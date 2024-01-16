https://sputniknews.com.tr/20240116/mitten-suriyede-bir-operasyon-daha-ypg-sorumlularindan-liman-suwyes-etkisiz-hale-getirildi-1079690298.html
MİT'ten Suriye'de bir operasyon daha: YPG sorumlularından Liman Suwyeş etkisiz hale getirildi
MİT'ten Suriye'de bir operasyon daha: YPG sorumlularından Liman Suwyeş etkisiz hale getirildi
MİT, Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonda YPG'nin sorumlularından Liman Suwyeş'i Kamışlı'da etkisiz hale getirdiğini açıkladı. 16.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-16T10:09+0300
2024-01-16T10:09+0300
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), YPG'nin sorumlularından Liman Suwyeş'i, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde olduğu belirlenen YPG'nin kadın yapılanmasının sorumlularından ve meclis üyesi 'Rihan Amude' kod adlı Liman Suwyeş'i takibe aldı.Bulunduğu yer belirlenen Suwyeş, MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.Suwyeş'in, Suriye'de örgüt adına toplumsal alan ve örgütlenme faaliyetlerini yönettiği, Türkiye sınırındaki Kamışlı bölgesinde, Kandil'den gelen talimatları kadın örgüt mensuplarına aktardığı belirlendi.Ayrıca Suwyeş'in, örgütün amaç ve hedefleri doğrultusunda Türkiye'ye yönelik eylemsel faaliyetleri organize ettiği tespit edildi.
https://sputniknews.com.tr/20240116/tum-dunyanin-gozu-onunde-filistinliler-1948den-bu-yana-en-buyuk-yerinden-edilmeyi-yasadi-1079689225.html
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mit, suriye, ypg, ypg/pkk
mit, suriye, ypg, ypg/pkk
MİT'ten Suriye'de bir operasyon daha: YPG sorumlularından Liman Suwyeş etkisiz hale getirildi
10:09 16.01.2024 (güncellendi: 11:32 16.01.2024)
MİT, Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonda YPG'nin sorumlularından Liman Suwyeş'i Kamışlı'da etkisiz hale getirdiğini açıkladı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), YPG'nin sorumlularından Liman Suwyeş'i, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde olduğu belirlenen YPG'nin kadın yapılanmasının sorumlularından ve meclis üyesi 'Rihan Amude' kod adlı Liman Suwyeş'i takibe aldı.
Bulunduğu yer belirlenen Suwyeş, MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
Suwyeş'in, Suriye'de örgüt adına toplumsal alan ve örgütlenme faaliyetlerini yönettiği, Türkiye sınırındaki Kamışlı bölgesinde, Kandil'den gelen talimatları kadın örgüt mensuplarına aktardığı belirlendi.
Ayrıca Suwyeş'in, örgütün amaç ve hedefleri doğrultusunda Türkiye'ye yönelik eylemsel faaliyetleri organize ettiği tespit edildi.