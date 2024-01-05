https://sputniknews.com.tr/20240105/kuzey-kore-guney-korenin-adalarina-zarar-vermedik-1079357747.html
Kuzey Kore: Güney Kore'nin adalarına zarar vermedik
Kuzey Kore: Güney Kore'nin adalarına zarar vermedik
Kuzey Kore Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada yapılan atışlarda Güney Kore'nin adalarına zarar verilmediği belirtildi. 05.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-05T14:37+0300
2024-01-05T14:37+0300
2024-01-05T14:37+0300
dünya
kuzey kore
güney kore
kore yarımadası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/15/1078672734_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_65083c097787d5ca3f4396342c9fad47.jpg
Kuzey Kore Kore Halk Ordusu Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan bir açıklamada, "Kuzey Kore ordusu tarafından gerçekleştirilen topçu atış tatbikatı Güney Kore'ye ait Baengnyong ve Yeonpyeong adalarını dolaylı olarak dahi etkilememiştir" sözlerine yer verildi.Kore Merkez Telgraf Ajansı'nın Genelkurmay Başkanlığı'ndan aktardığı açıklamada, "Canlı ateşin yönü Baengnyeong ve Yeonpyeong adalarını dolaylı olarak etkilemedi" denildi. Söz konusu atışa kırk yedi kıyı topçu silahının dahil ediliği ve 192 mermi ateşlendiği vurgulandı.Ordu tarafından yapılan açıklamada, Güney Kore tarafının durumu kötüleştirmenin sorumluluğunu üstünden atmaya çalıştığı dile getirildi.
https://sputniknews.com.tr/20240105/guney-kore-kuzey-kore-yaklasik-200-top-mermisi-atesledi-1079349368.html
kuzey kore
güney kore
kore yarımadası
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/15/1078672734_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_921932a922134a6a02f8308a9c7b471f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kuzey kore, güney kore, kore yarımadası
kuzey kore, güney kore, kore yarımadası
Kuzey Kore: Güney Kore'nin adalarına zarar vermedik
Kuzey Kore Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada yapılan atışlarda Güney Kore'nin adalarına zarar verilmediği belirtildi.
Kuzey Kore Kore Halk Ordusu Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan bir açıklamada, "Kuzey Kore ordusu tarafından gerçekleştirilen topçu atış tatbikatı Güney Kore'ye ait Baengnyong ve Yeonpyeong adalarını dolaylı olarak dahi etkilememiştir" sözlerine yer verildi.
Kore Merkez Telgraf Ajansı'nın Genelkurmay Başkanlığı'ndan aktardığı açıklamada, "Canlı ateşin yönü Baengnyeong ve Yeonpyeong adalarını dolaylı olarak etkilemedi" denildi. Söz konusu atışa kırk yedi kıyı topçu silahının dahil ediliği ve 192 mermi ateşlendiği vurgulandı.
Ordu tarafından yapılan açıklamada, Güney Kore tarafının durumu kötüleştirmenin sorumluluğunu üstünden atmaya çalıştığı dile getirildi.