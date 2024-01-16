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Çarşamba günü 2 ilde eğitime ara verildi: Hamile ve engelli kamu çalışanları izinli sayılacak
Çarşamba günü 2 ilde eğitime ara verildi: Hamile ve engelli kamu çalışanları izinli sayılacak
Kar yağışının etkisini gösterdiği Bingöl ve Tunceli'nin bazı ilçelerinde yarın okullar tatil edildi. 16.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-16T22:40+0300
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Bingöl'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Karlıova ile Kiğı ilçelerindeki tüm okullarda, Yedisu ilçesinde taşımalı eğitim yapılan okullarda yarın eğitime ara verildi.Kaymakamlıkların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 3 ilçede kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.Buzlanma tehlikesi dolayısıyla Karlıova ve Kiğı ilçelerindeki okullarda 17 Ocak Çarşamba eğitime ara verildiği, hamile ve engelli kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.Açıklamada, Yedisu ilçesinde ise yarın yalnızca taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime ara verildiği ifade edildi.Tunceli Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime yarın ara verildiğini bildirdi.Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışının hayatı zorlaştırdığı belirtildi.Olumsuz hava koşulları nedeniyle çeşitli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, "İlimizde gerçekleşen yoğun kar yağışı nedeniyle Nazımiye, Pülümür, Hozat, Ovacık ve Mazgirt ilçelerimizin geneli ile Pertek’teki köy okullarımızda eğitim öğretime 17 Ocak Çarşamba günü ara verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de yarın izinli sayılacağı kaydedildi.
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okul, tatil, eğitim
okul, tatil, eğitim

Çarşamba günü 2 ilde eğitime ara verildi: Hamile ve engelli kamu çalışanları izinli sayılacak

22:40 16.01.2024 (güncellendi: 22:59 16.01.2024)
© AA / Hüseyin DemirciSoğuk hava kar
Soğuk hava kar - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2024
© AA / Hüseyin Demirci
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Kar yağışının etkisini gösterdiği Bingöl ve Tunceli'nin bazı ilçelerinde yarın okullar tatil edildi.
Bingöl'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Karlıova ile Kiğı ilçelerindeki tüm okullarda, Yedisu ilçesinde taşımalı eğitim yapılan okullarda yarın eğitime ara verildi.
Kaymakamlıkların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 3 ilçede kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.
Buzlanma tehlikesi dolayısıyla Karlıova ve Kiğı ilçelerindeki okullarda 17 Ocak Çarşamba eğitime ara verildiği, hamile ve engelli kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Açıklamada, Yedisu ilçesinde ise yarın yalnızca taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime ara verildiği ifade edildi.
Tunceli Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime yarın ara verildiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışının hayatı zorlaştırdığı belirtildi.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle çeşitli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, "İlimizde gerçekleşen yoğun kar yağışı nedeniyle Nazımiye, Pülümür, Hozat, Ovacık ve Mazgirt ilçelerimizin geneli ile Pertek’teki köy okullarımızda eğitim öğretime 17 Ocak Çarşamba günü ara verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de yarın izinli sayılacağı kaydedildi.
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