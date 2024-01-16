https://sputniknews.com.tr/20240116/motokuryenin-oldugu-kazada-ceza-belli-oldu-1079698461.html
Motokuryenin öldüğü kazada ceza belli oldu: Somali Cumhurbaşkanı’nın oğluna para cezası
Motokuryenin öldüğü kazada ceza belli oldu: Somali Cumhurbaşkanı’nın oğluna para cezası
Motokuryenin öldüğü kazada Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 27 bin 300 lira para cezası verildi. 16.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-16T12:41+0300
2024-01-16T12:41+0300
2024-01-16T12:46+0300
türkiye
motokurye
somali
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İstanbul'da çarptığı motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanının oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un cezası belli oldu. Verilen 3 yıl hapis cezası önce takdir indirimi ile 2 yıl 6 aya düşürüldü. Ardından bu ceza 27 bin 300 lira para cezasına çevrildi.
https://sputniknews.com.tr/20240112/motokuryenin-olumune-iliskin-davanin-gorulmesine-baslandi-somali-liderinin-oglu-durusmaya-getirildi-1079585145.html
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Motokuryenin öldüğü kazada ceza belli oldu: Somali Cumhurbaşkanı’nın oğluna para cezası
12:41 16.01.2024 (güncellendi: 12:46 16.01.2024)
Ayrıntılar geliyor
Motokuryenin öldüğü kazada Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 27 bin 300 lira para cezası verildi.
İstanbul'da çarptığı motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanının oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un cezası belli oldu.
Verilen 3 yıl hapis cezası önce takdir indirimi ile 2 yıl 6 aya düşürüldü. Ardından bu ceza 27 bin 300 lira para cezasına çevrildi.