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Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü Lionel Messi kazandı
Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü Lionel Messi kazandı
2023 Ballon d'Or (Altın Top) ödülünü Arjantinli yıldız Lionel Messi kazandı. 31.10.2023, Sputnik Türkiye
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lionel messi
spor
futbol
didier drogba
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Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü, Arjantinli futbolcu Lionel Messi kazandı.France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan ödül, Fransa'nın başkenti Paris'teki Chatelet Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahibini buldu. Törenin sunuculuklarını, Sandy Heribert ve bir dönem Galatasaray forması giyen eski futbolcu Didier Drogba üstlendi.Katar'ın ev sahipliği yaptığı FIFA 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin Milli Takımı'yla şampiyonluğa ulaşan 36 yaşındaki Messi, kariyerinde 8. kez bu ödülün sahibi oldu.Oylamada Norveçli Erling Haaland 2'nci, Fransız Kylian Mbappe 3'üncü sırayı aldı.En iyi kadın futbolcu ödülüne, İspanya Milli Takımı ve Barcelona'nın yıldızı Aitana Bonmati layık görüldü.Haaland yılın forveti seçildiYılın forvetine verilen Gerd Müller ödülünün sahibi, Manchester City'de gösterdiği performansla Norveçli Erling Haaland oldu.Geçen sezon öncesinde Borussia Dortmund'dan İngiliz ekibine gelen Haaland, takımının Premier Lig, Federasyon Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak yaptığı üçlemede önemli rol oynadı. 23 yaşındaki futbolcu tüm kulvarlarda çıktığı 53 maçta 52 gol attı.Yılın kulübü ödülü erkeklerde Manchester City'ye, kadınlarda ise geçen sezon İspanya Ligi ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde kupaya uzanan Barcelona'ya gitti.Sezonun en iyi 21 yaş altı oyuncusuna verilen Kopa Kupası'nı, Real Madrid'in İngiliz yıldızı Jude Bellingham, yılın en iyi kalecisine verilen Lev Yaşin ödülünü ise Aston Villa'nın Arjantinli file bekçisi Emiliano Martinez kazandı.France Football dergisinin 1956-2009 yıllarında verdiği "Altın Top" ödülü ile FIFA'nın 1991-2009 senelerinde seçtiği "Dünyada Yılın Futbolcusu" ödülü, 2010'da "FIFA Altın Top" adı altında birleşmişti. FIFA ve France Football dergisi, "FIFA Altın Top" ismiyle verilen yılın futbolcusu ödülünün ortaklığına 2016'da son vermişti.
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messi, lionel messi, futbol, didier drogba, erling haaland
messi, lionel messi, futbol, didier drogba, erling haaland

Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü Lionel Messi kazandı

00:39 31.10.2023 (güncellendi: 00:48 31.10.2023)
© AA / İbrahim EzzatParis'in tarihi tiyatro ve opera binası Theatre du Chatelet'de düzenlenen törene Lionel Messi (sağda) de katıldı. FIFA’nın düzenlediği Avrupa’da Yılın Futbolcusu Ödülü olarak bilinen organizasyonda bir önceki senenin en iyi futbolcusu seçiliyor.
Paris'in tarihi tiyatro ve opera binası Theatre du Chatelet'de düzenlenen törene Lionel Messi (sağda) de katıldı. FIFA’nın düzenlediği Avrupa’da Yılın Futbolcusu Ödülü olarak bilinen organizasyonda bir önceki senenin en iyi futbolcusu seçiliyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2023
© AA / İbrahim Ezzat
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2023 Ballon d'Or (Altın Top) ödülünü Arjantinli yıldız Lionel Messi kazandı.
Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü, Arjantinli futbolcu Lionel Messi kazandı.
France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan ödül, Fransa'nın başkenti Paris'teki Chatelet Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahibini buldu. Törenin sunuculuklarını, Sandy Heribert ve bir dönem Galatasaray forması giyen eski futbolcu Didier Drogba üstlendi.
Katar'ın ev sahipliği yaptığı FIFA 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin Milli Takımı'yla şampiyonluğa ulaşan 36 yaşındaki Messi, kariyerinde 8. kez bu ödülün sahibi oldu.
Oylamada Norveçli Erling Haaland 2'nci, Fransız Kylian Mbappe 3'üncü sırayı aldı.
En iyi kadın futbolcu ödülüne, İspanya Milli Takımı ve Barcelona'nın yıldızı Aitana Bonmati layık görüldü.

Haaland yılın forveti seçildi

Yılın forvetine verilen Gerd Müller ödülünün sahibi, Manchester City'de gösterdiği performansla Norveçli Erling Haaland oldu.
Geçen sezon öncesinde Borussia Dortmund'dan İngiliz ekibine gelen Haaland, takımının Premier Lig, Federasyon Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak yaptığı üçlemede önemli rol oynadı. 23 yaşındaki futbolcu tüm kulvarlarda çıktığı 53 maçta 52 gol attı.
Yılın kulübü ödülü erkeklerde Manchester City'ye, kadınlarda ise geçen sezon İspanya Ligi ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde kupaya uzanan Barcelona'ya gitti.
Sezonun en iyi 21 yaş altı oyuncusuna verilen Kopa Kupası'nı, Real Madrid'in İngiliz yıldızı Jude Bellingham, yılın en iyi kalecisine verilen Lev Yaşin ödülünü ise Aston Villa'nın Arjantinli file bekçisi Emiliano Martinez kazandı.
France Football dergisinin 1956-2009 yıllarında verdiği "Altın Top" ödülü ile FIFA'nın 1991-2009 senelerinde seçtiği "Dünyada Yılın Futbolcusu" ödülü, 2010'da "FIFA Altın Top" adı altında birleşmişti. FIFA ve France Football dergisi, "FIFA Altın Top" ismiyle verilen yılın futbolcusu ödülünün ortaklığına 2016'da son vermişti.
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