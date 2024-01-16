https://sputniknews.com.tr/20240116/istanbuldaki-rusvet-operasyonu-4-itfaiye-eri-tutuklandi-1079699014.html

İstanbul'daki rüşvet operasyonu: 4 itfaiye eri tutuklandı

İstanbul'daki rüşvet operasyonu: 4 itfaiye eri tutuklandı

İstanbul'da düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 4'ü tutuklandı. 16.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-16T13:07+0300

2024-01-16T13:07+0300

2024-01-16T13:07+0300

türkiye

itfaiye

tutuklama

emniyet

rüşvet

şüpheli

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Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince örgütlü rüşvet suçuna yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra Büyükçekmece Adliyesi'ne gönderildi.Cumhuriyet savcılığında ifadesi alınan 3'ü İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı itfaiye teşkilatı çalışanı, biri emekli 4 itfaiye eri tutuklandı.Dİğer 14 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Ne olmuştu?İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, İBB'ye bağlı itfaiye teşkilatı görevlilerinin iş yeri açarken temin edilmesi gereken ruhsat belgesi karşılığında vatandaşlardan 45 bin lira rüşvet istediğini belirlenmişti.Talep edilen rüşvet parasının temini için kişilerin yangın söndürme sistemleri satan sivil birine yönlendirildiğini ve verilen paraya karşılık hiçbir ürünün satılmadığını ortaya çıkaran ekipler, rüşvet veren kişilerin dosyalarının imzalandığını, vermeyenlerin usule uygun olsa dahi işlerini aksatarak zorlandıklarını da tespit etmişti.Soruşturma kapsamındaki operasyonda, biri emekli 4 itfaiye eri ile bir İBB sağlık teknisyeninin de aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alınmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240113/istanbul-itfaiyesinde-rusvet-sorusturmasinda-yeni-detaylar-1079595206.html

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itfaiye, tutuklama, emniyet, rüşvet, şüpheli