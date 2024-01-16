https://sputniknews.com.tr/20240116/norvec-muttefiklerimiz-ile-birlestirilmis-bir-filistin-hukumeti-konsepti-uzerinde-calisiyoruz-1079713341.html
Norveç: Müttefiklerimiz ile 'birleştirilmiş' bir Filistin hükümeti konsepti üzerinde çalışıyoruz
Norveç: Müttefiklerimiz ile 'birleştirilmiş' bir Filistin hükümeti konsepti üzerinde çalışıyoruz
Norveç Dışişleri Bakanı Eide müttefikleri ile 'birleştirilmiş' bir Filistin hükümeti üzerinde çalıştıklarını dile getirdi. 16.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-16T16:19+0300
2024-01-16T16:19+0300
2024-01-16T16:19+0300
israil- filistin çatışması
norveç
espen barth eide
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
oslo
oslo anlaşması
filistin kurtuluş örgütü (fkö)
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Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide Davos'ta yaptığı açıklamada, bir dizi Avrupa ülkesi, 'ilgili' Arap ülkeleri ve ABD'nin, yeniden inşa fonlarını çekebilecek 'birleştirilmiş' bir Filistin hükümeti konsepti üzerinde çalıştığını söyledi.Eide, 'belirli' ülkelerin isimlerini vermeden "Bir dizi ülke bizimle birlikte çalışıyor ve geniş bir birlik hükümeti kurmaya çalışıyor" dedi.Norveç'in birleşik bir Filistin bölgesinin Filistin yönetimi tarafından yönetilmesi gerektiği görüşünde olduğunu belirten Eide, 'her şeyden önce bunun Filistinlilerin istediği bir şey olması gerektiğini' de sözlerine ekledi.Norveç, İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) arasında 1992-1993 yıllarında yapılan ve 1993 yılında Oslo Anlaşması ile sonuçlanan görüşmelerde kolaylaştırıcı olarak görev yapmıştı. Oslo görüşmelerinden bu yana Norveç, Filistin topraklarına uluslararası yardımı koordine eden bir grup olan Ad Hoc İrtibat Komitesi'ne (AHLC) başkanlık etmiş ve İsrail ile Filistinliler arasında diplomatik bir kanalı yeniden canlandırmak için çalışmıştı.Çatışmanın bölgeye yayılmasıyla birlikte iki devletli bir çözüm üzerinde çalışmanın aciliyet kazandığını ancak İsrail'in tutumunu sadece ABD ve İsrail halkının etkileyebileceğini belirten Eide, "Yapabileceğimiz şey Filistinlilerin birliği üzerinde çalışmak ve ilgili ülkelerle modeller üzerinde düşünmektir" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240116/israilin-gazzeye-duzenledigi-saldirilarda-oldurulenlerin-sayisi-24-bin-285e-yukseldi-1079698268.html
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norveç, espen barth eide, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, oslo, oslo anlaşması, filistin kurtuluş örgütü (fkö)
norveç, espen barth eide, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, oslo, oslo anlaşması, filistin kurtuluş örgütü (fkö)
Norveç: Müttefiklerimiz ile 'birleştirilmiş' bir Filistin hükümeti konsepti üzerinde çalışıyoruz
Norveç Dışişleri Bakanı Eide müttefikleri ile 'birleştirilmiş' bir Filistin hükümeti üzerinde çalıştıklarını dile getirdi.
Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide Davos'ta yaptığı açıklamada, bir dizi Avrupa ülkesi, 'ilgili' Arap ülkeleri ve ABD'nin, yeniden inşa fonlarını çekebilecek 'birleştirilmiş' bir Filistin hükümeti konsepti üzerinde çalıştığını söyledi.
Eide, 'belirli' ülkelerin isimlerini vermeden "Bir dizi ülke bizimle birlikte çalışıyor ve geniş bir birlik hükümeti kurmaya çalışıyor" dedi.
Norveç'in birleşik bir Filistin bölgesinin Filistin yönetimi tarafından yönetilmesi gerektiği görüşünde olduğunu belirten Eide, 'her şeyden önce bunun Filistinlilerin istediği bir şey olması gerektiğini' de sözlerine ekledi.
Norveç, İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) arasında 1992-1993 yıllarında yapılan ve 1993 yılında Oslo Anlaşması ile sonuçlanan görüşmelerde kolaylaştırıcı olarak görev yapmıştı. Oslo görüşmelerinden bu yana Norveç, Filistin topraklarına uluslararası yardımı koordine eden bir grup olan Ad Hoc İrtibat Komitesi'ne (AHLC) başkanlık etmiş ve İsrail ile Filistinliler arasında diplomatik bir kanalı yeniden canlandırmak için çalışmıştı.
Çatışmanın bölgeye yayılmasıyla birlikte iki devletli bir çözüm üzerinde çalışmanın aciliyet kazandığını ancak İsrail'in tutumunu sadece ABD ve İsrail halkının etkileyebileceğini belirten Eide, "Yapabileceğimiz şey Filistinlilerin birliği üzerinde çalışmak ve ilgili ülkelerle modeller üzerinde düşünmektir" dedi.