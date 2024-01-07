https://sputniknews.com.tr/20240107/kuzey-koreden-seule-atesle-vaftiz-tehdidi-1079397761.html

Kuzey Kore’den Seul’e ‘ateşle vaftiz’ tehdidi

Kuzey Kore’den Seul’e ‘ateşle vaftiz’ tehdidi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, Güney Kore ordusunun eylemleri ve temelsiz açıklamalarıyla yalnızca kendisine onarılamaz felaketler... 07.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-07T14:07+0300

2024-01-07T14:07+0300

2024-01-07T14:07+0300

dünya

kuzey kore

güney kore

kim yo-jong

kuzey kore lideri kim jong un

seul

pyonyang

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103884/72/1038847211_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8c051f3899dc695e256de4562542cf96.jpg

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kim Yo-jong, Pyongyang’un Seul'den gelecek en ufak bir provokasyona ateş vaftiziyle karşılık vereceğinin altını çizdiği konuşmasında, “Açık bir mesajı yinelemek durumundayım: Tetikteki ordumuzun emniyet kilitleri çoktan açılmıştır. Daha önce de açıkça ifade edildiği üzere, ordumuz en ufak bir provokasyona anında ateşle karşılık verecektir. Son zamanlarda, (Güney Koreli) askeri militanların belli bir misilleme eylemi ilkesini tanımlamak için kullandıkları favori kelimeler ‘derhal, güçlü ve sonuna kadar’ olmuştur. Bu kelimeleri tekrarlamakta ısrar etmelerinin onlar için ‘anında ölüm ve varlığının tamamen sona ermesi’ ile sonuçlanabileceğinin kendilerine tembihlenmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.Kim Yo-jong, Seul'ün yanlış hesaplamaları, temelsiz varsayımları, anlamsız inatçılığı ile sadece kendisine onarılamaz felaketlerin kapısını açacağını da ekledi.Kuzey Kore ordusunun bir gün önce herhangi bir topçu atışı yapmadığına değinen Kim Yo-jong, ancak 130 mm'lik kıyı toplarının salvolarını taklit etmek için 60 patlayıcı patlattığını kaydederken, Güney Kore ordusunun, Kuzey Kore'yi derhal bir ‘provokatör’ ve ‘gerilimi tırmandıran ana suçlu’ olarak göstermeye çalışarak yemi yuttuğunu vurguladı.“Bu, her fırsatta 'hassas izleme ve gözetleme' iddiasında bulunup 'atış noktalarını vurma' hakkında konuşan Güney Koreli askeri gangsterlerin pratikte nasıl gözetleme kabiliyetleri olduğunu gösteren, asılsız gösterişli açıklamalar yapan aptalları utandırmak için yapılan aldatıcı bir operasyondu” diyen Kim Yo-jong, “Sonuç tam da beklediğimiz gibi oldu” diye ekledi.Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi, Güney Kore ordusunun örneğin bir kuş sürüsünü Kuzey Kore uçağı zannedip savaş uçaklarını önlemeye göndermesinin ya da ormanda bulunan tuvalete ait kapıyı Kuzey Kore'ye ait bir insansız hava aracı zannetmesinin ilk olmadığını da belirtirken, konuşmasını, “Şimdi, bu beceriksiz askeri gangsterlerin yanlış hesaplamaları, temelsiz varsayımları, anlamsız inat ve inatçılıkları nedeniyle öngörülemeyen bir olay meydana gelirse, milyonlarca nüfusa sahip Seul'ün içinde bulunabileceği tehlikeyi bir düşünün? Bir dahaki sefere Kuzey semalarındaki gök gürültüsünü ordumuzun topçu ateşiyle karıştırdıklarında ne tür bir aptalca inatçılık göstermeye karar vereceklerini bilemeyiz” sözleriyle tamamladı.Ne olmuştu?Bir önceki gün Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore silahlı kuvvetlerinin Güney Kore'nin Yeonpyeong Adası'nın kuzeybatısındaki bir bölgeye 60'tan fazla topçu ateşi açtığını duyurmuştu.Kuzey Kore'yi, ateş açmanın yasak olduğu bir deniz tampon bölgesi oluşturan 19 Eylül 2018 tarihli Koreler arası askeri anlaşmayı ihlal etmekle suçlayan Güney Kore ordusu Pyongyang'a Kore Yarımadası'nda barışı tehdit eden ‘düşmanca eylemleri’ durdurma çağrısında bulundu.Güney Kore, topçu ateşinin Kore Cumhuriyeti vatandaşlarını tehdit etmeye devam etmesi halinde orantılı askeri önlemler almaya hazır olduğunu söyledi.Kuzey Kore'nin, üst üste 3 gün tatbikat yaptığı kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20240105/kuzey-kore-guney-korenin-adalarina-zarar-vermedik-1079357747.html

kuzey kore

güney kore

seul

pyonyang

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kuzey kore, güney kore, kim yo-jong, kuzey kore lideri kim jong un, seul, pyonyang