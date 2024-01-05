https://sputniknews.com.tr/20240105/kuzey-kore-guney-korenin-adalarina-zarar-vermedik-1079357747.html

Kuzey Kore: Güney Kore'nin adalarına zarar vermedik

Kuzey Kore: Güney Kore'nin adalarına zarar vermedik

Kuzey Kore Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada yapılan atışlarda Güney Kore'nin adalarına zarar verilmediği belirtildi. 05.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-05T14:37+0300

2024-01-05T14:37+0300

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kuzey kore

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kore yarımadası

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Kuzey Kore Kore Halk Ordusu Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan bir açıklamada, "Kuzey Kore ordusu tarafından gerçekleştirilen topçu atış tatbikatı Güney Kore'ye ait Baengnyong ve Yeonpyeong adalarını dolaylı olarak dahi etkilememiştir" sözlerine yer verildi.Kore Merkez Telgraf Ajansı'nın Genelkurmay Başkanlığı'ndan aktardığı açıklamada, "Canlı ateşin yönü Baengnyeong ve Yeonpyeong adalarını dolaylı olarak etkilemedi" denildi. Söz konusu atışa kırk yedi kıyı topçu silahının dahil ediliği ve 192 mermi ateşlendiği vurgulandı.Ordu tarafından yapılan açıklamada, Güney Kore tarafının durumu kötüleştirmenin sorumluluğunu üstünden atmaya çalıştığı dile getirildi.

https://sputniknews.com.tr/20240105/guney-kore-kuzey-kore-yaklasik-200-top-mermisi-atesledi-1079349368.html

kuzey kore

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kore yarımadası

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