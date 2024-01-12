https://sputniknews.com.tr/20240112/motokuryenin-olumune-iliskin-davanin-gorulmesine-baslandi-somali-liderinin-oglu-durusmaya-getirildi-1079585145.html

Motokuryenin ölümüne ilişkin davanın görülmesine başlandı: Somali liderinin oğlu duruşmaya getirildi

Motokuryenin ölümüne ilişkin davanın görülmesine başlandı: Somali liderinin oğlu duruşmaya getirildi

Fatih'te motokurye Yunus Emre Göçer'in hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin hakkında yakalama kararı bulunan ve 6 yıla kadar hapsi istenen Somali... 12.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-12T18:43+0300

2024-01-12T18:43+0300

2024-01-12T18:43+0300

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yunus emre göçer

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avrasya tüneli

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İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Muhammed Hasan Şeyh Mahmud ve avukatı katıldı.Duruşmada savunma yapan sanık, olay tarihinde aracı kendisinin kullandığını söyledi.Avrasya Tüneli'nden çıktıktan sonra 5-10 dakika ilerlediğini ifade eden sanık, önünde hızlı giden motosiklet olduğunu, bir anda durduğunu ve yolun sağ tarafına doğru döndüğünü anlattı.'Bu durumu beklemediğimden çarpmayı engelleyemedim'Sanık, sözlerini şöyle sürdürdü:Sanık avukatı Şeyda Yıldırım ise müvekkilinin duruşmalardan vareste tutulmasını ve serbest bırakılmasını talep etti.Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın serbest bırakılmasına karar verdi.Sanık hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasına hükmeden mahkeme, sanık hakkındaki yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol tedbirinin de kaldırılmasını kararlaştırdı.Duruşma 16 Ocak'a ertelendi.Ne olmuştu?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli Mahmud'un, kullandığı araçla 30 Kasım 2023'te Kennedy Caddesi Aksaray istikametinde motosikletli Yunus Emre Göçer'e çarptığı anlatılıyor.Göçer'in çarpma neticesinde ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı, 6 Aralık 2023'te ise vefat ettiği bilgisine yer verilen iddianamede, şüphelinin ifadesinde, olayın motosiklet sürücüsünün dönüş olmayan yoldan dönmeye çalışması nedeniyle meydana geldiğini ve kendisinin bir kusuru olmadığını öne sürdüğü belirtiliyor.İddianamede, alınan raporlara göre Göçer ile şüphelinin kanında alkol ve uyuşturucu maddeye rastlanmadığı kaydediliyor.Bilirkişi raporunda Göçer'in kusurunun olmadığı, şüphelinin asli kusurlu bulunduğu bilgisinin yer aldığı iddianamede, Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nin 19 Aralık 2023 tarihli raporunda ise şüphelinin asli derecede, Göçer'in tali derecede kusurlu bulunduğu tespitine yer veriliyor.İddianamede, motokurye Göçer'in eşi Öznur Göçer'in 13 ve 15 Aralık'taki ifadelerinde şüpheliden şikayetçi olduğunu, 20 Aralık'taki ifadesinde ise "bu aşamada herhangi bir şikayetinin bulunmadığını" beyan ettiği belirtiliyor.Dosya kapsamındaki görüntüler, Adli Tıp Kurumu raporları, kolluk tutanakları ve tüm dosya içeriğinden yola çıkıldığında, şüphelinin kusurlu eylemiyle Göçer'in ölümüne sebebiyet verdiğinin anlaşıldığı aktarılan iddianamede, Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

https://sputniknews.com.tr/20231227/somali-liderinin-oglunun-ilk-durusma-tarihi-belli-oldu-1079037987.html

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