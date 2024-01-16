https://sputniknews.com.tr/20240116/israilin-gazzeye-duzenledigi-saldirilarda-oldurulenlerin-sayisi-24-bin-285e-yukseldi-1079698268.html

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 24 bin 285'e yükseldi

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 24 bin 285'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 185 artarak 24 bin 285'e çıktı. 16.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-16T12:40+0300

2024-01-16T12:40+0300

2024-01-16T12:41+0300

israil- filistin çatışması

israil

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gazze şeridi

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israil ordusu (idf)

ortadoğu

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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada İsrail'in Gazze Şeridi'ne 102 gündür yoğun şekilde sürdürdüğü saldırılar hakkında bilgi verildi.Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, son 24 saatte 185 Filistinliyi öldürdüğü, 320 kişiyi yaraladığı belirtildi.İsrail güçlerinin son 24 saatte "15 katliam" gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 24 bin 285'e, yaralananların sayısının ise 61 bin 154'e çıktığı kaydedildi.Yaralıların bir kısmının hala enkaz altında ya da yol kenarlarında olduğu, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin ise onlara ulaşamadığı aktarıldı.İsrail'in gece Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 25 Filistinli hayatını kaybettiİsrail'in gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda en az 25 Filistinli yaşamını yitirdi.Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçaklarının Refah'ın kuzeyindeki bir apartmana düzenlediği hava saldırısında 11 kişi öldü.Han Yunus kentindeki sivil savunma karargahı yanında bulunan bir tesise düzenlenen bombardımanda 8 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.Gazze Şehri'ndeki Al-Bureij mülteci kampı ve Tel al-Hawa bölgesi de hava saldırılarına maruz kalırken bu saldırılarda öldürülen kişi sayısı 6 olarak kayıtlara geçti.

https://sputniknews.com.tr/20240116/guterres-gazzede-7-ekimden-bu-yana-152-bm-calisani-olduruldu-1079679706.html

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israil, gazze, gazze şeridi, filistin, israil ordusu (idf), ortadoğu, doğu akdeniz