https://sputniknews.com.tr/20240116/irak-tahran-buyukelcisini-geri-cagirdi-1079700972.html

Irak, Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırdı

Irak, Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırdı

Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbil'de sivillerin ölümüne neden olan İran saldırısından dolayı Tahran Büyükelçisi Nasir... 16.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-16T14:16+0300

2024-01-16T14:16+0300

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irak dışişleri bakanlığı

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Irak hükümeti, İran'ın Erbil'e saldırısı sonrası Tahran Büyükelçisi'ni ülkeye geri çağırma kararı aldı.Irak Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Bağdat Maslahatgüzarına da protesto notası vermişti.IKBY Güvenlik Konseyi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun dün gece Erbil'deki birçok sivil yerleşim birimine çok sayıda balistik füzeyle gerçekleştirdiği saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığını bildirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240116/irakin-erbil-kentindeki-hedefleri-vuran-iran-saldirinin-amacini-acikladi-1079698712.html

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iran, büyükelçi, tahran, irak, erbil, irak dışişleri bakanlığı