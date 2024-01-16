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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240116/israilin-gazzeye-duzenledigi-saldirilarda-oldurulenlerin-sayisi-24-bin-285e-yukseldi-1079698268.html
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 24 bin 285'e yükseldi
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 24 bin 285'e yükseldi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 185 artarak 24 bin 285'e çıktı. 16.01.2024, Sputnik Türkiye
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2024-01-16T12:41+0300
israil- filistin çatışması
israil
gazze
gazze şeridi
filistin
israil ordusu (idf)
ortadoğu
doğu akdeniz
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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada İsrail'in Gazze Şeridi'ne 102 gündür yoğun şekilde sürdürdüğü saldırılar hakkında bilgi verildi.Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, son 24 saatte 185 Filistinliyi öldürdüğü, 320 kişiyi yaraladığı belirtildi.İsrail güçlerinin son 24 saatte "15 katliam" gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 24 bin 285'e, yaralananların sayısının ise 61 bin 154'e çıktığı kaydedildi.Yaralıların bir kısmının hala enkaz altında ya da yol kenarlarında olduğu, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin ise onlara ulaşamadığı aktarıldı.İsrail'in gece Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 25 Filistinli hayatını kaybettiİsrail'in gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda en az 25 Filistinli yaşamını yitirdi.Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçaklarının Refah'ın kuzeyindeki bir apartmana düzenlediği hava saldırısında 11 kişi öldü.Han Yunus kentindeki sivil savunma karargahı yanında bulunan bir tesise düzenlenen bombardımanda 8 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.Gazze Şehri'ndeki Al-Bureij mülteci kampı ve Tel al-Hawa bölgesi de hava saldırılarına maruz kalırken bu saldırılarda öldürülen kişi sayısı 6 olarak kayıtlara geçti.
https://sputniknews.com.tr/20240116/guterres-gazzede-7-ekimden-bu-yana-152-bm-calisani-olduruldu-1079679706.html
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israil, gazze, gazze şeridi, filistin, israil ordusu (idf), ortadoğu, doğu akdeniz
israil, gazze, gazze şeridi, filistin, israil ordusu (idf), ortadoğu, doğu akdeniz

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 24 bin 285'e yükseldi

12:40 16.01.2024 (güncellendi: 12:41 16.01.2024)
© AFP 2023 / MARCO LONGARIİsrail Gazze Şeridi saldırı
İsrail Gazze Şeridi saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2024
© AFP 2023 / MARCO LONGARI
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 185 artarak 24 bin 285'e çıktı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada İsrail'in Gazze Şeridi'ne 102 gündür yoğun şekilde sürdürdüğü saldırılar hakkında bilgi verildi.
Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, son 24 saatte 185 Filistinliyi öldürdüğü, 320 kişiyi yaraladığı belirtildi.
İsrail güçlerinin son 24 saatte "15 katliam" gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 24 bin 285'e, yaralananların sayısının ise 61 bin 154'e çıktığı kaydedildi.
Yaralıların bir kısmının hala enkaz altında ya da yol kenarlarında olduğu, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin ise onlara ulaşamadığı aktarıldı.

İsrail'in gece Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 25 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda en az 25 Filistinli yaşamını yitirdi.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçaklarının Refah'ın kuzeyindeki bir apartmana düzenlediği hava saldırısında 11 kişi öldü.
Han Yunus kentindeki sivil savunma karargahı yanında bulunan bir tesise düzenlenen bombardımanda 8 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.
Gazze Şehri'ndeki Al-Bureij mülteci kampı ve Tel al-Hawa bölgesi de hava saldırılarına maruz kalırken bu saldırılarda öldürülen kişi sayısı 6 olarak kayıtlara geçti.
İsrail Gazze Şeridi saldırı Han Yunus - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2024
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