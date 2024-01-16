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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240116/kirim-parlamentosu-baskani-konstantinov-abd-odessaya-kendi-filosunu-yerlestirmek-istiyor-1079717440.html
Kırım Parlamentosu Başkanı Konstantinov: ABD, Odessa’ya kendi filosunu yerleştirmek istiyor
Kırım Parlamentosu Başkanı Konstantinov: ABD, Odessa’ya kendi filosunu yerleştirmek istiyor
Rusya Federasyonu’na bağlık Kırım Cumhuriyeti’nin parlamentosunun başkanı Vladimir Konstantinov, ABD’nin Ukrayna’nın Odessa şehrine kendi savaş filosunu... 16.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-16T17:58+0300
2024-01-16T17:58+0300
ukrayna krizi
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Kırım Parlamentosu Başkanı Konstantinov, basın mensuplarına açıklamasında, “Odessa, Kiev rejiminin kontrolünde kalırsa, ilişkiler istikrarlı hale gelir gelmez tüm ABD filosunun hemen Odessa’ya geleceğini ve Karadeniz’i stratejik olarak kaybedeceğimizi anlamak için büyük kehanitçi olmaya gerek yok” ifadesini kullandı.Karadeniz’e kıyısı olmayan ülkelerin filolarının Karadeniz’de bulunmasına ve Ukrayna’da ABD üslerinin açılmasına izin verilmemesi gerektiğini söyleyen Konstantinov, “Odessa kontrolümüze geçmeden Kırım rahat olamaz. Odessa, Ruslar tarafından kurulan Rus şehri” dedi.Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) yeni raporunda, tarafsız ülkelerin Karadeniz'de, tahıl ve gübre taşıyan ticaret gemilerine eşlik edecek bir deniz görev gücü kurması gerektiği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20240116/rus-uzman-karadenizde-nato-deniz-gucu-ihtimali-bolgesel-guvenlige-tehdit-olusturuyor-1079699911.html
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vladimir konstantinov, kırım devlet konseyi başkanı vladimir konstantinov, odessa, karadeniz, ukrayna, ukrayna ordusu, abd, nato

Kırım Parlamentosu Başkanı Konstantinov: ABD, Odessa’ya kendi filosunu yerleştirmek istiyor

17:58 16.01.2024
© Sputnik / Константин Михальчевский / Multimedya arşivine gidinVladimir Konstantinov
Vladimir Konstantinov - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2024
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Rusya Federasyonu’na bağlık Kırım Cumhuriyeti’nin parlamentosunun başkanı Vladimir Konstantinov, ABD’nin Ukrayna’nın Odessa şehrine kendi savaş filosunu yerleştirme planından vazgeçmediğini belirtti.
Kırım Parlamentosu Başkanı Konstantinov, basın mensuplarına açıklamasında, “Odessa, Kiev rejiminin kontrolünde kalırsa, ilişkiler istikrarlı hale gelir gelmez tüm ABD filosunun hemen Odessa’ya geleceğini ve Karadeniz’i stratejik olarak kaybedeceğimizi anlamak için büyük kehanitçi olmaya gerek yok” ifadesini kullandı.
Karadeniz’e kıyısı olmayan ülkelerin filolarının Karadeniz’de bulunmasına ve Ukrayna’da ABD üslerinin açılmasına izin verilmemesi gerektiğini söyleyen Konstantinov, “Odessa kontrolümüze geçmeden Kırım rahat olamaz. Odessa, Ruslar tarafından kurulan Rus şehri” dedi.
Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) yeni raporunda, tarafsız ülkelerin Karadeniz'de, tahıl ve gübre taşıyan ticaret gemilerine eşlik edecek bir deniz görev gücü kurması gerektiği belirtildi.
Karadeniz tahıl koridoru girişimi boğazlar istanbul gemi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2024
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