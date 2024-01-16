https://sputniknews.com.tr/20240116/norvec-muttefiklerimiz-ile-birlestirilmis-bir-filistin-hukumeti-konsepti-uzerinde-calisiyoruz-1079713341.html

Norveç: Müttefiklerimiz ile 'birleştirilmiş' bir Filistin hükümeti konsepti üzerinde çalışıyoruz

Norveç: Müttefiklerimiz ile 'birleştirilmiş' bir Filistin hükümeti konsepti üzerinde çalışıyoruz

Norveç Dışişleri Bakanı Eide müttefikleri ile 'birleştirilmiş' bir Filistin hükümeti üzerinde çalıştıklarını dile getirdi. 16.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-16T16:19+0300

2024-01-16T16:19+0300

2024-01-16T16:19+0300

israil- filistin çatışması

norveç

espen barth eide

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

oslo

oslo anlaşması

filistin kurtuluş örgütü (fkö)

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Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide Davos'ta yaptığı açıklamada, bir dizi Avrupa ülkesi, 'ilgili' Arap ülkeleri ve ABD'nin, yeniden inşa fonlarını çekebilecek 'birleştirilmiş' bir Filistin hükümeti konsepti üzerinde çalıştığını söyledi.Eide, 'belirli' ülkelerin isimlerini vermeden "Bir dizi ülke bizimle birlikte çalışıyor ve geniş bir birlik hükümeti kurmaya çalışıyor" dedi.Norveç'in birleşik bir Filistin bölgesinin Filistin yönetimi tarafından yönetilmesi gerektiği görüşünde olduğunu belirten Eide, 'her şeyden önce bunun Filistinlilerin istediği bir şey olması gerektiğini' de sözlerine ekledi.Norveç, İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) arasında 1992-1993 yıllarında yapılan ve 1993 yılında Oslo Anlaşması ile sonuçlanan görüşmelerde kolaylaştırıcı olarak görev yapmıştı. Oslo görüşmelerinden bu yana Norveç, Filistin topraklarına uluslararası yardımı koordine eden bir grup olan Ad Hoc İrtibat Komitesi'ne (AHLC) başkanlık etmiş ve İsrail ile Filistinliler arasında diplomatik bir kanalı yeniden canlandırmak için çalışmıştı.Çatışmanın bölgeye yayılmasıyla birlikte iki devletli bir çözüm üzerinde çalışmanın aciliyet kazandığını ancak İsrail'in tutumunu sadece ABD ve İsrail halkının etkileyebileceğini belirten Eide, "Yapabileceğimiz şey Filistinlilerin birliği üzerinde çalışmak ve ilgili ülkelerle modeller üzerinde düşünmektir" dedi.

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norveç, espen barth eide, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, oslo, oslo anlaşması, filistin kurtuluş örgütü (fkö)