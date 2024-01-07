Kuzey Kore’den Seul’e ‘ateşle vaftiz’ tehdidi

Türkiye
AK Parti İBB Adayı Murat Kurum'dan İstanbul hakkında ilk paylaşım
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Rus uzman: ABD, Türkiye'yi kaybetme korkusu yaşıyor
07:00
3 dk
SESLİ HABER
Rusya, ABD’yi tiye aldı: ‘Nice borçlara!’
07:15
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna İstihbarat Komitesi Başkan Yardımcısı: ABD'nin Ukrayna'ya verdiği destekte sorunlar olduğunun kanıtı
07:25
2 dk
SESLİ HABER
Askere gitmemek için vatandaşlıktan çıkıyorlar
08:00
2 dk
SESLİ HABER
Türk diplomatik kaynak: İsveç’in NATO üyeliği konusunda acele edilmeyecek
08:08
1 dk
SESLİ HABER
Çin: BRICS işbirliğinin geliştirileceğinden eminiz
08:17
1 dk
SESLİ HABER
Telsiz dinlemeleri ortaya çıkardı: Ukrayna askerleri çatışmaya girmeyi toplu halde reddediyor
09:00
1 dk
SESLİ HABER
Eski Avusturya Dışişleri Bakanı: Batı, Ukrayna’da zafer umudunu yitirdi
09:15
1 dk
SESLİ HABER
İsrail’i savunacak avukat Epstein belgelerinde: Çocuk istismarcısı mı çıktı?
09:26
3 dk
SESLİ HABER
Suudi Arabistan’ın BRICS üyeliği onaylandı
10:00
1 dk
SESLİ HABER
Musk’a göre insanlığın en büyük sorunu demografik çöküş
10:10
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: Rus füzeleri Batı silahlarını vurdu
10:21
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
SESLİ HABER
İsrail Merkez Bankası, Gazze'deki çatışmanın mali yükünü açıkladı
11:12
2 dk
SESLİ HABER
İsrailli düşünce kuruluşu analistinden Türkiye'ye tehdit: Bedel ödemedikçe İsrail karşıtı tavrını değiştirmeyecek
11:20
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı bakandan itiraf: B planımız yok, tek güvencemiz Batı yardımı
12:13
1 dk
SESLİ HABER
Maduro'dan Arjantin’e tepki: Yaptıkları aptallık
12:22
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
BRICS Avrupa'nın yeni alternatifi
13:12
8 dk
SESLİ HABER
Rusya, Batı'nın Ukrayna'ya sağladığı yardımları açıkladı
13:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
14:30
7 dk
SESLİ HABER
İsrail Savunma Bakanı şartlarını açıkladı
14:47
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus ordusunda görev yapan yabancılar vatandaşlık alabilecek
16:14
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
Muğla'da neler oluyor? 494 proje için gerek görülmedi
17:15
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: Rus füzeleri Batı silahlarını vurdu
09:00
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ABD, Türkiye'yi kaybetme korkusu yaşıyor
09:08
3 dk
SESLİ HABER
Suudi Arabistan’ın BRICS üyeliği onaylandı
09:21
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:31
7 dk
SESLİ HABER
Çin: BRICS işbirliğinin geliştirileceğinden eminiz
10:00
1 dk
SESLİ HABER
Telsiz dinlemeleri ortaya çıkardı: Ukrayna askerleri çatışmaya girmeyi toplu halde reddediyor
10:12
1 dk
SESLİ HABER
Eski Avusturya Dışişleri Bakanı: Batı, Ukrayna’da zafer umudunu yitirdi
10:21
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
SESLİ HABER
Ukrayna İstihbarat Komitesi Başkan Yardımcısı: ABD'nin Ukrayna'ya verdiği destekte sorunlar olduğunun kanıtı
11:16
2 dk
SESLİ HABER
Maduro'dan Arjantin’e tepki: Yaptıkları aptallık
11:25
1 dk
SESLİ HABER
Rusya, ABD’yi tiye aldı: ‘Nice borçlara!’
11:32
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
SESLİ HABER
Muğla'da neler oluyor? 494 proje için gerek görülmedi
12:10
2 dk
SESLİ HABER
İsrail’i savunacak avukat Epstein belgelerinde: Çocuk istismarcısı mı çıktı?
12:22
3 dk
SESLİ HABER
Rusya, Batı'nın Ukrayna'ya sağladığı yardımları açıkladı
12:33
2 dk
SESLİ HABER
BRICS Avrupa'nın yeni alternatifi
12:43
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
İsrailli düşünce kuruluşu analistinden Türkiye'ye tehdit: Bedel ödemedikçe İsrail karşıtı tavrını değiştirmeyecek
13:13
3 dk
SESLİ HABER
İsrail Merkez Bankası, Gazze'deki çatışmanın mali yükünü açıkladı
13:23
2 dk
SESLİ HABER
Rus ordusunda görev yapan yabancılar vatandaşlık alabilecek
13:32
2 dk
SESLİ HABER
Türk diplomatik kaynak: İsveç’in NATO üyeliği konusunda acele edilmeyecek
13:42
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
7 dk
SESLİ HABER
Askere gitmemek için vatandaşlıktan çıkıyorlar
14:49
2 dk
SESLİ HABER
Musk’a göre insanlığın en büyük sorunu demografik çöküş
14:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
8 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:09
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:01
44 dk
SESLİ HABER
