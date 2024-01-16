Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu: En iyi futbolcu Messi, en iyi teknik direktör Guardiola

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Çağatay, İYİ Parti'deki milletvekili kaybını değerlendirdi
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
SESLİ HABER
ABD'nin planına Rusya’dan cevap: Yasa dışı eylemlere sürükleniyor
13:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
ABD’li emekli Albay: ABD, Finlandiya'yı yeni bir çatışma için kışkırtıyor
17:38
1 dk
BİR ROCK MÜZİK EFSANESİ
The Cranberries'ten daha fazlası
17:42
8 dk
SESLİ HABER
Alman askeri uzman: Ukrayna tüm rezervleri tüketti
17:53
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
'Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi' nedir?
18:20
6 dk
SESLİ HABER
Ortadoğu uzmanı: Yemen’e saldırı ABD için beklenmedik sonuçlara yol açacak
18:33
2 dk
SESLİ HABER
Medvedev’den Batı füzeleri yanıtı: Nükleer yanıt veririz
18:43
2 dk
SESLİ HABER
ABD’de ilk kez uygulanacak idam yöntemi
18:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
ABD medyası: Blinken başarısız oldu
19:13
2 dk
SESLİ HABER
ABD Kongre Üyesi konuştu: Joe muhtemelen unutmuştur
19:21
2 dk
SESLİ HABER
Zelensky, ABD’ye kızdı: Emeklilerimizi parasız bıraktınız
19:31
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’den ateşkes itirafı: Karşıyım
19:40
2 dk
SESLİ HABER
Yemen saldırısını böyle değerlendirdi: Başkanlık seçimi için
19:48
2 dk
SESLİ HABER
Politico yazdı: Yeni tasarı büyük sorunlar yaratacak
20:00
3 dk
SESLİ HABER
Prof. Hongwei: Güç kullanılmazsa Tayvan yok olacak
20:11
3 dk
SESLİ HABER
ABD, Ukrayna’ya giden silahlardan rahatsız: Gerektiği şekilde denetlenmedi
20:22
2 dk
SESLİ HABER
Batı’dan Ukrayna’ya 40 yıllık silahlar
20:46
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
30 DAKİKA
Fethi Yılmaz'la 30 Dakika
10:30
36 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20240116/fifa-yilin-en-iyi-futbolcusu-odulunu-lionel-messi-kazandi-1079679613.html
Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu: En iyi futbolcu Messi, en iyi teknik direktör Guardiola
Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu: En iyi futbolcu Messi, en iyi teknik direktör Guardiola
Inter Miami forması giyen Lionel Messi, 2023 yılının FIFA Yılın En İyi Futbolcusu Ödülü'nü kazandı. 16.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-16T00:00+0300
2024-01-16T01:05+0300
fifa
lionel messi
son dakika
spor
josep guardiola
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/11/1073611583_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_d72790b2ba4f57dce962dcc8504d6682.jpg
FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülü'nü, Inter Miami'nin Arjantinli oyuncusu Lionel Messi kazandı.FIFA tarafından 2023 yılının en iyilerinin belirlendiği gala gecesi, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlendi. France Football dergisi ile 2010'dan itibaren yürütülen ortaklığın sona ermesinin ardından hayata geçirilen FIFA En İyiler Ödülleri, 8. kez dağıtıldı.Milli takımların teknik direktör ve kaptanları, basın mensupları arasından seçilmiş bir grup ile halkın katılımıyla yapılan oylama sonucunda, Amerikan Birinci Ligi'nde Inter Miami forması giyen Messi, yılın en iyi erkek futbolcusu seçildi.Törene katılmayan 36 yaşındaki Arjantinli futbolcu, Manchester City'den Erling Haaland ve Paris Saint-Germain'den Kylian Mbappe'yi geride bıraktı.France Football dergisinin verdiği Ballon d'Or (Altın Top) Ödülü'nü 8 kez alan Messi, FIFA'nın yılın oyuncusu ödülünü de 2009, 2019 ve 2022'den sonra 4. defa kazandı.En iyi kadın futbolcu ödülünü, Barcelona formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi, İspanya Milli Takımı formasıyla da FIFA Dünya Kupası'nı kaldıran orta saha oyuncusu Aitana Bonmati aldı.FIFA Kadınlar Dünya Kupası tarihinin en skorer ismi ve FIFA'nın yılın kadın oyuncusu ödülünü 6 kez alan 37 yaşındaki Brezilya futbolcu Marta'ya da FIFA Özel Ödülü verildi.Yılın teknik direktörü GuardiolaGeçen sezon Manchester City'yi UEFA Şampiyonlar Ligi, İngiltere Premier Lig ve İngiltere Federasyon Kupası'nda şampiyonluğu taşıyan İspanyol Josep Guardiola, Simone Inzaghi (Inter) ve Luciano Spalletti'nin (Napoli/İtalya Milli Takımı) önünde erkek futbolunda yılın teknik direktörü seçildi.Kadın futbolunda en iyi teknik direktör ödülünü, İngiltere Milli Takımı'nın başındaki Sarina Wiegman aldı. Wiegman 2017, 2020 ve 2022'den sonra 4. kez ödülün sahibi oldu.Manchester City'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson, yılın erkek kalecisi, Manchester United ve İngiltere Milli Takımı'nın kalesini koruyan Mary Earps de yılın kadın kalecisi ödülüne layık görüldü.Yılın en iyi golüne verilen FIFA Puskas Ödülü, Brezilya İkinci Ligi'nde Botafogo forması giyen Guilherme Madruga'ya gitti.FIFA Fair Play Ödülü'nü, Brezilya A Milli Takımı futbolcuları kazandı. Oyuncular, formasını giydiği Real Madrid'in İspanya ligindeki bir maçında ırkçı tezahüratlara maruz kalan takım arkadaşları Vinicius'a destek olmak için sahaya siyah formalarla çıkmıştı.FIFA Taraftar Ödülü ise Arjantin kulübü Atletico Colon'un maçını tribünden izlerken, kucağındaki çocuğuna şişeden süt içirirken görüntülenen Hugo Daniel Iniguez'e verildi.Yılın 11'leriFIFA ile Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) tarafından belirlenen Yılın 11'ine, erkekler ve kadınlarda şu oyuncular seçildi:Erkekler:Kaleci: Thibaut CourtoisSavunma: John Stones, Kyle Walker, Ruben DiasOrta saha: Bernardo Silva, Jude Bellingham, Kevin De BruyneForvet: Erling Haaland, Kylian Mbappe, Lionel Messi, ViniciusKadınlar:Kaleci: Mary EarpsSavunma: Olga Carmona, Lucy Bronze, Alex GreenwoodOrta saha: Keira Walsh, Alessia Russo, Lauren James, Ella Toone, Aitana BonmatiForvet: Alex Morgan, Sam Kerr
https://sputniknews.com.tr/20231031/ballon-dor-2023-altin-top-odulunu-messi-kazandi-1076902473.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/11/1073611583_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_518602f19c35c653eeccfdb8992b9545.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fifa, lionel messi, son dakika, josep guardiola
fifa, lionel messi, son dakika, josep guardiola

Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu: En iyi futbolcu Messi, en iyi teknik direktör Guardiola

00:00 16.01.2024 (güncellendi: 01:05 16.01.2024)
© AA / Arturo JimenezInter Miami, yeni transferleri Messi ve Busquets için tören düzenledi
Inter Miami, yeni transferleri Messi ve Busquets için tören düzenledi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2024
© AA / Arturo Jimenez
Abone ol
Inter Miami forması giyen Lionel Messi, 2023 yılının FIFA Yılın En İyi Futbolcusu Ödülü'nü kazandı.
FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülü'nü, Inter Miami'nin Arjantinli oyuncusu Lionel Messi kazandı.
FIFA tarafından 2023 yılının en iyilerinin belirlendiği gala gecesi, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlendi. France Football dergisi ile 2010'dan itibaren yürütülen ortaklığın sona ermesinin ardından hayata geçirilen FIFA En İyiler Ödülleri, 8. kez dağıtıldı.
Milli takımların teknik direktör ve kaptanları, basın mensupları arasından seçilmiş bir grup ile halkın katılımıyla yapılan oylama sonucunda, Amerikan Birinci Ligi'nde Inter Miami forması giyen Messi, yılın en iyi erkek futbolcusu seçildi.
Törene katılmayan 36 yaşındaki Arjantinli futbolcu, Manchester City'den Erling Haaland ve Paris Saint-Germain'den Kylian Mbappe'yi geride bıraktı.
France Football dergisinin verdiği Ballon d'Or (Altın Top) Ödülü'nü 8 kez alan Messi, FIFA'nın yılın oyuncusu ödülünü de 2009, 2019 ve 2022'den sonra 4. defa kazandı.
En iyi kadın futbolcu ödülünü, Barcelona formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi, İspanya Milli Takımı formasıyla da FIFA Dünya Kupası'nı kaldıran orta saha oyuncusu Aitana Bonmati aldı.
FIFA Kadınlar Dünya Kupası tarihinin en skorer ismi ve FIFA'nın yılın kadın oyuncusu ödülünü 6 kez alan 37 yaşındaki Brezilya futbolcu Marta'ya da FIFA Özel Ödülü verildi.

Yılın teknik direktörü Guardiola

Geçen sezon Manchester City'yi UEFA Şampiyonlar Ligi, İngiltere Premier Lig ve İngiltere Federasyon Kupası'nda şampiyonluğu taşıyan İspanyol Josep Guardiola, Simone Inzaghi (Inter) ve Luciano Spalletti'nin (Napoli/İtalya Milli Takımı) önünde erkek futbolunda yılın teknik direktörü seçildi.
Kadın futbolunda en iyi teknik direktör ödülünü, İngiltere Milli Takımı'nın başındaki Sarina Wiegman aldı. Wiegman 2017, 2020 ve 2022'den sonra 4. kez ödülün sahibi oldu.
Manchester City'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson, yılın erkek kalecisi, Manchester United ve İngiltere Milli Takımı'nın kalesini koruyan Mary Earps de yılın kadın kalecisi ödülüne layık görüldü.
Yılın en iyi golüne verilen FIFA Puskas Ödülü, Brezilya İkinci Ligi'nde Botafogo forması giyen Guilherme Madruga'ya gitti.
FIFA Fair Play Ödülü'nü, Brezilya A Milli Takımı futbolcuları kazandı. Oyuncular, formasını giydiği Real Madrid'in İspanya ligindeki bir maçında ırkçı tezahüratlara maruz kalan takım arkadaşları Vinicius'a destek olmak için sahaya siyah formalarla çıkmıştı.
FIFA Taraftar Ödülü ise Arjantin kulübü Atletico Colon'un maçını tribünden izlerken, kucağındaki çocuğuna şişeden süt içirirken görüntülenen Hugo Daniel Iniguez'e verildi.

Yılın 11'leri

FIFA ile Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) tarafından belirlenen Yılın 11'ine, erkekler ve kadınlarda şu oyuncular seçildi:

Erkekler:

Kaleci: Thibaut Courtois
Savunma: John Stones, Kyle Walker, Ruben Dias
Orta saha: Bernardo Silva, Jude Bellingham, Kevin De Bruyne
Forvet: Erling Haaland, Kylian Mbappe, Lionel Messi, Vinicius

Kadınlar:

Kaleci: Mary Earps
Savunma: Olga Carmona, Lucy Bronze, Alex Greenwood
Orta saha: Keira Walsh, Alessia Russo, Lauren James, Ella Toone, Aitana Bonmati
Forvet: Alex Morgan, Sam Kerr
Paris'in tarihi tiyatro ve opera binası Theatre du Chatelet'de düzenlenen törene Lionel Messi (sağda) de katıldı. FIFA’nın düzenlediği Avrupa’da Yılın Futbolcusu Ödülü olarak bilinen organizasyonda bir önceki senenin en iyi futbolcusu seçiliyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2023
SPOR
Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü Lionel Messi kazandı
31 Ekim 2023, 00:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала