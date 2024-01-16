https://sputniknews.com.tr/20240116/motokuryenin-oldugu-kazada-ceza-belli-oldu-1079698461.html

Motokuryenin öldüğü kazada ceza belli oldu: Somali Cumhurbaşkanı’nın oğluna para cezası

Motokuryenin öldüğü kazada ceza belli oldu: Somali Cumhurbaşkanı’nın oğluna para cezası

Motokuryenin öldüğü kazada Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 27 bin 300 lira para cezası verildi. 16.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-16T12:41+0300

2024-01-16T12:41+0300

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türkiye

motokurye

somali

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İstanbul'da çarptığı motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanının oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un cezası belli oldu. Verilen 3 yıl hapis cezası önce takdir indirimi ile 2 yıl 6 aya düşürüldü. Ardından bu ceza 27 bin 300 lira para cezasına çevrildi.

https://sputniknews.com.tr/20240112/motokuryenin-olumune-iliskin-davanin-gorulmesine-baslandi-somali-liderinin-oglu-durusmaya-getirildi-1079585145.html

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motokurye, somali