İsrail Savunma Bakanı şartlarını açıkladı
17:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı bakandan itiraf: B planımız yok, tek güvencemiz Batı yardımı
18:12
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20240107/kuzey-koreden-seule-atesle-vaftiz-tehdidi-1079397761.html
Kuzey Kore’den Seul’e ‘ateşle vaftiz’ tehdidi
Kuzey Kore’den Seul’e ‘ateşle vaftiz’ tehdidi
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, Güney Kore ordusunun eylemleri ve temelsiz açıklamalarıyla yalnızca kendisine onarılamaz felaketler... 07.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-07T14:07+0300
2024-01-07T14:07+0300
dünya
kuzey kore
güney kore
kim yo-jong
kuzey kore lideri kim jong un
seul
pyonyang
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103884/72/1038847211_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8c051f3899dc695e256de4562542cf96.jpg
Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kim Yo-jong, Pyongyang’un Seul'den gelecek en ufak bir provokasyona ateş vaftiziyle karşılık vereceğinin altını çizdiği konuşmasında, “Açık bir mesajı yinelemek durumundayım: Tetikteki ordumuzun emniyet kilitleri çoktan açılmıştır. Daha önce de açıkça ifade edildiği üzere, ordumuz en ufak bir provokasyona anında ateşle karşılık verecektir. Son zamanlarda, (Güney Koreli) askeri militanların belli bir misilleme eylemi ilkesini tanımlamak için kullandıkları favori kelimeler ‘derhal, güçlü ve sonuna kadar’ olmuştur. Bu kelimeleri tekrarlamakta ısrar etmelerinin onlar için ‘anında ölüm ve varlığının tamamen sona ermesi’ ile sonuçlanabileceğinin kendilerine tembihlenmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.Kim Yo-jong, Seul'ün yanlış hesaplamaları, temelsiz varsayımları, anlamsız inatçılığı ile sadece kendisine onarılamaz felaketlerin kapısını açacağını da ekledi.Kuzey Kore ordusunun bir gün önce herhangi bir topçu atışı yapmadığına değinen Kim Yo-jong, ancak 130 mm'lik kıyı toplarının salvolarını taklit etmek için 60 patlayıcı patlattığını kaydederken, Güney Kore ordusunun, Kuzey Kore'yi derhal bir ‘provokatör’ ve ‘gerilimi tırmandıran ana suçlu’ olarak göstermeye çalışarak yemi yuttuğunu vurguladı.“Bu, her fırsatta 'hassas izleme ve gözetleme' iddiasında bulunup 'atış noktalarını vurma' hakkında konuşan Güney Koreli askeri gangsterlerin pratikte nasıl gözetleme kabiliyetleri olduğunu gösteren, asılsız gösterişli açıklamalar yapan aptalları utandırmak için yapılan aldatıcı bir operasyondu” diyen Kim Yo-jong, “Sonuç tam da beklediğimiz gibi oldu” diye ekledi.Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi, Güney Kore ordusunun örneğin bir kuş sürüsünü Kuzey Kore uçağı zannedip savaş uçaklarını önlemeye göndermesinin ya da ormanda bulunan tuvalete ait kapıyı Kuzey Kore'ye ait bir insansız hava aracı zannetmesinin ilk olmadığını da belirtirken, konuşmasını, “Şimdi, bu beceriksiz askeri gangsterlerin yanlış hesaplamaları, temelsiz varsayımları, anlamsız inat ve inatçılıkları nedeniyle öngörülemeyen bir olay meydana gelirse, milyonlarca nüfusa sahip Seul'ün içinde bulunabileceği tehlikeyi bir düşünün? Bir dahaki sefere Kuzey semalarındaki gök gürültüsünü ordumuzun topçu ateşiyle karıştırdıklarında ne tür bir aptalca inatçılık göstermeye karar vereceklerini bilemeyiz” sözleriyle tamamladı.Ne olmuştu?Bir önceki gün Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore silahlı kuvvetlerinin Güney Kore'nin Yeonpyeong Adası'nın kuzeybatısındaki bir bölgeye 60'tan fazla topçu ateşi açtığını duyurmuştu.Kuzey Kore'yi, ateş açmanın yasak olduğu bir deniz tampon bölgesi oluşturan 19 Eylül 2018 tarihli Koreler arası askeri anlaşmayı ihlal etmekle suçlayan Güney Kore ordusu Pyongyang'a Kore Yarımadası'nda barışı tehdit eden ‘düşmanca eylemleri’ durdurma çağrısında bulundu.Güney Kore, topçu ateşinin Kore Cumhuriyeti vatandaşlarını tehdit etmeye devam etmesi halinde orantılı askeri önlemler almaya hazır olduğunu söyledi.Kuzey Kore'nin, üst üste 3 gün tatbikat yaptığı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20240105/kuzey-kore-guney-korenin-adalarina-zarar-vermedik-1079357747.html
kuzey kore
güney kore
seul
pyonyang
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103884/72/1038847211_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_8f4ed86c20b3f3d7850c7ef1da5defca.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kuzey kore, güney kore, kim yo-jong, kuzey kore lideri kim jong un, seul, pyonyang
kuzey kore, güney kore, kim yo-jong, kuzey kore lideri kim jong un, seul, pyonyang

