https://sputniknews.com.tr/20240116/kim-jong-un-kuzey-korenin-yukselen-askeri-gucunu-savunma-ihtiyaciyla-acikladi-1079688295.html

Kim Jong-un, Kuzey Kore'nin yükselen askeri gücünü savunma ihtiyacıyla açıkladı

Kim Jong-un, Kuzey Kore'nin yükselen askeri gücünü savunma ihtiyacıyla açıkladı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkedeki artan askeri potansiyelin Güney Kore ile ‘zorla birleşme’ için değil, kendini savunma adına gerekli olduğunu söyledi. 16.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-16T09:33+0300

2024-01-16T09:33+0300

2024-01-16T09:35+0300

dünya

kuzey kore

kuzey kore lideri kim jong un

güney kore

seul

pyongyang

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Ülkenin önde gelen savunma sanayii işletmelerindeki üretim süreçlerinin artırılması ve askeri potansiyelin güçlendirilmesi konularının ülkenin kendi savunması için olduğunun altını çizen Kim, Güney Kore ile birleşmenin imkansız olduğunu vurgularken, bu ülkenin Kuzey Kore'deki rejimin düşmesini ve özümseme yoluyla birleşmeyi hedeflediğini ifade etti.Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) aktardığına göre Kim, açıklamasında, “Ülkenin askeri gücündeki büyüme Güney Kore ile 'zorla birleşme' için değil, kendini savunma ihtiyacındandır. Güney Kore ile birleşmemiz, bu ülkenin Kuzey Kore rejiminin düşmesini ve özümseme yoluyla birleşmeyi amaçladığı için imkansızdır” ifadelerini kullandı.Renhap Haber Ajansı, Kuzey Kore liderinin Güney Kore'yi anayasada ‘bir numaralı düşman ülke’ olarak belirlenerek nitelendirilmesi gerektiğine inandığını bildirmişti.Kim, yakın zamanda ülkedeki büyük mühimmat fabrikalarını teftiş ederken yaptığı açıklamada, "Güney'in Kuzey'e karşı silahlı güç kullanmaya veya egemenliğini ve güvenliğini tehdit etmeye kalkışması ve böyle bir fırsatın ortaya çıkması halinde, elimizdeki tüm araçları ve güçleri seferber ederek Güney'i yok etmekte tereddüt etmeyeceğiz" demişti.

https://sputniknews.com.tr/20240107/kuzey-koreden-seule-atesle-vaftiz-tehdidi-1079397761.html

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