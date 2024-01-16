https://sputniknews.com.tr/20240116/mitten-suriyede-bir-operasyon-daha-ypg-sorumlularindan-liman-suwyes-etkisiz-hale-getirildi-1079690298.html

MİT'ten Suriye'de bir operasyon daha: YPG sorumlularından Liman Suwyeş etkisiz hale getirildi

MİT'ten Suriye'de bir operasyon daha: YPG sorumlularından Liman Suwyeş etkisiz hale getirildi

MİT, Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonda YPG'nin sorumlularından Liman Suwyeş'i Kamışlı'da etkisiz hale getirdiğini açıkladı. 16.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-16T10:09+0300

2024-01-16T10:09+0300

2024-01-16T11:32+0300

türkiye

mit

suriye

ypg

ypg/pkk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/10/1079689882_0:58:2022:1195_1920x0_80_0_0_f17190fcf36a6bea4e6d6525519f20cd.jpg

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), YPG'nin sorumlularından Liman Suwyeş'i, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde olduğu belirlenen YPG'nin kadın yapılanmasının sorumlularından ve meclis üyesi 'Rihan Amude' kod adlı Liman Suwyeş'i takibe aldı.Bulunduğu yer belirlenen Suwyeş, MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.Suwyeş'in, Suriye'de örgüt adına toplumsal alan ve örgütlenme faaliyetlerini yönettiği, Türkiye sınırındaki Kamışlı bölgesinde, Kandil'den gelen talimatları kadın örgüt mensuplarına aktardığı belirlendi.Ayrıca Suwyeş'in, örgütün amaç ve hedefleri doğrultusunda Türkiye'ye yönelik eylemsel faaliyetleri organize ettiği tespit edildi.

https://sputniknews.com.tr/20240116/tum-dunyanin-gozu-onunde-filistinliler-1948den-bu-yana-en-buyuk-yerinden-edilmeyi-yasadi-1079689225.html

türkiye

suriye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mit, suriye, ypg, ypg/pkk