https://sputniknews.com.tr/20230620/botoks-sonrasi-olume-iliskin-davada-istenen-ceza-belli-oldu-1072650693.html

Botoks sonrası ölüme ilişkin davada istenen ceza belli oldu

Botoks sonrası ölüme ilişkin davada istenen ceza belli oldu

Beylikdüzü'nde bir güzellik merkezinde yaptırdığı kalça dolgusu operasyonunun ardından hayatını kaybeden Kübra Boyraz'ın ölümüne ilişkin davada savcılık... 20.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-20T13:03+0300

2023-06-20T13:03+0300

2023-06-20T13:03+0300

türkiye

botoks

dava

doktor

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Beylikdüzü’nde rezidansta bulunan güzellik merkezinde kalçasına botoks yaptırdıktan sonra yaşamını yitiren Kübra Boyraz Solmazgül’ün (38) ölümüyle ilgili davada, doktor Öner Özsoyeri’nin “Bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istendi.Büyükçekmece 13. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklardan katılan olmadı. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanıkların işlettiği güzellik merkezinde maktul Kübra Boyraz'ın kalçasına dolgu yapıldığını belirterek, otopsi raporuna göre Boyraz'ın, kanına ve akciğerine kimyasal ve toksikolojik maddeler karıştığından gelişen komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdiğini kaydetti. Mütalaada, sanıklar Erdal Doğruya ve Öner Özsoyeri'nin maktulün ölümü dolayısıyla kusurlu oldukları, ancak sanık Doğruya'nın yargılama devam ederken öldüğü anlatılarak, Özsoyeri'nin "bilinçli taksir ile ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Duruşma ertelendiMütalaada diğer 2 sanıkla ilgili hukuki değerlendirme yapılmadı. Mahkeme, Özsoyeri'nin avukatına mütalaaya karşı beyanda bulunması için süre vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. Basın mensuplarına mütalaayı değerlendiren Kübra Boyraz'ın ailesinin avukatı Fahri Solmazgül, savcının iki sanık hakkında değerlendirme yapmadığını ve eksik mütalaa hazırladığını belirterek, "Bu olay taksirle öldürme değil. Ruhsatsız bir iş yerinde ilkokul mezunu bir insana cerrahi işlem yaptırıyorsan bu olası kastla öldürmedir. Biz davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesini talep edeceğiz" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20210408/botoks-sonrasi-olume-iliskin-davada-tek-tutuklu-sanik-tahliye-edildi-1044227018.html

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