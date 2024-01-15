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Valilikler duyurdu: Okulların kar tatili olduğu iller listesi açıklandı
Valilikler duyurdu: Okulların kar tatili olduğu iller listesi açıklandı
Meteorolojiden gelen kar yağışı ile ilgili uyarılarının ardından gözler okulların tatil olup olmayacağıyla ilgili yapılacak açıklamalara çevrildi. Peki, bugün... 15.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-15T07:44+0300
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hakkari
yaşam
buzlanma
okul
kar tatili
kar
kar yağışı
kar fırtınası
kar topu
eğitim
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Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı yapıldı. 'Bugün okullar tatil mi?' sorusunun cevabı hafta sonu tatilinin adından araştırılmaya başlandı. Soğuk hava dalgası etkisini gösteriyor. Bazı şehirler için kar yağışı ile ilgili uyarılar yapıldı.HakkariHakkari'de eğitime 1 gün ara verildi. Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde son 3 gündür devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitimde yaşanabilecek olumsuzluklar ve muhtemel buzlanma riski düşünülerek, 15 Ocak 2024 Pazartesi günü ilimiz genelinde yükseköğretim kurumları hariç tüm okul öncesi eğitimi veren kreş, anaokulu, ilk ve orta dereceli eğitim kurumları ile özel öğretim kursları, Halk Eğitim Merkezleri Rehberlik ve Araştırma Merkezlerindeki eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumunda çalışan hamile ve engelli personeller de söz konusu tarihte idari izinli sayılacaktır" denildi.GiresunGiresun'un bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitime ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar ve buzlanma riskinden ötürü Çanakçı ilçesindeki tüm okullarda, Espiye, Tirebolu, Görele ve Eynesil ilçelerinde ise köy okullarında eğitime bugün ara verildiği belirtildi.Açıklamada, Espiye, Tirebolu, Görele, Eynesil, Doğankent ve Güce ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin de bir gün izinli sayılacakları kaydedildi.TrabzonTrabzon'da hafta sonu etkili olan karlı ve buzlu hava nedeniyle pazartesi günü taşımalı eğitime bir gün ara verileceği duyuruldu. Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada "İlimizde gerçekleşen olumsuz hava şartları sonrası tüm mahalle yollarımız açık durumdadır. Ancak meteorolojik raporlar doğrultusunda bu gece buzlanma riski bulunduğundan ilimizdeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde 15 Ocak 2024 Pazartesi günü sadece taşımalı eğitim yapan öğrencilerimiz için eğitime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.ArtvinArtvin'de yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi.Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sonrası bu gece buzlanma riski bulunduğu aktarıldı.Buzlanma riski nedeniyle Artvin'de tüm ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde 15 Ocak Pazartesi günü, sadece taşımalı eğitim yapan öğrenciler için eğitime ara verildiği kaydedildi.
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hakkari, buzlanma, okul, kar tatili, kar, kar yağışı, kar fırtınası, kar topu, eğitim, milli eğitim bakanlığı (meb), meb, artvin, trabzon, giresun
hakkari, buzlanma, okul, kar tatili, kar, kar yağışı, kar fırtınası, kar topu, eğitim, milli eğitim bakanlığı (meb), meb, artvin, trabzon, giresun

Valilikler duyurdu: Okulların kar tatili olduğu iller listesi açıklandı

07:44 15.01.2024
© İHAkar tatili
kar tatili - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2024
© İHA
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Meteorolojiden gelen kar yağışı ile ilgili uyarılarının ardından gözler okulların tatil olup olmayacağıyla ilgili yapılacak açıklamalara çevrildi. Peki, bugün okullar tatil mi, 15 Ocak'ta okul var mı? Pazartesi günü (bugün) hangi illerde okullar tatil?
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı yapıldı. 'Bugün okullar tatil mi?' sorusunun cevabı hafta sonu tatilinin adından araştırılmaya başlandı. Soğuk hava dalgası etkisini gösteriyor. Bazı şehirler için kar yağışı ile ilgili uyarılar yapıldı.

Hakkari

Hakkari'de eğitime 1 gün ara verildi. Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde son 3 gündür devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitimde yaşanabilecek olumsuzluklar ve muhtemel buzlanma riski düşünülerek, 15 Ocak 2024 Pazartesi günü ilimiz genelinde yükseköğretim kurumları hariç tüm okul öncesi eğitimi veren kreş, anaokulu, ilk ve orta dereceli eğitim kurumları ile özel öğretim kursları, Halk Eğitim Merkezleri Rehberlik ve Araştırma Merkezlerindeki eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumunda çalışan hamile ve engelli personeller de söz konusu tarihte idari izinli sayılacaktır" denildi.

Giresun

Giresun'un bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitime ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar ve buzlanma riskinden ötürü Çanakçı ilçesindeki tüm okullarda, Espiye, Tirebolu, Görele ve Eynesil ilçelerinde ise köy okullarında eğitime bugün ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, Espiye, Tirebolu, Görele, Eynesil, Doğankent ve Güce ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin de bir gün izinli sayılacakları kaydedildi.

Trabzon

Trabzon'da hafta sonu etkili olan karlı ve buzlu hava nedeniyle pazartesi günü taşımalı eğitime bir gün ara verileceği duyuruldu. Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada "İlimizde gerçekleşen olumsuz hava şartları sonrası tüm mahalle yollarımız açık durumdadır. Ancak meteorolojik raporlar doğrultusunda bu gece buzlanma riski bulunduğundan ilimizdeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde 15 Ocak 2024 Pazartesi günü sadece taşımalı eğitim yapan öğrencilerimiz için eğitime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

Artvin

Artvin'de yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sonrası bu gece buzlanma riski bulunduğu aktarıldı.
Buzlanma riski nedeniyle Artvin'de tüm ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde 15 Ocak Pazartesi günü, sadece taşımalı eğitim yapan öğrenciler için eğitime ara verildiği kaydedildi.
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