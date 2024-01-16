https://sputniknews.com.tr/20240116/galatasaraydan-icardi-aciklamasi-trabzonspor-macinda-sahada-olacak-mi-1079687386.html
Galatasaray'dan Icardi açıklaması: Trabzonspor maçında sahada olacak mı?
Galatasaray'dan Icardi açıklaması: Trabzonspor maçında sahada olacak mı?
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor maçının ardından Icardi hakkında konuştu. Sosyal medyada yer alan dedikodulara son noktayı koyan Okan... 16.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-16T09:04+0300
2024-01-16T09:04+0300
2024-01-16T09:04+0300
spor
mauro icardi
galatasaray
galatasaray sk
okan buruk
futbol
maç
trabzonspor
sakatlık
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Galatasaray'dan Icardi için resmi açıklama geldi. Trabzonspor maçında oynayıp oynamayacağı belli olmayan Arjantinli golcü için Okan Buruk tarih verdi.Okan Buruk, Mauro Icardi için, "Mauro Icardi'ye belli bir dinlenme süresi verdik. Çarşamba günü yavaş yavaş antrenmanlara başlayacak. Ayağının ve yüzünün durumuna bakacağız. Verdiğimiz program dahilinde hazırlanıyor. Hafta sonu için durumunu değerlendireceğiz. Trabzonspor maçında kadroda olabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı ve şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20240116/real-madridten-turkiyeye-ozel-paylasim-arda-guler-fotografinin-arkasindaki-gercek-ortaya-cikti-1079683891.html
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mauro icardi, galatasaray, galatasaray sk, okan buruk, futbol, maç, trabzonspor, sakatlık
mauro icardi, galatasaray, galatasaray sk, okan buruk, futbol, maç, trabzonspor, sakatlık
Galatasaray'dan Icardi açıklaması: Trabzonspor maçında sahada olacak mı?
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor maçının ardından Icardi hakkında konuştu. Sosyal medyada yer alan dedikodulara son noktayı koyan Okan Buruk, Arjantinli golcünün dönüş tarihini açıkladı.
Galatasaray'dan Icardi için resmi açıklama geldi. Trabzonspor maçında oynayıp oynamayacağı belli olmayan Arjantinli golcü için Okan Buruk tarih verdi.
Okan Buruk, Mauro Icardi için, "Mauro Icardi'ye belli bir dinlenme süresi verdik. Çarşamba günü yavaş yavaş antrenmanlara başlayacak. Ayağının ve yüzünün durumuna bakacağız. Verdiğimiz program dahilinde hazırlanıyor. Hafta sonu için durumunu değerlendireceğiz. Trabzonspor maçında kadroda olabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı ve şunları kaydetti:
"Her takım puan kaybedebilir. Geçen hafta biz şanssız puan kaybettik. Fenerbahçe de dün puan kaybedebilirdi. Biz bu maçta puan kaybedebilirdik. Hedefimiz 18 maçı kazanmak ve şampiyon olmak. Geçen sene 14 maçlık seri yaptık, yine bu seriyi yapmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi performansımızla dünyada ses getirdik. Türkiye'de şampiyon olmak istiyoruz. Çok maç var, iki takım da şampiyonluğa çok inanmış durumda. Geçen haftanın üzüntüsü üzerimizde vardı. Bundan sonraki maçlarda enerjimiz daha yüksek olacak. Önümüzdeki maçları kazanmak için elimizden geleni yapacağız."