https://sputniknews.com.tr/20240116/izmiri-saganak-vurdu-dikilide-okullar-tatil-edildi-1079709320.html

İzmir'i sağanak vurdu: Dikili'de okullar tatil edildi

İzmir'i sağanak vurdu: Dikili'de okullar tatil edildi

İzmir’in Dikili ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, caddeler göle döndü, araçlar ise sular altında kaldı. Bazı iş yerlerini su basan ilçede... 16.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-16T15:30+0300

2024-01-16T15:30+0300

2024-01-16T15:30+0300

türkiye

dikili

izmir

okul

tatil

sel

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İzmir için yapmış olduğu sağanak yapış uyarısının ardından dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış gece saatlerinde de devam etti. Günün ilk ışıklarıyla beraber kent genelinde etkili olan sağanak özellikle Dikili ilçesinde hayatı felç etti.Okullar yarım gün tatil edildiİlçede etkili olan sağanak yağış nedeniyle dereler taştı, caddeler göle döndü, araçlar ise sular altında kaldı. Bazı iş yerlerini de sular basarken, ilçede ilkokul, ortaokul ve lise seviyesinde okulların tedbir amacıyla yarım gün tatil edildiği öğrenildi.'Canımızı zor kurtardık'Lüks aracı sulara gömülen ve Dikili Belediyesine tepki gösteren 42 yaşındaki İlker Güven, “Doğma büyüme Dikililiyim. 42 senedir yani şu andaki mevcut belediye başkanı buraları yapacağım diye daha eline yüzüne bulaştırdı. Eşimle beraber canımızı zor kurtardık. Çoluğumuzun, çocuğumuzun rızkından kesip de biriktirip paralarla aldığımız arabamız bu halde. Çok şükür kendimize bir hal olmadı. Ama yıllar bu problem nedir? Bu insanların çilesi niye böyle oluyor? Bunu sorumlusu su kimdir? Bunun sorumlusu biz miyiz? Yani biz bunları yaşamayı hak ediyor muyuz? Bu sebep nedir? Neden bu şekilde oluyor? Bunun lütfen bir çaresine bakılsın. Benim mağduriyetim lütfen giderilsin. Bugün benim başıma geldi yarın başkasının başına gelebilir. Burada bebeklerde olabilir, çocuklar da olabilir. Neden bunlar düşünülmüyor? Neden insanlar hiç önemsenmeden bir yönetim anlayışında yönetiliyor? Bir can kaybı yaşanmadan bu insanların mağduriyeti giderilsin. Yüce devletimizden, yetkililerimizden bunu rica ediyor ve bekliyoruz. Benim başıma geldi, başkaları yanmasın” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240115/15-ocak-pazartesi-bugun-okullarin-tatil-oldugu-iller-1079647681.html

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