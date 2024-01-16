https://sputniknews.com.tr/20240116/irak-tahran-buyukelcisini-geri-cagirdi-1079700972.html
Irak, Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırdı
Irak, Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırdı
Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbil'de sivillerin ölümüne neden olan İran saldırısından dolayı Tahran Büyükelçisi Nasir... 16.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-16T14:16+0300
2024-01-16T14:16+0300
2024-01-16T14:16+0300
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iran
büyükelçi
tahran
irak
erbil
irak dışişleri bakanlığı
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Irak hükümeti, İran'ın Erbil'e saldırısı sonrası Tahran Büyükelçisi'ni ülkeye geri çağırma kararı aldı.Irak Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Bağdat Maslahatgüzarına da protesto notası vermişti.IKBY Güvenlik Konseyi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun dün gece Erbil'deki birçok sivil yerleşim birimine çok sayıda balistik füzeyle gerçekleştirdiği saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığını bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240116/irakin-erbil-kentindeki-hedefleri-vuran-iran-saldirinin-amacini-acikladi-1079698712.html
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iran, büyükelçi, tahran, irak, erbil, irak dışişleri bakanlığı
iran, büyükelçi, tahran, irak, erbil, irak dışişleri bakanlığı
Irak, Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırdı
Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbil'de sivillerin ölümüne neden olan İran saldırısından dolayı Tahran Büyükelçisi Nasir Abdulmuhsin istişare için bakanlığa çağırıldı.
Irak hükümeti, İran'ın Erbil'e saldırısı sonrası Tahran Büyükelçisi'ni ülkeye geri çağırma kararı aldı.
Irak Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Bağdat Maslahatgüzarına da protesto notası vermişti.
IKBY Güvenlik Konseyi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun dün gece Erbil'deki birçok sivil yerleşim birimine çok sayıda balistik füzeyle gerçekleştirdiği saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığını bildirmişti.