Kuzey Kore’den Seul’e ‘ateşle vaftiz’ tehdidi

14:07 07.01.2024
© AP Photo / Jorge SilvaKim Yo-jong
Kim Yo-jong - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2024
© AP Photo / Jorge Silva
Abone ol
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, Güney Kore ordusunun eylemleri ve temelsiz açıklamalarıyla yalnızca kendisine onarılamaz felaketler getireceğini vurgularken, bu tutumun Seul için ‘ateşle vaftiz’e dönüşebileceğini söyledi.
Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kim Yo-jong, Pyongyang’un Seul'den gelecek en ufak bir provokasyona ateş vaftiziyle karşılık vereceğinin altını çizdiği konuşmasında, “Açık bir mesajı yinelemek durumundayım: Tetikteki ordumuzun emniyet kilitleri çoktan açılmıştır. Daha önce de açıkça ifade edildiği üzere, ordumuz en ufak bir provokasyona anında ateşle karşılık verecektir. Son zamanlarda, (Güney Koreli) askeri militanların belli bir misilleme eylemi ilkesini tanımlamak için kullandıkları favori kelimeler ‘derhal, güçlü ve sonuna kadar’ olmuştur. Bu kelimeleri tekrarlamakta ısrar etmelerinin onlar için ‘anında ölüm ve varlığının tamamen sona ermesi’ ile sonuçlanabileceğinin kendilerine tembihlenmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Kim Yo-jong, Seul'ün yanlış hesaplamaları, temelsiz varsayımları, anlamsız inatçılığı ile sadece kendisine onarılamaz felaketlerin kapısını açacağını da ekledi.
Kuzey Kore ordusunun bir gün önce herhangi bir topçu atışı yapmadığına değinen Kim Yo-jong, ancak 130 mm'lik kıyı toplarının salvolarını taklit etmek için 60 patlayıcı patlattığını kaydederken, Güney Kore ordusunun, Kuzey Kore'yi derhal bir ‘provokatör’ ve ‘gerilimi tırmandıran ana suçlu’ olarak göstermeye çalışarak yemi yuttuğunu vurguladı.
Bu, her fırsatta 'hassas izleme ve gözetleme' iddiasında bulunup 'atış noktalarını vurma' hakkında konuşan Güney Koreli askeri gangsterlerin pratikte nasıl gözetleme kabiliyetleri olduğunu gösteren, asılsız gösterişli açıklamalar yapan aptalları utandırmak için yapılan aldatıcı bir operasyondu” diyen Kim Yo-jong, “Sonuç tam da beklediğimiz gibi oldu” diye ekledi.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi, Güney Kore ordusunun örneğin bir kuş sürüsünü Kuzey Kore uçağı zannedip savaş uçaklarını önlemeye göndermesinin ya da ormanda bulunan tuvalete ait kapıyı Kuzey Kore'ye ait bir insansız hava aracı zannetmesinin ilk olmadığını da belirtirken, konuşmasını, “Şimdi, bu beceriksiz askeri gangsterlerin yanlış hesaplamaları, temelsiz varsayımları, anlamsız inat ve inatçılıkları nedeniyle öngörülemeyen bir olay meydana gelirse, milyonlarca nüfusa sahip Seul'ün içinde bulunabileceği tehlikeyi bir düşünün? Bir dahaki sefere Kuzey semalarındaki gök gürültüsünü ordumuzun topçu ateşiyle karıştırdıklarında ne tür bir aptalca inatçılık göstermeye karar vereceklerini bilemeyiz” sözleriyle tamamladı.

Ne olmuştu?

Bir önceki gün Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore silahlı kuvvetlerinin Güney Kore'nin Yeonpyeong Adası'nın kuzeybatısındaki bir bölgeye 60'tan fazla topçu ateşi açtığını duyurmuştu.
Kuzey Kore'yi, ateş açmanın yasak olduğu bir deniz tampon bölgesi oluşturan 19 Eylül 2018 tarihli Koreler arası askeri anlaşmayı ihlal etmekle suçlayan Güney Kore ordusu Pyongyang'a Kore Yarımadası'nda barışı tehdit eden ‘düşmanca eylemleri’ durdurma çağrısında bulundu.
Güney Kore, topçu ateşinin Kore Cumhuriyeti vatandaşlarını tehdit etmeye devam etmesi halinde orantılı askeri önlemler almaya hazır olduğunu söyledi.
Kuzey Kore'nin, üst üste 3 gün tatbikat yaptığı kaydedildi.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2024
DÜNYA
Kuzey Kore: Güney Kore'nin adalarına zarar vermedik
5 Ocak, 14:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала