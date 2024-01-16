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Motokuryenin öldüğü kazada ceza belli oldu: Somali Cumhurbaşkanı’nın oğluna para cezası
Motokuryenin öldüğü kazada ceza belli oldu: Somali Cumhurbaşkanı’nın oğluna para cezası
Motokuryenin öldüğü kazada Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 27 bin 300 lira para cezası verildi. 16.01.2024, Sputnik Türkiye
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İstanbul'da çarptığı motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanının oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un cezası belli oldu. Verilen 3 yıl hapis cezası önce takdir indirimi ile 2 yıl 6 aya düşürüldü. Ardından bu ceza 27 bin 300 lira para cezasına çevrildi.
https://sputniknews.com.tr/20240112/motokuryenin-olumune-iliskin-davanin-gorulmesine-baslandi-somali-liderinin-oglu-durusmaya-getirildi-1079585145.html
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Motokuryenin öldüğü kazada ceza belli oldu: Somali Cumhurbaşkanı’nın oğluna para cezası

12:41 16.01.2024 (güncellendi: 12:46 16.01.2024)
© İHA / İHA-AW093534İstanbul’da ölümlü kazaya karışan Somali liderinin oğluna yurt dışına çıkış yasağı
İstanbul’da ölümlü kazaya karışan Somali liderinin oğluna yurt dışına çıkış yasağı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2024
© İHA / İHA-AW093534
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Motokuryenin öldüğü kazada Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 27 bin 300 lira para cezası verildi.
İstanbul'da çarptığı motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanının oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un cezası belli oldu.
Verilen 3 yıl hapis cezası önce takdir indirimi ile 2 yıl 6 aya düşürüldü. Ardından bu ceza 27 bin 300 lira para cezasına çevrildi.
Mahkeme - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2024
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Motokuryenin ölümüne ilişkin davanın görülmesine başlandı: Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu ifade verdi
12 Ocak, 18:43
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