelik 3 ilçede 5 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 milyon lira değerinde 3 bin 481 kutu yasadışı botoks ilacı, dermal dolgu ilaçları ve çok sayıda medikal malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yasadışı ilaçlardan meydana gelen kamu zararının engellenmesine yönelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalar yürütüldü. Çalışmalar kapsamında, halk sağlığını tehlikeye düşüren ve yasadışı yollarla ülkeye sokulan ilaçların, 3 şüpheli şahıs tarafından piyasaya sürüleceği ve haksız kazanç elde ederek kamuyu zarara uğratacakları tespit edildi.
İstanbul’un Şişli, Bağcılar ve Sarıyer ilçelerinde 5 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Güney Kore üzerinden ilaçları ülkeye soktuğu öğrenilirken ilaçların Çin, Pakistan ve Hindistan menşeli olduğu anlaşıldı.
Adreslerde yapılan aramalarda ise, 6 milyon lira değerinde 3 bin 481 kutu yasadışı botoks, dermal dolgu ilaçları ve bu işlemlerin komplikasyonlarına karşı tıbbi müdahalelerde kullanılan çeşitli medikal malzemeler ele geçirildi. Yurt dışından kaçak olarak getirilen ürünlerin soğuk zincirinin kırılarak, normal bir depoda tutulduğu görüldü. Yakalanan şüpheliler hakkında sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandı.