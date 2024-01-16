Galatasaray'dan Icardi açıklaması: Trabzonspor maçında sahada olacak mı?

"Her takım puan kaybedebilir. Geçen hafta biz şanssız puan kaybettik. Fenerbahçe de dün puan kaybedebilirdi. Biz bu maçta puan kaybedebilirdik. Hedefimiz 18 maçı kazanmak ve şampiyon olmak. Geçen sene 14 maçlık seri yaptık, yine bu seriyi yapmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi performansımızla dünyada ses getirdik. Türkiye'de şampiyon olmak istiyoruz. Çok maç var, iki takım da şampiyonluğa çok inanmış durumda. Geçen haftanın üzüntüsü üzerimizde vardı. Bundan sonraki maçlarda enerjimiz daha yüksek olacak. Önümüzdeki maçları kazanmak için elimizden geleni yapacağız."